البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
0 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
18:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21 و22 في المئة على التوالي، وسعر العملية... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته لجنة السياسات النقدية بالبنك، اليوم الخميس، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".وقالت اللجنة إن سعر الائتمان والخصم جرى خفضه أيضا بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5 في المئة.ويعد هذا الخفض امتدادا لاتجاه بدأ في أبريل/ نيسان الماضي، حيث قلص البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 525 نقطة أساس خلال ثلاث مرات بعد أن بلغت مستوياتها الأعلى تاريخيا. ويهدف البنك إلى السيطرة على التضخم باستخدام أداة أسعار الفائدة التي ترتفع أو تنخفض وفق معدلات الأسعار في السوق.
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025

17:06 GMT 02.10.2025
© AP Photo / Amr Nabilالبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21 و22 في المئة على التوالي، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5 في المئة.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته لجنة السياسات النقدية بالبنك، اليوم الخميس، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير
10 يوليو, 19:31 GMT
وقالت اللجنة إن سعر الائتمان والخصم جرى خفضه أيضا بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5 في المئة.
ويعد هذا الخفض امتدادا لاتجاه بدأ في أبريل/ نيسان الماضي، حيث قلص البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 525 نقطة أساس خلال ثلاث مرات بعد أن بلغت مستوياتها الأعلى تاريخيا.
ويهدف البنك إلى السيطرة على التضخم باستخدام أداة أسعار الفائدة التي ترتفع أو تنخفض وفق معدلات الأسعار في السوق.
