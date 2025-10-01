عربي
القوات الروسية تحرر فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وتتقدم على محاور عدة - وزارة الدفاع
صور من قلب الزلزال... الفلبين تستيقظ على كارثة
صور من قلب الزلزال... الفلبين تستيقظ على كارثة
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب الفلبين، حيث بلغت قوة الزلزال 6.9 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى أضرار واسعة النطاق... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
صور من قلب الزلزال... الفلبين تستيقظ على كارثة

08:46 GMT 01.10.2025
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب الفلبين، حيث بلغت قوة الزلزال 6.9 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى أضرار واسعة النطاق في المباني والممتلكات، وإصابات ووفيات متعددة، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ استجابة للوضع، وسط توابع للزلزال مستمرة.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

سكان مدينة بوغو بالفلبين، بالقرب من أنقاض المباني المتضررة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

سكان مدينة بوغو بالفلبين، بالقرب من أنقاض المباني المتضررة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

سكان مدينة بوغو بالفلبين، بالقرب من أنقاض المباني المتضررة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

مركبة مدمرة نتيجة انهيار أرضي ناجم عن الزلازل في سيبو، الفلبين.

مركبة مدمرة نتيجة انهيار أرضي ناجم عن الزلازل في سيبو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

مركبة مدمرة نتيجة انهيار أرضي ناجم عن الزلازل في سيبو، الفلبين.

© AP Photo / Jacqueline Hernandez

فرق الإسعاف تقوم بنقل أحد المصابين من الزلزال في مدينة سيبو، وسط الفلبين.

فرق الإسعاف تقوم بنقل أحد المصابين من الزلزال في مدينة سيبو، وسط الفلبين. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Jacqueline Hernandez

فرق الإسعاف تقوم بنقل أحد المصابين من الزلزال في مدينة سيبو، وسط الفلبين.

© Getty Images / Anadolu/Cebu Governor's Office

منزل مدمر نتيجة الزلزال في سيبو، الفلبين.

منزل مدمر نتيجة الزلزال في سيبو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / Anadolu/Cebu Governor's Office

منزل مدمر نتيجة الزلزال في سيبو، الفلبين.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

فتاة تبكي بعد فقدانها أحد أقاربها بالزلزال في سيبو، الفلبين.

فتاة تبكي بعد فقدانها أحد أقاربها بالزلزال في سيبو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

فتاة تبكي بعد فقدانها أحد أقاربها بالزلزال في سيبو، الفلبين.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

فرق الإسعاف تهرع لمساعدة رجل عالق في أحد المباني المدمرة في سيبو، الفلبين.

فرق الإسعاف تهرع لمساعدة رجل عالق في أحد المباني المدمرة في سيبو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

فرق الإسعاف تهرع لمساعدة رجل عالق في أحد المباني المدمرة في سيبو، الفلبين.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

انهيار جزئي لمطعم للوجبات السريعة في مدينة بوغو، الفلبين.

انهيار جزئي لمطعم للوجبات السريعة في مدينة بوغو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

انهيار جزئي لمطعم للوجبات السريعة في مدينة بوغو، الفلبين.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض في سيبو، الفلبين.

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض في سيبو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض في سيبو، الفلبين.

© AP Photo

مصابون أمام أحد المشافي في الفلبين ينتظرون دورهم لتلقي العلاج.

مصابون أمام أحد المشافي في الفلبين ينتظرون دورهم لتلقي العلاج. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo

مصابون أمام أحد المشافي في الفلبين ينتظرون دورهم لتلقي العلاج.

© Getty Images / Anadolu/Cebu Governor's Office

صورة تظهر الأضرار التي لحقت بكنيسة تراثية نتيجة الزلزال في سيبو، الفلبين.

صورة تظهر الأضرار التي لحقت بكنيسة تراثية نتيجة الزلزال في سيبو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / Anadolu/Cebu Governor's Office

صورة تظهر الأضرار التي لحقت بكنيسة تراثية نتيجة الزلزال في سيبو، الفلبين.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

رجال الإنقاذ ينقلون جثمان أحد المتوفين نتيجة الزلزال في مدينة بوغو، الفلبين.

رجال الإنقاذ ينقلون جثمان أحد المتوفين نتيجة الزلزال في مدينة بوغو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
11/12
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

رجال الإنقاذ ينقلون جثمان أحد المتوفين نتيجة الزلزال في مدينة بوغو، الفلبين.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

أعمدة كهرباء مدمرة جزئيًا نتيجة الزلزال في مدينة بوغو، الفلبين.

أعمدة كهرباء مدمرة جزئيًا نتيجة الزلزال في مدينة بوغو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

أعمدة كهرباء مدمرة جزئيًا نتيجة الزلزال في مدينة بوغو، الفلبين.

