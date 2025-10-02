https://sarabic.ae/20251002/الخارجية-الإسرائيلية-تعلن-بدء-ترحيل-المشاركين-بـأسطول-الصمود-إلى-أوروبا-1105526363.html
الخارجية الإسرائيلية تعلن بدء ترحيل المشاركين بـ"أسطول الصمود" إلى أوروبا
2025-10-02T07:54+0000
2025-10-02T07:54+0000
2025-10-02T07:54+0000
وأوضحت الوزارة في بيان نُشر عبر منصة "إكس" أن "ركاب حماس-الصمود يتم نقلهم بأمان إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا". وأكد البيان أن الناشطين "بخير وبصحة جيدة". وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن من "أسطول الصمود" ووجهتها إلى ميناء إسرائيلي. وأشار البيان إلى أن الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ وأصدقائها من الأسطول بخير وسلامة. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن أسطول الصمود.وقال المنظمون عبر منصات التواصل الإجتماعي: تُعترض سفننا حاليًا بشكل غير قانوني، تم تعطيل كاميرات الفيديو، وظهر عسكريون على متنها، نعمل بنشاط للتأكد من حالة جميع من كانوا على متنها والتأكد من سلامتهم".وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025. ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
2025
وأوضحت الوزارة في بيان نُشر عبر منصة "إكس" أن "ركاب حماس-الصمود يتم نقلهم بأمان إلى إسرائيل
، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا".
وأكد البيان أن الناشطين "بخير وبصحة جيدة".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن من "أسطول الصمود" ووجهتها إلى ميناء إسرائيلي.
وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس": "أوقف عدد من سفن "أسطول الصمود" التابع لحماس، ويجري تحويل ركابها إلى ميناء إسرائيلي".
وأشار البيان إلى أن الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ وأصدقائها من الأسطول بخير وسلامة. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة
، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن أسطول الصمود.
وقال المنظمون عبر منصات التواصل الإجتماعي: تُعترض سفننا حاليًا بشكل غير قانوني، تم تعطيل كاميرات الفيديو، وظهر عسكريون على متنها، نعمل بنشاط للتأكد من حالة جميع من كانوا على متنها والتأكد من سلامتهم".
بدورها أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار.
وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي
" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.