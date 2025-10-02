رسالة عاجلة من البحر... نائب بولندي مشارك في "أسطول الصمود" يطالب حكومته بالتدخل بعد "اختطافه"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رسالة عاجلة من البحر... نائب بولندي مشارك في "أسطول الصمود" يطالب حكومته بالتدخل بعد "اختطافه"
رسالة عاجلة من البحر... نائب بولندي مشارك في "أسطول الصمود" يطالب حكومته بالتدخل بعد "اختطافه"
سبوتنيك عربي
نشرالنائب البولندي، فرانسيسك ستيرشيفسكي، المنضم إلى مهمة "أسطول الصمود العالمي" الإنسانية لمساعدة الفلسطينيين، مقطع فيديو يقول فيه إنه "اختُطف على يد قوات... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T08:51+0000
2025-10-02T08:51+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105528093_0:246:540:549_1920x0_80_0_0_d3ffebed8c1110470bfc9f2d27d62a08.png
وقال ستيرشيفسكي في الفيديو: "إذا رأيتم هذا الفيديو، فهذا يعني أنني اختطفت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية خلال المهمة الإنسانية السلمية لأسطول الصمود العالمي.. طلب عاجل، المساعدة أنا ورفاقي من السلطات البولندية".وأضاف: "السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الخارجية، من أعماق قلبي وببساطة ما أستطيع، أطلب منكم، افعلوا كل ما هو ممكن لضمان عودة جميع أعضاء الأسطول من الوفد البولندي إلى ديارهم بأمان. تحيا فلسطين الحرة، تحيا بولندا الحرة. كل العيون على غزة".ونشر وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، استطلاع رأي على منصة "إكس" يسأل فيه المشاركين: "إذا ذهب مواطن بولندي، حتى لو كان عضوًا في البرلمان، وتلقى تحذيرات متكررة، إلى منطقة حرب، عما إذا كان ينبغي على الدولة البولندية تغطية تكاليف الإجلاء أو استرداد التكاليف". صوّت 74% لصالح الخيار الأخير.وأضاف: "آمل أن تقف الحكومة البولندية أيضًا إلى جانب أولئك الذين يريدون إنهاء هذه الإبادة الجماعية، بدلًا من تقديم مشاريع قوانين لهم".شهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية، واحتجاز عدد من سفنه واعتقال النشطاء على متنها، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركتين فيه.تنديد دولي واسع باعتراض إسرائيل "أسطول الصمود" في المياه الدوليةإسرائيل تصدم سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"... فيديو
رسالة عاجلة من البحر... نائب بولندي مشارك في "أسطول الصمود" يطالب حكومته بالتدخل بعد "اختطافه"

08:51 GMT 02.10.2025
© Photoالبولندي فرانسيسك ستيرشيفسكي، المنضم إلى مهمة أسطول "الصمود العالمي" الإنسانية
البولندي فرانسيسك ستيرشيفسكي، المنضم إلى مهمة أسطول الصمود العالمي الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Photo
تابعنا عبر
نشرالنائب البولندي، فرانسيسك ستيرشيفسكي، المنضم إلى مهمة "أسطول الصمود العالمي" الإنسانية لمساعدة الفلسطينيين، مقطع فيديو يقول فيه إنه "اختُطف على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية" ويدعو السلطات البولندية إلى المساعدة في عملية الإجلاء.
وقال ستيرشيفسكي في الفيديو: "إذا رأيتم هذا الفيديو، فهذا يعني أنني اختطفت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية خلال المهمة الإنسانية السلمية لأسطول الصمود العالمي.. طلب عاجل، المساعدة أنا ورفاقي من السلطات البولندية".
وأضاف: "السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الخارجية، من أعماق قلبي وببساطة ما أستطيع، أطلب منكم، افعلوا كل ما هو ممكن لضمان عودة جميع أعضاء الأسطول من الوفد البولندي إلى ديارهم بأمان. تحيا فلسطين الحرة، تحيا بولندا الحرة. كل العيون على غزة".
ونشر وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، استطلاع رأي على منصة "إكس" يسأل فيه المشاركين: "إذا ذهب مواطن بولندي، حتى لو كان عضوًا في البرلمان، وتلقى تحذيرات متكررة، إلى منطقة حرب، عما إذا كان ينبغي على الدولة البولندية تغطية تكاليف الإجلاء أو استرداد التكاليف". صوّت 74% لصالح الخيار الأخير.

وردّ ستيرشيفسكي على نائب رئيس الوزراء على منصة "إكس" وقال: "بصفتي عضوًا في البرلمان، من واجبي أن أكون هناك حيث تُنتهك حقوق الإنسان. أنت يا راديك، ساعدت أوكرانيا سرًا، وأُشيد بك على ذلك. البولنديون متضامنون مع فلسطين".

وأضاف: "آمل أن تقف الحكومة البولندية أيضًا إلى جانب أولئك الذين يريدون إنهاء هذه الإبادة الجماعية، بدلًا من تقديم مشاريع قوانين لهم".
سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
إسبانيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد بعد اعتراض "أسطول الصمود"
08:11 GMT
شهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية، واحتجاز عدد من سفنه واعتقال النشطاء على متنها، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، ونقلت ركابها إلى ميناء إسرائيلي.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.
من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركتين فيه.
تنديد دولي واسع باعتراض إسرائيل "أسطول الصمود" في المياه الدولية
إسرائيل تصدم سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"... فيديو
