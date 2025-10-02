https://sarabic.ae/20251002/الشرطة-البريطانية-تتعامل-مع-حادث-طعن-عند-كنيس-يهودي-في-مانشستر-1105533716.html
الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث طعن عند كنيس يهودي في مانشستر
قالت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إن "عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مانشستر أثناء ازدحام كنيس يهودي بالمصلين في عيد الغفران". 02.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "الشرطة أطلقت النار على مشتبه به بحادثة الطعن، لكن يعتقد أنه لا يزال حيا بعد هجوم على الكنيس بمانشستر"، مشيرة إلى أن "الأولوية هي ضمان حصول الناس على المساعدة الطبية التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن".وصرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة "بي بي سي مانشستر": "إنه حادث خطير"، مضيفا: "أطمئن الناس فورًا بأن هذا الخطر المباشر، يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة".من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن شعوره بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر.يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوربول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعا جدا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.
، بأن "الشرطة أطلقت النار على مشتبه به بحادثة الطعن، لكن يعتقد أنه لا يزال حيا بعد هجوم على الكنيس بمانشستر"، مشيرة إلى أن "الأولوية هي ضمان حصول الناس على المساعدة الطبية التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن".
وصرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة "بي بي سي مانشستر": "إنه حادث خطير"، مضيفا: "أطمئن الناس فورًا بأن هذا الخطر المباشر، يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن شعوره بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر.
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.
ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوربول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا
لا يزال مرتفعا جدا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.