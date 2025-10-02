طائرات مسيرة مجهولة الهوية في شمال ألمانيا تجري دراسات على البنية التحتية الحيوية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
طائرات مسيرة مجهولة الهوية في شمال ألمانيا تجري دراسات على البنية التحتية الحيوية
سبوتنيك عربي
أفادت مجلة دير شبيغل، نقلا عن وثيقة داخلية ومعلومات من الشرطة، أن مسار ومسار تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية رُصدت سابقا في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمال... 02.10.2025
2025-10-02T03:26+0000
2025-10-02T03:26+0000
أخبار ألمانيا
العالم
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e8363dfcc5e1c7cdb28e50436ed5a3f3.jpg
ووفقا لقناة "إن دي آر" الألمانية، رصدت عدة طائرات مسيرة مجهولة الهوية في سماء شليسفيغ هولشتاين الأسبوع الماضي، في وقت مبكر من يوم 26 سبتمبر/أيلول.وفي هذا الصدد، صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت بأن هذه كانت "أسرابًا من الطائرات المسيرة"، مما أدى، على حد قوله، إلى مستوى تهديد عال في البلاد.ذكرت مذكرة داخلية أن شرطة ولاية شليسفيغ هولشتاين، أثناء رصدها للطائرات المسيرة، لاحظت أنها كانت تحلق في مسارات متوازية، على ما يبدو لقياس منشآت البنية التحتية الحيوية على الأرض بدقة، وفقا لما ذكرته مجلة دير شبيغل نقلا عن الوثيقة.ووضح ​​المنشور مسار الطائرات المسيرة المجهولة، وحدد منشآت البنية التحتية الحيوية التي حلقت فوقها.وتشمل هذه المنشآت محطة طاقة ساحلية، وموقع قسم بناء السفن البحرية في شركة تيسنكروب، ومبنيي الحكومة والبرلمان الإقليميين، والمستشفى الجامعي في كيل، عاصمة ولاية شليسفيغ هولشتاين.
أفادت مجلة دير شبيغل، نقلا عن وثيقة داخلية ومعلومات من الشرطة، أن مسار ومسار تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية رُصدت سابقا في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمال ألمانيا يشيران إلى أنها كانت على الأرجح تجري قياسات لمنشآت حيوية في البنية التحتية الألمانية.
ووفقا لقناة "إن دي آر" الألمانية، رصدت عدة طائرات مسيرة مجهولة الهوية في سماء شليسفيغ هولشتاين الأسبوع الماضي، في وقت مبكر من يوم 26 سبتمبر/أيلول.
وفي هذا الصدد، صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت بأن هذه كانت "أسرابًا من الطائرات المسيرة"، مما أدى، على حد قوله، إلى مستوى تهديد عال في البلاد.
ذكرت مذكرة داخلية أن شرطة ولاية شليسفيغ هولشتاين، أثناء رصدها للطائرات المسيرة، لاحظت أنها كانت تحلق في مسارات متوازية، على ما يبدو لقياس منشآت البنية التحتية الحيوية على الأرض بدقة، وفقا لما ذكرته مجلة دير شبيغل نقلا عن الوثيقة.
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
إعلام: الولايات المتحدة توقف مبيعات الأسلحة للاتحاد الأوروبي لتجديد مخزوناتها
20 سبتمبر, 05:26 GMT
ووضح ​​المنشور مسار الطائرات المسيرة المجهولة، وحدد منشآت البنية التحتية الحيوية التي حلقت فوقها.
وتشمل هذه المنشآت محطة طاقة ساحلية، وموقع قسم بناء السفن البحرية في شركة تيسنكروب، ومبنيي الحكومة والبرلمان الإقليميين، والمستشفى الجامعي في كيل، عاصمة ولاية شليسفيغ هولشتاين.
