مصر تعلن تصفية 7 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" في تبادل إطلاق نار
© AP Photoالشرطة المصرية
© AP Photo
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح قوات الأمن في تصفية بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، في عملية أمنية نفذتها أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وأكدت الوزارة ، في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "المعلومات والتحريات كشفت عن قيام هذه البؤرة، التي تضم عناصر لهم سوابق جنائية تشمل أحكامًا بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وسرقة بالإكراه، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة للاتجار بها".
31 يناير 2024, 13:11 GMT
ووفقا للبيان، اتخذت البؤرة إحدى الجزر الواقعة بمجرى نهر النيل كمقر لنشاطها الإجرامي، مستغلة التضاريس للهروب من الملاحقات الأمنية، مع استخدام مراكب لتسهيل تنقلاتها، وحيازتها أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطها.
وأردف: "عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركات العناصر وتحديد مكانهم. وخلال استهدافهم، وقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مصرع زعيم البؤرة و6 من أعضائها، وضبط باقي العناصر".
وعُثر بحوزتهم، وفقا للبيان، على 60 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، و2 كيلوغرام من مخدر الهيروين، و16 قطعة سلاح ناري، إلى جانب كميات من الذخائر المتنوعة. وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.
11 يناير, 09:47 GMT
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، قد تمكنت في مارس/ آذار الماضي، من تفكيك 3 عصابات إلكترونية تعمل تحت مسميات "جي إم إي" و"آر جي أي" و"بي تي إس"، متخصصة في الاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت والاستيلاء على أموالهم.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن هذه العملية جاءت بعد تلقي بلاغات عدة كشفت أن العصابات تمكنت من سرقة ما يقارب 12 مليون جنيه مصري (نحو 240 ألف دولار).
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن هذه العملية جاءت بعد تلقي بلاغات عدة كشفت أن العصابات تمكنت من سرقة ما يقارب 12 مليون جنيه مصري (نحو 240 ألف دولار).
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "التحريات أسفرت عن ضبط 39 شخصًا متورطًا في هذه الأنشطة الإجرامية، حيث تم العثور بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى سيارات ومشغولات ذهبية وهواتف ذكية وحواسيب محمولة، وبلغت قيمة المضبوطات المالية والعينية نحو 75 مليون جنيه مصري".
وكشفت التحقيقات أن "هذه العصابات تتبع تشكيلًا إجراميًا دوليًا يدير منصات احتيالية في عدة دول، بما فيها مصر، ويعمل على تحويل الأموال المسروقة إلى الخارج بعد تحويلها إلى عملات رقمية باستخدام تطبيقات إلكترونية".
وأكدت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، محذرة المواطنين من التعامل مع التطبيقات الإلكترونية مجهولة المصدر، التي تروّج لأرباح وهمية، كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، محذرة المواطنين من التعامل مع التطبيقات الإلكترونية مجهولة المصدر، التي تروّج لأرباح وهمية، كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.