نائب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوضح أهمية مشروع روسيا النووي الجديد
نائب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوضح أهمية مشروع روسيا النووي الجديد
26.09.2025
وقال تشوداكوف لوكالة "سبوتنيك": "هذه دورة وقود مغلقة تمامًا، لأننا لا نستخدم اليورانيوم-238 في المفاعلات التقليدية، أي المفاعلات الحرارية. ولكن هنا، يتم تحويل "اليورانيوم-238" إلى "بلوتونيوم-239"، وينتج في المفاعلات السريعة كمية من البلوتونيوم تفوق الكمية المحروقة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، خلال المنتدى الدولي للأسبوع الذرة العالمي في موسكو، أنه بحلول عام 2030، ستُطلق روسيا أول نظام طاقة نووية مغلق الدورة في العالم في مقاطعة تومسك.وأضاف بوتين أن هذا التطور يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العلماء والمهندسين الروس، حيث سيتم إعادة استخدام كامل كمية الوقود النووي المستهلك تقريبًا في المفاعلات.وأكد الرئيس الروسي أن هذه الآلية ستُمكّن في نهاية المطاف من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، حل مشكلة توافر اليورانيوم.وأضاف الرئيس الروسي في كلمته، أنه "من المتوقع أن تستنفد موارد اليورانيوم بحلول عام 2090، ولكن قد يحدث ذلك قبل ذلك. وبحلول عام 2030، سيتم إطلاق أول نظام طاقة نووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة في تومسك، مما سيحل هذه المشكلة".أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية: روسيا تقود ثورة نوويةنائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"
أكد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف، أن التطورات الثورية التي يُجريها الخبراء الروس ستُمكن من تنظيم دورة وقود نووي لصناعة الطاقة النووية.
وقال تشوداكوف لوكالة "سبوتنيك": "هذه دورة وقود مغلقة تمامًا، لأننا لا نستخدم اليورانيوم-238 في المفاعلات التقليدية، أي المفاعلات الحرارية. ولكن هنا، يتم تحويل "اليورانيوم-238" إلى "بلوتونيوم-239"، وينتج في المفاعلات السريعة كمية من البلوتونيوم تفوق الكمية المحروقة".

وأضاف: "هذا يعني أنه يمكننا استخدامه مرارا وتكرارا، في المفاعلات السريعة، كوقود".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، خلال المنتدى الدولي للأسبوع الذرة العالمي في موسكو، أنه بحلول عام 2030، ستُطلق روسيا أول نظام طاقة نووية مغلق الدورة في العالم في مقاطعة تومسك.
وأضاف بوتين أن هذا التطور يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العلماء والمهندسين الروس، حيث سيتم إعادة استخدام كامل كمية الوقود النووي المستهلك تقريبًا في المفاعلات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى أسبوع الذرة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
بوتين خلال منتدى "أسبوع الذرة العالمي": المحطات النووية الروسية هي الأكثر طلبا في العالم
أمس, 14:00 GMT
وأكد الرئيس الروسي أن هذه الآلية ستُمكّن في نهاية المطاف من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، حل مشكلة توافر اليورانيوم.
وأضاف الرئيس الروسي في كلمته، أنه "من المتوقع أن تستنفد موارد اليورانيوم بحلول عام 2090، ولكن قد يحدث ذلك قبل ذلك. وبحلول عام 2030، سيتم إطلاق أول نظام طاقة نووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة في تومسك، مما سيحل هذه المشكلة".
أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية: روسيا تقود ثورة نووية
نائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"
