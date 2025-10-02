https://sarabic.ae/20251002/الخارجية-الإسرائيلية-تعلن-بدء-ترحيل-المشاركين-بـأسطول-الصمود-إلى-أوروبا-1105526363.html

الخارجية الإسرائيلية تعلن بدء ترحيل المشاركين بـ"أسطول الصمود" إلى أوروبا

الخارجية الإسرائيلية تعلن بدء ترحيل المشاركين بـ"أسطول الصمود" إلى أوروبا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" سيتم ترحيلهم إلى أوروبا. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T07:54+0000

2025-10-02T07:54+0000

2025-10-02T07:54+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103822/21/1038222156_0:112:1203:789_1920x0_80_0_0_2dd8220e921db5a4ae813ef63c1c748b.jpg

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر عبر منصة "إكس" أن "ركاب حماس-الصمود يتم نقلهم بأمان إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا". وأكد البيان أن الناشطين "بخير وبصحة جيدة". وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن من "أسطول الصمود" ووجهتها إلى ميناء إسرائيلي. وأشار البيان إلى أن الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ وأصدقائها من الأسطول بخير وسلامة. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن أسطول الصمود.وقال المنظمون عبر منصات التواصل الإجتماعي: تُعترض سفننا حاليًا بشكل غير قانوني، تم تعطيل كاميرات الفيديو، وظهر عسكريون على متنها، نعمل بنشاط للتأكد من حالة جميع من كانوا على متنها والتأكد من سلامتهم".وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025. ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.

https://sarabic.ae/20251002/تنديد-دولي-واسع-باعتراض-إسرائيل-أسطول-الصمود-في-المياه-الدولية-1105525520.html

https://sarabic.ae/20251001/مظاهرات-بعدة-دول-أوروبية-تندد-باعتراض-أسطول-الصمود--عاجلفيديو-1105518988.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة