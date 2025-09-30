https://sarabic.ae/20250930/مصر-تعلن-تصفية-7-عناصر-شديدة-الخطورة-في-تبادل-إطلاق-نار-1105466641.html

مصر تعلن تصفية 7 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" في تبادل إطلاق نار

مصر تعلن تصفية 7 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" في تبادل إطلاق نار

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح قوات الأمن في تصفية بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، في عملية أمنية نفذتها أجهزة قطاع... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T15:58+0000

2025-09-30T15:58+0000

2025-09-30T15:58+0000

مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093728550_0:20:2000:1145_1920x0_80_0_0_c4aa43c3d99a9216b56f6c76dd6744ef.jpg

وأكدت الوزارة ، في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "المعلومات والتحريات كشفت عن قيام هذه البؤرة، التي تضم عناصر لهم سوابق جنائية تشمل أحكامًا بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وسرقة بالإكراه، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة للاتجار بها".ووفقا للبيان، اتخذت البؤرة إحدى الجزر الواقعة بمجرى نهر النيل كمقر لنشاطها الإجرامي، مستغلة التضاريس للهروب من الملاحقات الأمنية، مع استخدام مراكب لتسهيل تنقلاتها، وحيازتها أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطها.وعُثر بحوزتهم، وفقا للبيان، على 60 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، و2 كيلوغرام من مخدر الهيروين، و16 قطعة سلاح ناري، إلى جانب كميات من الذخائر المتنوعة. وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه.وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، قد تمكنت في مارس/ آذار الماضي، من تفكيك 3 عصابات إلكترونية تعمل تحت مسميات "جي إم إي" و"آر جي أي" و"بي تي إس"، متخصصة في الاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت والاستيلاء على أموالهم.وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن هذه العملية جاءت بعد تلقي بلاغات عدة كشفت أن العصابات تمكنت من سرقة ما يقارب 12 مليون جنيه مصري (نحو 240 ألف دولار).وكشفت التحقيقات أن "هذه العصابات تتبع تشكيلًا إجراميًا دوليًا يدير منصات احتيالية في عدة دول، بما فيها مصر، ويعمل على تحويل الأموال المسروقة إلى الخارج بعد تحويلها إلى عملات رقمية باستخدام تطبيقات إلكترونية".وأكدت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، محذرة المواطنين من التعامل مع التطبيقات الإلكترونية مجهولة المصدر، التي تروّج لأرباح وهمية، كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.

https://sarabic.ae/20240131/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-وقوع-اشتباكات-بالأسلحة-النارية-بين-الشرطة-وتجار-ذهب-1085613430.html

https://sarabic.ae/20250111/الداخلية-المصرية-تحسم-الجدل-حول-فيديو-لخطف-فتيات-وسرقة-أعضائهن-1096676345.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن