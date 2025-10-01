https://sarabic.ae/20251001/1105483353.html
صور من قلب الزلزال... الفلبين تستيقظ على كارثة
صور من قلب الزلزال... الفلبين تستيقظ على كارثة
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب الفلبين، حيث بلغت قوة الزلزال 6.9 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى أضرار واسعة النطاق... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T08:46+0000
2025-10-01T08:46+0000
2025-10-01T08:46+0000
وسائط متعددة
صور
الفلبين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105483522_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_443628209a44cd0f9668abd586be7c93.jpg
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105483522_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa4c79c4e0010b764e9d8ea2d15d973a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, الفلبين
صور من قلب الزلزال... الفلبين تستيقظ على كارثة
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب الفلبين، حيث بلغت قوة الزلزال 6.9 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى أضرار واسعة النطاق في المباني والممتلكات، وإصابات ووفيات متعددة، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ استجابة للوضع، وسط توابع للزلزال مستمرة.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
سكان مدينة بوغو بالفلبين، بالقرب من أنقاض المباني المتضررة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
سكان مدينة بوغو بالفلبين، بالقرب من أنقاض المباني المتضررة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
مركبة مدمرة نتيجة انهيار أرضي ناجم عن الزلازل في سيبو، الفلبين.
مركبة مدمرة نتيجة انهيار أرضي ناجم عن الزلازل في سيبو، الفلبين.
© AP Photo / Jacqueline Hernandez
فرق الإسعاف تقوم بنقل أحد المصابين من الزلزال في مدينة سيبو، وسط الفلبين.
فرق الإسعاف تقوم بنقل أحد المصابين من الزلزال في مدينة سيبو، وسط الفلبين.
© Getty Images / Anadolu/Cebu Governor's Office
منزل مدمر نتيجة الزلزال في سيبو، الفلبين.
منزل مدمر نتيجة الزلزال في سيبو، الفلبين.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
فتاة تبكي بعد فقدانها أحد أقاربها بالزلزال في سيبو، الفلبين.
فتاة تبكي بعد فقدانها أحد أقاربها بالزلزال في سيبو، الفلبين.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
فرق الإسعاف تهرع لمساعدة رجل عالق في أحد المباني المدمرة في سيبو، الفلبين.
فرق الإسعاف تهرع لمساعدة رجل عالق في أحد المباني المدمرة في سيبو، الفلبين.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
انهيار جزئي لمطعم للوجبات السريعة في مدينة بوغو، الفلبين.
انهيار جزئي لمطعم للوجبات السريعة في مدينة بوغو، الفلبين.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض في سيبو، الفلبين.
رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض في سيبو، الفلبين.
© AP Photo
مصابون أمام أحد المشافي في الفلبين ينتظرون دورهم لتلقي العلاج.
مصابون أمام أحد المشافي في الفلبين ينتظرون دورهم لتلقي العلاج.
© Getty Images / Anadolu/Cebu Governor's Office
صورة تظهر الأضرار التي لحقت بكنيسة تراثية نتيجة الزلزال في سيبو، الفلبين.
صورة تظهر الأضرار التي لحقت بكنيسة تراثية نتيجة الزلزال في سيبو، الفلبين.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
رجال الإنقاذ ينقلون جثمان أحد المتوفين نتيجة الزلزال في مدينة بوغو، الفلبين.
رجال الإنقاذ ينقلون جثمان أحد المتوفين نتيجة الزلزال في مدينة بوغو، الفلبين.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
أعمدة كهرباء مدمرة جزئيًا نتيجة الزلزال في مدينة بوغو، الفلبين.
أعمدة كهرباء مدمرة جزئيًا نتيجة الزلزال في مدينة بوغو، الفلبين.