رسالة عاجلة من البحر... نائب بولندي مشارك في "أسطول الصمود" يطالب حكومته بالتدخل بعد "اختطافه"

نشرالنائب البولندي، فرانسيسك ستيرشيفسكي، المنضم إلى مهمة "أسطول الصمود العالمي" الإنسانية لمساعدة الفلسطينيين، مقطع فيديو يقول فيه إنه "اختُطف على يد قوات... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T08:51+0000

وقال ستيرشيفسكي في الفيديو: "إذا رأيتم هذا الفيديو، فهذا يعني أنني اختطفت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية خلال المهمة الإنسانية السلمية لأسطول الصمود العالمي.. طلب عاجل، المساعدة أنا ورفاقي من السلطات البولندية".وأضاف: "السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الخارجية، من أعماق قلبي وببساطة ما أستطيع، أطلب منكم، افعلوا كل ما هو ممكن لضمان عودة جميع أعضاء الأسطول من الوفد البولندي إلى ديارهم بأمان. تحيا فلسطين الحرة، تحيا بولندا الحرة. كل العيون على غزة".ونشر وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، استطلاع رأي على منصة "إكس" يسأل فيه المشاركين: "إذا ذهب مواطن بولندي، حتى لو كان عضوًا في البرلمان، وتلقى تحذيرات متكررة، إلى منطقة حرب، عما إذا كان ينبغي على الدولة البولندية تغطية تكاليف الإجلاء أو استرداد التكاليف". صوّت 74% لصالح الخيار الأخير.وأضاف: "آمل أن تقف الحكومة البولندية أيضًا إلى جانب أولئك الذين يريدون إنهاء هذه الإبادة الجماعية، بدلًا من تقديم مشاريع قوانين لهم".شهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية، واحتجاز عدد من سفنه واعتقال النشطاء على متنها، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركتين فيه.تنديد دولي واسع باعتراض إسرائيل "أسطول الصمود" في المياه الدوليةإسرائيل تصدم سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"... فيديو

