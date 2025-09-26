عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية: روسيا تقود ثورة نووية
أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية: روسيا تقود ثورة نووية
أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية: روسيا تقود ثورة نووية

تناول أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية في طهران، الدكتور هادي دلول، أهمية الصناعات النووية الروسية ومنتدى "أسبوع الذرة العالمي"، معتبرا أنه يعكس "الثورة التي تقودها موسكو في هذا المجال".
وأشار إلى "أهمية التطور التقني في المختبرات الروسية التي تعمل بحرية، بعيدا عن الضغوط السياسية وذلك على عكس بعض الدول تفرض عليها قيود في الأبحاث من قبل الوكالة الدولية للطاقة، سواء عبر الشروط التقنية أو معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى الشروط السياسية التي تخدم أهداف الدول الكبرى".

وأوضح دلول، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العمل داخل المختبرات النووية يتم وفق خريطة أولويات"، متوقفا عند "التحديات التقنية المرتبطة بالعمل في المختبرات النووية لا سيما لجهة الانتقال من النظري إلى العملي، فالمسار النووي وقبل الوصول إلى مرحلة الاستخدام والترخيص والتسويق يمر في نقاشات من قبل لجان مختصة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى أسبوع الذرة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
نائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"
10:38 GMT
وحذر الخبير من "محاولات البعض التشكيك والطعن في هذه المشاريع النووية وبعدها السلمي وهي لا تزال في طور الخرائط".
كما أشار إلى "وجود إجراءات يمكن أن تتخذها روسيا لحماية نفسها لتفادي أي محاولة تخريبية، ومنها استخدام حق النقض (الفيتو)"، معربًا عن "أمله في أن تكون التجربة الأولى ناجحة مع إدخال التعديلات اللازمة التي قد تقترحها اللجان الدولية".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، في كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي"، أن روسيا ترفض ما يسمى بالاستعمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن محطات الطاقة النووية المصممة في روسيا هي الأكثر طلبًا في العالم.
وقال بوتين في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي": "بفضل أمانها ومقاومتها للتأثيرات الخارجية، تعدّ محطات الطاقة النووية المصممة وفقًا للتصاميم الروسية، الأكثر طلبًا في العالم".
