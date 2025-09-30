"ثلاث سنوات معا"... 30 سبتمبر يوم إعادة توحيد الكيانات الجديدة مع روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية في قاعة القديس غيورغي في الكرملين، في 30 سبتمبر/أيلول 2022.
رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، ورئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيي باليتسكي، ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين (من اليسار إلى اليمين) في حفل توقيع معاهدات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
حشود للمواطنين في حديقة يكاترينينسكي في مدينة سيمفيروبول، في تجمع وحفل موسيقي احتفالاً بضمّ الكيانات الأربعة إلى روسيا الاتحادية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، خلال حفل موسيقي دعمًا لضم الكيانات الأربعة إلى روسيا الاتحادية.
أعضاء حركة "الحرس الفتي" التابع حزب "روسيا الموحدة" يتجمعون في يوم توحيد الكيانات الأربعة الجديدة أمام القنصلية الأمريكية في موسكو.
مبنى الحديقة التاريخية "روسيا - تاريخي" في ميليتوبول. يتألف المجمّع من معرض متحفي يروي تاريخ روسيا، وميليتوبول، ونوفوروسيا من العصور القديمة إلى العصر الحديث.
نشطاء في فعالية في مدينة دونيتسك بمناسبة يوم انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا. وفي إطار البرنامج، يدعو النشطاء المارة لترك بصماتهم على شكل قلوب باستخدام الطلاء على لوحة قماشية تصوّر خريطة جمهورية دونيتسك الشعبية.
لوحة إعلانية في أحد شوارع لوغانسك في يوم إعادة توحيد الكيانات الجديدة مع روسيا.
نساء على الشاطئ في ماريوبول يحتفلن في يوم توحيد الكيانات الأربعة مع روسيا الاتحادية.
مشاركون في مسيرة في بيرديانسك إحياءً لذكرى يوم إعادة توحيد الكيانات الأربعة مع روسيا.
