https://sarabic.ae/20250930/نتنياهو-يعين-ديفيد-زيني-رئيسا-للـشاباك--1105475860.html
نتنياهو يعين ديفيد زيني رئيسا للـ"شاباك"
نتنياهو يعين ديفيد زيني رئيسا للـ"شاباك"
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على تعيين، ديفيد زيني، رئيسا لجهاز الأمن العام... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T19:57+0000
2025-09-30T19:57+0000
2025-09-30T19:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على ترشيح زيني وهو جنرال سابق، بعد أن رفضت اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا الحجة القائلة بأن "نتنياهو منع من اقتراح مرشح بينما كان جهاز الأمن العام (الشاباك) يحقق بنشاط مع مستشاريه بشأن علاقاتهم بقطر".وأوضحت تلك الوسائل أن "استعجال نتنياهو في تمرير التعيين يهدف إلى منع أي خطوات قضائية في اللحظة الأخيرة قد تعرقل المصادقة عليه".وأكدت أن "رئيس الحكومة أوعز إلى أمانة الحكومة والمستشارين القانونيين بالتحضير لإجراءات التعيين واستكمال صياغة تسوية تضارب المصالح الخاصة بزيني تمهيدا لدخوله المنصب".
https://sarabic.ae/20250930/تفاصيل-أول-اعتذار-في-تاريخ-إسرائيل-ماذا-قال-نتياهو-لرئيس-مجلس-الوزراء-القطري؟-1105444285.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, العالم العربي
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, العالم العربي
نتنياهو يعين ديفيد زيني رئيسا للـ"شاباك"
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على تعيين، ديفيد زيني، رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك) لمدة 5 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على ترشيح زيني وهو جنرال سابق، بعد أن رفضت اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا الحجة القائلة بأن "نتنياهو منع من اقتراح مرشح بينما كان جهاز الأمن العام (الشاباك) يحقق بنشاط مع مستشاريه بشأن علاقاتهم بقطر".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يسعى لحسم تعيين اللواء (احتياط) دافيد زيني، رئيسا لجهاز الـ"شاباك"، ابتداء من يوم غد (اليوم الثلاثاء)، على أن يعقد جلسة للحكومة فور عودته إلى تل أبيب للمصادقة النهائية على القرار.
وأوضحت تلك الوسائل أن "استعجال نتنياهو في تمرير التعيين يهدف إلى منع أي خطوات قضائية في اللحظة الأخيرة قد تعرقل المصادقة عليه".
وأكدت أن "رئيس الحكومة أوعز إلى أمانة الحكومة والمستشارين القانونيين بالتحضير لإجراءات التعيين واستكمال صياغة تسوية تضارب المصالح الخاصة بزيني تمهيدا لدخوله المنصب".