https://sarabic.ae/20250930/نتنياهو-يعين-ديفيد-زيني-رئيسا-للـشاباك--1105475860.html

نتنياهو يعين ديفيد زيني رئيسا للـ"شاباك"

نتنياهو يعين ديفيد زيني رئيسا للـ"شاباك"

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على تعيين، ديفيد زيني، رئيسا لجهاز الأمن العام... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T19:57+0000

2025-09-30T19:57+0000

2025-09-30T19:57+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على ترشيح زيني وهو جنرال سابق، بعد أن رفضت اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا الحجة القائلة بأن "نتنياهو منع من اقتراح مرشح بينما كان جهاز الأمن العام (الشاباك) يحقق بنشاط مع مستشاريه بشأن علاقاتهم بقطر".وأوضحت تلك الوسائل أن "استعجال نتنياهو في تمرير التعيين يهدف إلى منع أي خطوات قضائية في اللحظة الأخيرة قد تعرقل المصادقة عليه".وأكدت أن "رئيس الحكومة أوعز إلى أمانة الحكومة والمستشارين القانونيين بالتحضير لإجراءات التعيين واستكمال صياغة تسوية تضارب المصالح الخاصة بزيني تمهيدا لدخوله المنصب".

https://sarabic.ae/20250930/تفاصيل-أول-اعتذار-في-تاريخ-إسرائيل-ماذا-قال-نتياهو-لرئيس-مجلس-الوزراء-القطري؟-1105444285.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, العالم العربي