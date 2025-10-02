https://sarabic.ae/20251002/أردوغان-تركيا-تتخذ-الاحتياطات-لضمان-سلامة-الأتراك-من-الاعتداء-الإسرائيلي-على-أسطول-الصمود-1105537216.html
أردوغان: تركيا تتخذ الاحتياطات لضمان سلامة الأتراك من الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الصمود"
وفي تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، أكد أردوغان وقوف تركيا إلى جانب جميع المشاركين في الأسطول، مشيرًا إلى أن أنقرة تتابع عن كثب تطورات الهجوم وتتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الأتراك وحمايتهم من أي اعتداء. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن أسطول الصمود. بدورها أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار. وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025. ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بشدة الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود" في المياه الدولية، واصفاً إياه بأنه "دليل على حالة الجنون الهستيري" التي تعيشها إسرائيل للتغطية على جرائمها في غزة.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، أكد أردوغان
وقوف تركيا إلى جانب جميع المشاركين في الأسطول، مشيرًا إلى أن أنقرة تتابع عن كثب تطورات الهجوم وتتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الأتراك وحمايتهم من أي اعتداء.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن أسطول الصمود.
وقال المنظمون عبر منصات التواصل الإجتماعي: تُعترض سفننا حاليًا بشكل غير قانوني، تم تعطيل كاميرات الفيديو، وظهر عسكريون على متنها، نعمل بنشاط للتأكد من حالة جميع من كانوا على متنها والتأكد من سلامتهم".
بدورها أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة
بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار.
وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي
عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.