https://sarabic.ae/20251002/الشرطة-البريطانية-تتعامل-مع-حادث-طعن-عند-كنيس-يهودي-في-مانشستر-1105533716.html

الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث طعن عند كنيس يهودي في مانشستر

الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث طعن عند كنيس يهودي في مانشستر

سبوتنيك عربي

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إن "عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مانشستر أثناء ازدحام كنيس يهودي بالمصلين في عيد الغفران". 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T10:18+0000

2025-10-02T10:18+0000

2025-10-02T10:18+0000

بريطانيا

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102449/71/1024497138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44994e5bfb2192b72e9062c2f9e052e.jpg

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "الشرطة أطلقت النار على مشتبه به بحادثة الطعن، لكن يعتقد أنه لا يزال حيا بعد هجوم على الكنيس بمانشستر"، مشيرة إلى أن "الأولوية هي ضمان حصول الناس على المساعدة الطبية التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن".وصرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة "بي بي سي مانشستر": "إنه حادث خطير"، مضيفا: "أطمئن الناس فورًا بأن هذا الخطر المباشر، يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة".من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن شعوره بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر.يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوربول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعا جدا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.

https://sarabic.ae/20220314/المحكمة-العليا-في-بريطانيا-تمنع-مؤسسويكيليكس-من-الطعن-أمامها-على-حكم-تسليمه-إلى-أمريكا-1059903841.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم