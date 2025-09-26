https://sarabic.ae/20250926/نائب-المدير-العام-لوكالة-الطاقة-الذرية-يوضح-أهمية-مشروع-روسيا-النووي-الجديد-1105294899.html
نائب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوضح أهمية مشروع روسيا النووي الجديد
نائب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوضح أهمية مشروع روسيا النووي الجديد
أكد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف، أن التطورات الثورية التي يُجريها الخبراء الروس ستُمكن من تنظيم دورة وقود نووي لصناعة... 26.09.2025
وقال تشوداكوف لوكالة "سبوتنيك": "هذه دورة وقود مغلقة تمامًا، لأننا لا نستخدم اليورانيوم-238 في المفاعلات التقليدية، أي المفاعلات الحرارية. ولكن هنا، يتم تحويل "اليورانيوم-238" إلى "بلوتونيوم-239"، وينتج في المفاعلات السريعة كمية من البلوتونيوم تفوق الكمية المحروقة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، خلال المنتدى الدولي للأسبوع الذرة العالمي في موسكو، أنه بحلول عام 2030، ستُطلق روسيا أول نظام طاقة نووية مغلق الدورة في العالم في مقاطعة تومسك.وأضاف بوتين أن هذا التطور يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العلماء والمهندسين الروس، حيث سيتم إعادة استخدام كامل كمية الوقود النووي المستهلك تقريبًا في المفاعلات.وأكد الرئيس الروسي أن هذه الآلية ستُمكّن في نهاية المطاف من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، حل مشكلة توافر اليورانيوم.وأضاف الرئيس الروسي في كلمته، أنه "من المتوقع أن تستنفد موارد اليورانيوم بحلول عام 2090، ولكن قد يحدث ذلك قبل ذلك. وبحلول عام 2030، سيتم إطلاق أول نظام طاقة نووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة في تومسك، مما سيحل هذه المشكلة".
نائب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوضح أهمية مشروع روسيا النووي الجديد
أكد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف، أن التطورات الثورية التي يُجريها الخبراء الروس ستُمكن من تنظيم دورة وقود نووي لصناعة الطاقة النووية.
وقال تشوداكوف لوكالة "سبوتنيك": "هذه دورة وقود مغلقة تمامًا، لأننا لا نستخدم اليورانيوم-238 في المفاعلات التقليدية، أي المفاعلات الحرارية. ولكن هنا، يتم تحويل "اليورانيوم-238" إلى "بلوتونيوم-239"، وينتج في المفاعلات السريعة كمية من البلوتونيوم تفوق الكمية المحروقة".
وأضاف: "هذا يعني أنه يمكننا استخدامه مرارا وتكرارا، في المفاعلات السريعة، كوقود".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، خلال المنتدى الدولي للأسبوع الذرة العالمي في موسكو، أنه بحلول عام 2030، ستُطلق روسيا أول نظام طاقة نووية مغلق الدورة في العالم في مقاطعة تومسك.
وأضاف بوتين أن هذا التطور يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العلماء والمهندسين الروس، حيث سيتم إعادة استخدام كامل كمية الوقود النووي المستهلك تقريبًا في المفاعلات.
وأكد الرئيس الروسي أن هذه الآلية ستُمكّن في نهاية المطاف من حل مشكلة تراكم النفايات المشعة بشكل شبه كامل، والأهم من ذلك، حل مشكلة توافر اليورانيوم.
وأضاف الرئيس الروسي في كلمته، أنه "من المتوقع أن تستنفد موارد اليورانيوم بحلول عام 2090، ولكن قد يحدث ذلك قبل ذلك. وبحلول عام 2030، سيتم إطلاق أول نظام طاقة نووية في العالم يعمل بدورة وقود مغلقة في تومسك، مما سيحل هذه المشكلة".