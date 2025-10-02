https://sarabic.ae/20251002/ترامب-خطتي-الوحيدة-لعام-2026-هي-البقاء-على-قيد-الحياة-1105558044.html
ترامب: خطتي الوحيدة لعام 2026 هي "البقاء على قيد الحياة"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن خطته لعام 2026 تقتصر فقط على البقاء على قيد الحياة. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف ترامب مجيبًا عن سؤال حول خططه للعام 2026 وما إذا كان ينوي الانخراط في الحملة الانتخابية ومساعدة بعض المرشحين: "أريد أن أبقى على قيد الحياة."وأوضح الرئيس الأمريكي أن ما يجري الآن في الساحة السياسية هو "جنون".وتابع قائلًا: "أنتم تعلمون أن الخطاب الذي يستخدمه هؤلاء الديمقراطيون المجانين خطير جدًا. لقد جعلوا السياسة خطيرة للغاية. وسنكون، وسنكون... أنتم ستكونون سعداء جدًا بالعمل الذي سنقوم به."ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات النصفية الأمريكية بين 7 أبريل و3 نوفمبر 2026. وتُعقد هذه الانتخابات بعد عامين من الانتخابات الرئاسية، وهي تحدد تشكيل مجلسي الكونغرس الأمريكي.
