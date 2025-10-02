https://sarabic.ae/20251002/القوات-الأوكرانية-تتراجع-من-تشاسوف-يار-بسبب-الهجمات-الروسية--الدفاع-الروسية-1105523067.html

القوات الروسية تدفع خط المواجهة من تشاسوف يار باتجاه كونستانتينوفكا- الدفاع الروسية

القوات الروسية تدفع خط المواجهة من تشاسوف يار باتجاه كونستانتينوفكا- الدفاع الروسية

أكدت زارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات هجومية ومدفعية تابعة لوحدة القوات في إيفانوفو المحمولة جواً تواصل دفع قوات كييف بعيداً عن تشاسوف يار باتجاه... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وجاء في البيان: "وحدات الهجوم والمدفعية من وحدة الحرس الجوي في إيفانوفو، وهي جزء من قوات "الجنوب"، تعمل على تحسين الوضع خلال العمليات الهجومية، ودفع العدو أبعد فأبعد نحو كونستانتينوفكا من قرية تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الدفاع، فإنه في الصباح الباكر، اقتربت مجموعة من المقاتلين الروس من العدو ودخلت خندقًا للقوات المعادية دون أن يُكتشف أمرها. تقدموا واقتربوا من مخبأ محصن يضم مقاتلين أوكرانيين، وبدأوا في القضاء على العدو. تحت غطاء من نيران المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية، قام مظليو إيفانوفو بتطهير المنطقة وترسيخ موطئ قدم لهم.وأضافت وزارة الدفاع: "خلال المعركة، تم تدمير بعض الأسلحة الصغيرة وتحييد فرقة مشاة، وقناصة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبفضل التنسيق والشجاعة والبطولة التي أظهرها المظليون الروس، أُنجزت المهمة".وفي وقت سابق، أفادت أجهزة الأمن الروسية، أن خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية فقد تماسكه في قطاعات عدة من الجبهة، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي بعض المناطق تراجعت القوات الأوكرانية 10 كيلومترات.وأوضحت أن مثل هذه الحالات (تراجع الوحدات الأوكرانية) ليست واحدة، بل في أماكن عدة ومتكررة.قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا

