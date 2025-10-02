https://sarabic.ae/20251002/البنك-المركزي-المصري-يخفض-سعر-الفائدة-للمرة-الرابعة-في-2025-1105550202.html
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21 و22 في المئة على التوالي، وسعر العملية... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T17:06+0000
2025-10-02T17:06+0000
2025-10-02T17:06+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098013257_0:0:1724:971_1920x0_80_0_0_36f2b594295977c31bbe891b48a2defe.jpg
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته لجنة السياسات النقدية بالبنك، اليوم الخميس، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".وقالت اللجنة إن سعر الائتمان والخصم جرى خفضه أيضا بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5 في المئة.ويعد هذا الخفض امتدادا لاتجاه بدأ في أبريل/ نيسان الماضي، حيث قلص البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 525 نقطة أساس خلال ثلاث مرات بعد أن بلغت مستوياتها الأعلى تاريخيا. ويهدف البنك إلى السيطرة على التضخم باستخدام أداة أسعار الفائدة التي ترتفع أو تنخفض وفق معدلات الأسعار في السوق.
https://sarabic.ae/20250710/البنك-المركزي-المصري-يثبت-أسعار-الفائدة-دون-تغيير-1102570737.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098013257_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_b8f79716fd4ac7083e23c43418e82299.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21 و22 في المئة على التوالي، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5 في المئة.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته لجنة السياسات النقدية بالبنك، اليوم الخميس، حسبما ذكرت قناة
"القاهرة الإخبارية".
وقالت اللجنة إن سعر الائتمان والخصم جرى خفضه أيضا بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5 في المئة.
ويعد هذا الخفض امتدادا لاتجاه بدأ في أبريل/ نيسان الماضي، حيث قلص البنك المركزي
أسعار الفائدة بإجمالي 525 نقطة أساس خلال ثلاث مرات بعد أن بلغت مستوياتها الأعلى تاريخيا.
ويهدف البنك إلى السيطرة على التضخم باستخدام أداة أسعار الفائدة التي ترتفع أو تنخفض وفق معدلات الأسعار في السوق.