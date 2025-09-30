مصر تعلن تصفية 7 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" في تبادل إطلاق نار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر تعلن تصفية 7 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" في تبادل إطلاق نار
مصر تعلن تصفية 7 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" في تبادل إطلاق نار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح قوات الأمن في تصفية بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، في عملية أمنية نفذتها أجهزة قطاع... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
مصر تعلن تصفية 7 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" في تبادل إطلاق نار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح قوات الأمن في تصفية بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، في عملية أمنية نفذتها أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وأكدت الوزارة ، في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "المعلومات والتحريات كشفت عن قيام هذه البؤرة، التي تضم عناصر لهم سوابق جنائية تشمل أحكامًا بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وسرقة بالإكراه، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة للاتجار بها".
أحد أفراد الشرطة المصرية يقف في ميدان التحرير وسط القاهرة- 25 يناير 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الشرطة وتجار ذهب
31 يناير 2024, 13:11 GMT
ووفقا للبيان، اتخذت البؤرة إحدى الجزر الواقعة بمجرى نهر النيل كمقر لنشاطها الإجرامي، مستغلة التضاريس للهروب من الملاحقات الأمنية، مع استخدام مراكب لتسهيل تنقلاتها، وحيازتها أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطها.

وأردف: "عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركات العناصر وتحديد مكانهم. وخلال استهدافهم، وقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مصرع زعيم البؤرة و6 من أعضائها، وضبط باقي العناصر".

وعُثر بحوزتهم، وفقا للبيان، على 60 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، و2 كيلوغرام من مخدر الهيروين، و16 قطعة سلاح ناري، إلى جانب كميات من الذخائر المتنوعة. وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
الداخلية المصرية تحسم الجدل حول فيديو لخطف فتيات وسرقة أعضائهن
11 يناير, 09:47 GMT
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، قد تمكنت في مارس/ آذار الماضي، من تفكيك 3 عصابات إلكترونية تعمل تحت مسميات "جي إم إي" و"آر جي أي" و"بي تي إس"، متخصصة في الاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت والاستيلاء على أموالهم.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن هذه العملية جاءت بعد تلقي بلاغات عدة كشفت أن العصابات تمكنت من سرقة ما يقارب 12 مليون جنيه مصري (نحو 240 ألف دولار).

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "التحريات أسفرت عن ضبط 39 شخصًا متورطًا في هذه الأنشطة الإجرامية، حيث تم العثور بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى سيارات ومشغولات ذهبية وهواتف ذكية وحواسيب محمولة، وبلغت قيمة المضبوطات المالية والعينية نحو 75 مليون جنيه مصري".

وكشفت التحقيقات أن "هذه العصابات تتبع تشكيلًا إجراميًا دوليًا يدير منصات احتيالية في عدة دول، بما فيها مصر، ويعمل على تحويل الأموال المسروقة إلى الخارج بعد تحويلها إلى عملات رقمية باستخدام تطبيقات إلكترونية".

وأكدت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، محذرة المواطنين من التعامل مع التطبيقات الإلكترونية مجهولة المصدر، التي تروّج لأرباح وهمية، كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.
