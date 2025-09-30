مسؤول تركي: جادون في فتح معبر حدودي جديد مع إيران

عربي
60
2025
أكد مساعد المدير العام للعلاقات الإيرانية في وزارة الخارجية التركية، سينان جم باش، اليوم الثلاثاء، أن بلاده جادة في فتح معبر حدودي جديد مع ايران.
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات جم باش، جاءت خلال تفقده لمعبر "كوزه رش" بمدينة سلماس (تابعة لمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران).
وقال المسؤول التركي إن "الهدف من هذه الزيارة هو دراسة آلية فتح بوابة حدودية جديدة بين إيران وتركيا، تحمل اسم "كوزه رش".
وأضاف أن "هذا المعبر يمكن أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة والرفاه لسكان البلدين، إلى جانب تعزيز التواصل بين المحافظات الحدودية".
فيما لفت المسؤول التركي إلى أنه "لا يمكن تحديد موعد دقيق لتحقيق هذا الأمر، لكن تركيا تبذل كل الجهود الممكنة في هذا الشأن".

يشار إلى أنه توجد حاليا 3 معابر حدودية رسمية بين إيران وتركيا في محافظة أذربيجان الغربية، وهي "سرو – أسندره"، "بازرکان – غوربولاغ" و"رازي – كابي كوي"، فيما يتوقع أن ينضم معبر "كوزه رش" قريبا إلى هذه القائمة.

وتمتلك محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية حدودا مشتركة مع تركيا بطول 550 كيلومترا، وتُعدّ المحافظة الإيرانية الوحيدة المتاخمة لهذا البلد.
