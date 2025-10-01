https://sarabic.ae/20251001/عن-طريق-النفث-علماء-روس-يقترحون-تحييد-الحطام-الفضائي-1105489519.html
عن طريق "النفث"... علماء روس يقترحون تحييد الحطام الفضائي
وفقا لهم، سيساعد التطوير في حماية المحطات والأقمار الصناعية من الحوادث في الفضاء الخالي من الهواء، حيث يمكن أن يتحول اصطدام مركبة فضائية حتى بقطعة صغيرة من الحطام إلى مشاكل كبيرة، حيث تتحرك الأجسام الفضائية بسرعات عالية.ولحل مشكلة إزالة الحطام الفضائي من مدار المحطات والأقمار الصناعية، اقترح متخصصون من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، وضع جهاز على أجسام فضائية "ينفث" الحطام من مدار خطير.وأوضح: "كل شيء يعمل بكل بساطة. تقوم المركبة الفضائية للتنظيف بتوجيه نفاثة من محركها النفاث الكهربائي إلى جسم الحطام الفضائي. جزيئات الطائرة قطعت في سطحه وخلق قوة صغيرة، والتي نستخدمها للنقل، وبالتالي الحطام الفضائي يتباطأ ويخرج من المدار"."الذرة لنا".. انطلاق قطار في مترو موسكو يحمل طابعا احتفاليا بالذكرى 80 لصناعة الطاقة النووية الروسية
https://sarabic.ae/20250930/علماء-روس-يطورون-دواء-لمكافحة-مرض-الجدري-1105456993.html
عن طريق "النفث"... علماء روس يقترحون تحييد الحطام الفضائي
اقترح علماء من جامعة سامارا، طريقة لإزالة الحطام بشكل فعال من المدارات الفضائية بناء على النمذجة الرياضية لدفع الحطام بواسطة حزمة أيونية.
وفقا لهم، سيساعد التطوير في حماية المحطات والأقمار الصناعية من الحوادث في الفضاء الخالي من الهواء، حيث يمكن أن يتحول اصطدام مركبة فضائية حتى بقطعة صغيرة من الحطام إلى مشاكل كبيرة، حيث تتحرك الأجسام الفضائية بسرعات عالية.
ويمكن أن يتسبب الحطام الفضائي الكبير، مثل القمر الصناعي المكسور أو جزء من الصاروخ، في التدمير الكامل حتى للأجسام الكبيرة مثل محطة الفضاء الدولية.
ولحل مشكلة إزالة الحطام الفضائي من مدار المحطات والأقمار الصناعية، اقترح متخصصون من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث، وضع جهاز على أجسام فضائية "ينفث" الحطام من مدار خطير.
وقال ألكسندر ليدكوف، الأستاذ المشارك في قسم الميكانيكا النظرية في جامعة سامارا، إن هذه الطريقة تتكون من جذب أو صد جسم حطام في وقت واحد كهربيا ونفخه بتوهج من المحرك الكهربائي للمركبة الفضائية.
وأوضح: "كل شيء يعمل بكل بساطة. تقوم المركبة الفضائية للتنظيف بتوجيه نفاثة من محركها النفاث الكهربائي إلى جسم الحطام الفضائي. جزيئات الطائرة قطعت في سطحه وخلق قوة صغيرة، والتي نستخدمها للنقل، وبالتالي الحطام الفضائي يتباطأ ويخرج من المدار".