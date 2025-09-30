https://sarabic.ae/20250930/الذرة-لنا-انطلاق-قطار-في-مترو-موسكو-يحمل-طابعا-احتفاليا-بالذكرى-80-لصناعة-الطاقة-النووية-الروسية-1105475294.html
"الذرة لنا".. انطلاق قطار في مترو موسكو يحمل طابعا احتفاليا بالذكرى 80 لصناعة الطاقة النووية الروسية
سبوتنيك عربي
انطلق قطار "الذرة لنا"، المُخصص للذكرى الـ80 لتأسيس الصناعة النووية الروسية، في شبكة مترو العاصمة الروسية موسكو. وسيعمل على خط "كالوجسكو - ريجسكايا"، حتى نهاية... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T19:49+0000
2025-09-30T19:49+0000
2025-09-30T19:49+0000
الذرة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
مترو موسكو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/10/1059958174_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_5fc8bc3c838ea8a567fd0326b914d039.jpg
وقال نائب رئيس مترو موسكو، بافيل كوفاليف: "بناءً على تعليمات مديرنا، نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ستانيسلافوفيتش ليكسوتوف، نعمل بشكل منهجي على إدخال قطارات تحمل علامتنا التجارية إلى مترو موسكو".وأشار كوفاليف إلى أن "القطار سيعمل حتى نهاية العام، وخلال هذه الفترة سيتمكن نحو 1.7 مليون شخص من السفر على متنه".وافتتح المنتدى الدولي لأسبوع الذرة العالمي أبوابه أمام الزوار في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، في العاصمة موسكو، في مجمّع "فدنخا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية والصناعات ذات الصلة والمخصص للذكرى 80 للصناعة النووية الروسية.ويعتبر المنتدى أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.
"الذرة لنا".. انطلاق قطار في مترو موسكو يحمل طابعا احتفاليا بالذكرى 80 لصناعة الطاقة النووية الروسية
انطلق قطار "الذرة لنا"، المُخصص للذكرى الـ80 لتأسيس الصناعة النووية الروسية، في شبكة مترو العاصمة الروسية موسكو. وسيعمل على خط "كالوجسكو - ريجسكايا"، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال نائب رئيس مترو موسكو، بافيل كوفاليف: "بناءً على تعليمات مديرنا، نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ستانيسلافوفيتش ليكسوتوف، نعمل بشكل منهجي على إدخال قطارات تحمل علامتنا التجارية إلى مترو موسكو".
وأضاف كوفاليف: "لدينا هذا العام 15 قطارا، وقد تم إطلاق 14 منها بالفعل، إنها قطارات مختلفة تمامًا، بمهام مختلفة تماما، ويسعدنا بصدق إطلاق هذا القطار بالتعاون مع زملائنا في "روساتوم".
وأشار كوفاليف إلى أن "القطار
سيعمل حتى نهاية العام، وخلال هذه الفترة سيتمكن نحو 1.7 مليون شخص من السفر على متنه".
وفي السياق ذاته، قال مدير الاتصالات في شركة "روساتوم" الحكومية أندريه تيمونوف: "نشكر شركة مترو موسكو على إطلاق القطار على خط "كالوجسكو - ريجسكايا"، وخاصة لأنه يقع بالقرب من محطة "فدنخا"، حيث يوجد متحف الذرة الرائع".
وافتتح المنتدى الدولي لأسبوع الذرة العالمي أبوابه أمام الزوار في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، في العاصمة موسكو، في مجمّع "فدنخا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية
والصناعات ذات الصلة والمخصص للذكرى 80 للصناعة النووية الروسية.
ويعتبر المنتدى
أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.