ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيلا
أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن السلطات المحلية في سيبو، بوفاة 20 شخصا على الأقل نتيجة زلزال وقع قبالة سواحل الفلبين يوم الثلاثاء.
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيلا

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن السلطات المحلية في سيبو، بوفاة 20 شخصا على الأقل نتيجة زلزال وقع قبالة سواحل الفلبين يوم الثلاثاء.
موسكو –سبوتنيك. ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة قبالة ساحل مدينة سيبو حوالي الساعة 21:59 بالتوقيت المحلي (13:59 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بُعد حوالي 11 كيلومترا (7 أميال) جنوب شرق كالابي. وتبعته هزات ارتدادية أصغر.
أفادت التقارير الإعلامية الأولية أن عدد القتلى بلغ خمسة أشخاص.
صرحت المتحدثة باسم مدينة سيبو، أينجيليز دي لا توري أورونغ، لصحيفة نيويورك تايمز في رسالة بريد إلكتروني يوم الثلاثاء أن 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم نتيجة الزلزال، بينما أصيب 37 آخرون على الأقل.
وأضافت المتحدثة أن أربعة مبانٍ انهارت، وتضررت ثلاثة مبانٍ حكومية، وأصبحت ستة جسور وطريق واحد غير صالحة للاستخدام بعد الزلزال.
