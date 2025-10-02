عربي
مدار الليل والنهار
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أكدت زارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات هجومية ومدفعية تابعة لوحدة القوات في إيفانوفو المحمولة جواً تواصل دفع قوات كييف بعيداً عن تشاسوف يار باتجاه كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "وحدات الهجوم والمدفعية من وحدة الحرس الجوي في إيفانوفو، وهي جزء من قوات "الجنوب"، تعمل على تحسين الوضع خلال العمليات الهجومية، ودفع العدو أبعد فأبعد نحو كونستانتينوفكا من قرية تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت إلى أنه خلال إحدى الطلعات الاستكشافية، اكتشف المظليون الروس نظام دفاع العدو ومواقع إطلاق النار الرئيسية في معقلٍ في الغابات، والمباني المدمرة. تقدمت فرقة الهجوم ليلاً، مستخدمةً معاطف مقاومة للحرارة لمساعدتهم على التحرك دون أن يُكتشف أمرهم.

وبحسب الدفاع، فإنه في الصباح الباكر، اقتربت مجموعة من المقاتلين الروس من العدو ودخلت خندقًا للقوات المعادية دون أن يُكتشف أمرها. تقدموا واقتربوا من مخبأ محصن يضم مقاتلين أوكرانيين، وبدأوا في القضاء على العدو. تحت غطاء من نيران المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية، قام مظليو إيفانوفو بتطهير المنطقة وترسيخ موطئ قدم لهم.
وأضافت وزارة الدفاع: "خلال المعركة، تم تدمير بعض الأسلحة الصغيرة وتحييد فرقة مشاة، وقناصة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبفضل التنسيق والشجاعة والبطولة التي أظهرها المظليون الروس، أُنجزت المهمة".
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
19 سبتمبر, 09:02 GMT
وفي وقت سابق، أفادت أجهزة الأمن الروسية، أن خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية فقد تماسكه في قطاعات عدة من الجبهة، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي بعض المناطق تراجعت القوات الأوكرانية 10 كيلومترات.

وقالت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "كما أوضحنا، الدفاع الأوكراني ممزق في مناطق معينة على عمق عملياتي يزيد عن 10 كيلومترات".

وأوضحت أن مثل هذه الحالات (تراجع الوحدات الأوكرانية) ليست واحدة، بل في أماكن عدة ومتكررة.
قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا
