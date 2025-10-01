صور من قلب الزلزال... الفلبين تستيقظ على كارثة

جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب الفلبين، حيث بلغت قوة الزلزال 6.9 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى أضرار واسعة النطاق في المباني والممتلكات، وإصابات ووفيات متعددة، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ استجابة للوضع، وسط توابع للزلزال مستمرة.