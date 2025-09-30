عربي
"ثلاث سنوات معا"... 30 سبتمبر يوم إعادة توحيد الكيانات الجديدة مع روسيا
"ثلاث سنوات معا"... 30 سبتمبر يوم إعادة توحيد الكيانات الجديدة مع روسيا
"ثلاث سنوات معا"... 30 سبتمبر يوم إعادة توحيد الكيانات الجديدة مع روسيا

جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور ليوم إعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا، في 30 سبتمبر/أيلول 2022، بعد توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية في قاعة القديس غيورغي في الكرملين، في 30 سبتمبر/أيلول 2022.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية في قاعة القديس غيورغي في الكرملين، في 30 سبتمبر/أيلول 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية في قاعة القديس غيورغي في الكرملين، في 30 سبتمبر/أيلول 2022.

© POOL / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، ورئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيي باليتسكي، ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين (من اليسار إلى اليمين) في حفل توقيع معاهدات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، ورئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيي باليتسكي، ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين (من اليسار إلى اليمين) في حفل توقيع معاهدات الانضمام إلى روسيا الاتحادية. - سبوتنيك عربي
2/10
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، ورئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيي باليتسكي، ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين (من اليسار إلى اليمين) في حفل توقيع معاهدات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

حشود للمواطنين في حديقة يكاترينينسكي في مدينة سيمفيروبول، في تجمع وحفل موسيقي احتفالاً بضمّ الكيانات الأربعة إلى روسيا الاتحادية.

حشود للمواطنين في حديقة يكاترينينسكي في مدينة سيمفيروبول، في تجمع وحفل موسيقي احتفالاً بضمّ الكيانات الأربعة إلى روسيا الاتحادية. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

حشود للمواطنين في حديقة يكاترينينسكي في مدينة سيمفيروبول، في تجمع وحفل موسيقي احتفالاً بضمّ الكيانات الأربعة إلى روسيا الاتحادية.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، خلال حفل موسيقي دعمًا لضم الكيانات الأربعة إلى روسيا الاتحادية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، خلال حفل موسيقي دعمًا لضم الكيانات الأربعة إلى روسيا الاتحادية. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، خلال حفل موسيقي دعمًا لضم الكيانات الأربعة إلى روسيا الاتحادية.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء حركة "الحرس الفتي" التابع حزب "روسيا الموحدة" يتجمعون في يوم توحيد الكيانات الأربعة الجديدة أمام القنصلية الأمريكية في موسكو.

أعضاء حركة &quot;الحرس الفتي&quot; التابع حزب &quot;روسيا الموحدة&quot; يتجمعون في يوم توحيد الكيانات الأربعة الجديدة أمام القنصلية الأمريكية في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء حركة "الحرس الفتي" التابع حزب "روسيا الموحدة" يتجمعون في يوم توحيد الكيانات الأربعة الجديدة أمام القنصلية الأمريكية في موسكو.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مبنى الحديقة التاريخية "روسيا - تاريخي" في ميليتوبول. يتألف المجمّع من معرض متحفي يروي تاريخ روسيا، وميليتوبول، ونوفوروسيا من العصور القديمة إلى العصر الحديث.

مبنى الحديقة التاريخية &quot;روسيا - تاريخي&quot; في ميليتوبول. يتألف المجمّع من معرض متحفي يروي تاريخ روسيا، وميليتوبول، ونوفوروسيا من العصور القديمة إلى العصر الحديث. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مبنى الحديقة التاريخية "روسيا - تاريخي" في ميليتوبول. يتألف المجمّع من معرض متحفي يروي تاريخ روسيا، وميليتوبول، ونوفوروسيا من العصور القديمة إلى العصر الحديث.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

نشطاء في فعالية في مدينة دونيتسك بمناسبة يوم انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا. وفي إطار البرنامج، يدعو النشطاء المارة لترك بصماتهم على شكل قلوب باستخدام الطلاء على لوحة قماشية تصوّر خريطة جمهورية دونيتسك الشعبية.

نشطاء في فعالية في مدينة دونيتسك بمناسبة يوم انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا. وفي إطار البرنامج، يدعو النشطاء المارة لترك بصماتهم على شكل قلوب باستخدام الطلاء على لوحة قماشية تصوّر خريطة جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

نشطاء في فعالية في مدينة دونيتسك بمناسبة يوم انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا. وفي إطار البرنامج، يدعو النشطاء المارة لترك بصماتهم على شكل قلوب باستخدام الطلاء على لوحة قماشية تصوّر خريطة جمهورية دونيتسك الشعبية.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

لوحة إعلانية في أحد شوارع لوغانسك في يوم إعادة توحيد الكيانات الجديدة مع روسيا.

لوحة إعلانية في أحد شوارع لوغانسك في يوم إعادة توحيد الكيانات الجديدة مع روسيا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لوحة إعلانية في أحد شوارع لوغانسك في يوم إعادة توحيد الكيانات الجديدة مع روسيا.

© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصور

نساء على الشاطئ في ماريوبول يحتفلن في يوم توحيد الكيانات الأربعة مع روسيا الاتحادية.

نساء على الشاطئ في ماريوبول يحتفلن في يوم توحيد الكيانات الأربعة مع روسيا الاتحادية. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexander Ivanov
/
الانتقال إلى بنك الصور

نساء على الشاطئ في ماريوبول يحتفلن في يوم توحيد الكيانات الأربعة مع روسيا الاتحادية.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مسيرة في بيرديانسك إحياءً لذكرى يوم إعادة توحيد الكيانات الأربعة مع روسيا.

مشاركون في مسيرة في بيرديانسك إحياءً لذكرى يوم إعادة توحيد الكيانات الأربعة مع روسيا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مسيرة في بيرديانسك إحياءً لذكرى يوم إعادة توحيد الكيانات الأربعة مع روسيا.

