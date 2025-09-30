فانس يقول الحكومة الأمريكية في طريقها للإغلاق بعد اجتماعه مع الديمقراطيين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
فانس يقول الحكومة الأمريكية في طريقها للإغلاق بعد اجتماعه مع الديمقراطيين
سبوتنيك عربي
04:07 GMT 30.09.2025
قال جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الحكومة في طريقها للإغلاق بعدما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع الديمقراطيين بالبيت الأبيض دون إحراز تقدم يذكر على ما يبدو مما ينذر بإغلاق حكومي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات.
وسعى كل طرف لتحميل الآخر مسؤولية الفشل المحتمل للكونغرس في تمديد تمويل الحكومة إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد بمنتصف ليل الثلاثاء (0400 بتوقيت غرينتش الأربعاء).

وقال فانس "أعتقد أننا نتجه نحو الإغلاق"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ويقول الديمقراطيون إن أي اتفاق لتمديد هذا الموعد النهائي يجب أن يحافظ أيضا على المزايا الصحية التي على وشك الانتهاء، بينما يصر الجمهوريون على ضرورة التعامل مع الصحة والتمويل الحكومي كمسألتين منفصلتين.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن الجانبين "لديهما خلافات كبيرة للغاية".
وإن لم يتحرك الكونغرس، فقد يتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية، وستتعطل مجموعة واسعة من الخدمات.
وقد تضطر المحاكم الاتحادية إلى الإغلاق وقد تتأخر المنح المقدمة للشركات الصغيرة.
وأصبحت مواجهات الميزانية أمرا روتينيا إلى حد ما في واشنطن على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وغالبا ما يتم حلها في اللحظات الأخيرة لكن استعداد ترامب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق التي أقرها الكونغرس أضفى بعدا جديدا من عدم اليقين.
وتبلغ القضية المطروحة انفاقا "تقديريا" 1.7 تريليون دولار لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة سبعة تريليونات دولار.
ويذهب جزء كبير من المبلغ المتبقي إلى برامج الصحة والتقاعد ومدفوعات الفائدة على الديون المتزايدة البالغة 37.5 تريليون دولار.
وقبل اجتماع البيت الأبيض، طرح الديمقراطيون خطة من شأنها تمديد التمويل الحالي لمدة سبعة إلى عشرة أيام، وفقا لمصادر ديمقراطية، وهو ما قد يوفر الوقت للتوصل إلى اتفاق دائم.
وهذا أقصر من الجدول الزمني الذي يدعمه الجمهوريون، والذي من شأنه تمديد التمويل حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان هناك 14 إغلاقا جزئيا للحكومة منذ عام 1981، استمر معظمها لبضعة أيام فقط.
وكان الإغلاق الأخير هو الأطول، حيث استمر 35 يوما في عامي 2018 و2019 بسبب خلاف حول الهجرة خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
والرعاية الصحية هي مشكلة هذه المرة. وسيشهد ما يقرب من 24 مليون أمريكي ممن يحصلون على تغطية من خلال قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة ارتفاعا في التكاليف إذا لم يمدد الكونجرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام.
