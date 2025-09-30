عربي
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو يعين ديفيد زيني رئيسا للـ"شاباك"
نتنياهو يعين ديفيد زيني رئيسا للـ"شاباك"
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على تعيين، ديفيد زيني، رئيسا لجهاز الأمن العام...
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, العالم العربي
نتنياهو يعين ديفيد زيني رئيسا للـ"شاباك"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على تعيين، ديفيد زيني، رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك) لمدة 5 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على ترشيح زيني وهو جنرال سابق، بعد أن رفضت اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا الحجة القائلة بأن "نتنياهو منع من اقتراح مرشح بينما كان جهاز الأمن العام (الشاباك) يحقق بنشاط مع مستشاريه بشأن علاقاتهم بقطر".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يسعى لحسم تعيين اللواء (احتياط) دافيد زيني، رئيسا لجهاز الـ"شاباك"، ابتداء من يوم غد (اليوم الثلاثاء)، على أن يعقد جلسة للحكومة فور عودته إلى تل أبيب للمصادقة النهائية على القرار.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
تفاصيل أول اعتذار في تاريخ إسرائيل... ماذا قال نتياهو لرئيس مجلس الوزراء القطري؟
07:03 GMT
وأوضحت تلك الوسائل أن "استعجال نتنياهو في تمرير التعيين يهدف إلى منع أي خطوات قضائية في اللحظة الأخيرة قد تعرقل المصادقة عليه".
وأكدت أن "رئيس الحكومة أوعز إلى أمانة الحكومة والمستشارين القانونيين بالتحضير لإجراءات التعيين واستكمال صياغة تسوية تضارب المصالح الخاصة بزيني تمهيدا لدخوله المنصب".
