عربي
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"الذرة لنا".. انطلاق قطار في مترو موسكو يحمل طابعا احتفاليا بالذكرى 80 لصناعة الطاقة النووية الروسية
انطلق قطار "الذرة لنا"، المُخصص للذكرى الـ80 لتأسيس الصناعة النووية الروسية، في شبكة مترو العاصمة الروسية موسكو. وسيعمل على خط "كالوجسكو - ريجسكايا"، حتى نهاية... 30.09.2025
وقال نائب رئيس مترو موسكو، بافيل كوفاليف: "بناءً على تعليمات مديرنا، نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ستانيسلافوفيتش ليكسوتوف، نعمل بشكل منهجي على إدخال قطارات تحمل علامتنا التجارية إلى مترو موسكو".وأشار كوفاليف إلى أن "القطار سيعمل حتى نهاية العام، وخلال هذه الفترة سيتمكن نحو 1.7 مليون شخص من السفر على متنه".وافتتح المنتدى الدولي لأسبوع الذرة العالمي أبوابه أمام الزوار في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، في العاصمة موسكو، في مجمّع "فدنخا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية والصناعات ذات الصلة والمخصص للذكرى 80 للصناعة النووية الروسية.ويعتبر المنتدى أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.
انطلق قطار "الذرة لنا"، المُخصص للذكرى الـ80 لتأسيس الصناعة النووية الروسية، في شبكة مترو العاصمة الروسية موسكو. وسيعمل على خط "كالوجسكو - ريجسكايا"، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال نائب رئيس مترو موسكو، بافيل كوفاليف: "بناءً على تعليمات مديرنا، نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ستانيسلافوفيتش ليكسوتوف، نعمل بشكل منهجي على إدخال قطارات تحمل علامتنا التجارية إلى مترو موسكو".

وأضاف كوفاليف: "لدينا هذا العام 15 قطارا، وقد تم إطلاق 14 منها بالفعل، إنها قطارات مختلفة تمامًا، بمهام مختلفة تماما، ويسعدنا بصدق إطلاق هذا القطار بالتعاون مع زملائنا في "روساتوم".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشاركون في المنتدى الذري العالمي جناح الذرة في مركز فدنخا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
بوتين يعلن عن إطلاق تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلمية
25 سبتمبر, 20:29 GMT
وأشار كوفاليف إلى أن "القطار سيعمل حتى نهاية العام، وخلال هذه الفترة سيتمكن نحو 1.7 مليون شخص من السفر على متنه".

وفي السياق ذاته، قال مدير الاتصالات في شركة "روساتوم" الحكومية أندريه تيمونوف: "نشكر شركة مترو موسكو على إطلاق القطار على خط "كالوجسكو - ريجسكايا"، وخاصة لأنه يقع بالقرب من محطة "فدنخا"، حيث يوجد متحف الذرة الرائع".

وافتتح المنتدى الدولي لأسبوع الذرة العالمي أبوابه أمام الزوار في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، في العاصمة موسكو، في مجمّع "فدنخا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية والصناعات ذات الصلة والمخصص للذكرى 80 للصناعة النووية الروسية.
ويعتبر المنتدى أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.
