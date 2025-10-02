https://sarabic.ae/20251002/طائرات-مسيرة-مجهولة-الهوية-في-شمال-ألمانيا-تجري-دراسات-على-البنية-التحتية-الحيوية-1105521931.html
طائرات مسيرة مجهولة الهوية في شمال ألمانيا تجري دراسات على البنية التحتية الحيوية
أفادت مجلة دير شبيغل، نقلا عن وثيقة داخلية ومعلومات من الشرطة، أن مسار ومسار تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية رُصدت سابقا في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمال... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T03:26+0000
2025-10-02T03:26+0000
2025-10-02T03:26+0000
أخبار ألمانيا
العالم
طائرة مسيرة
ووفقا لقناة "إن دي آر" الألمانية، رصدت عدة طائرات مسيرة مجهولة الهوية في سماء شليسفيغ هولشتاين الأسبوع الماضي، في وقت مبكر من يوم 26 سبتمبر/أيلول.وفي هذا الصدد، صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت بأن هذه كانت "أسرابًا من الطائرات المسيرة"، مما أدى، على حد قوله، إلى مستوى تهديد عال في البلاد.ذكرت مذكرة داخلية أن شرطة ولاية شليسفيغ هولشتاين، أثناء رصدها للطائرات المسيرة، لاحظت أنها كانت تحلق في مسارات متوازية، على ما يبدو لقياس منشآت البنية التحتية الحيوية على الأرض بدقة، وفقا لما ذكرته مجلة دير شبيغل نقلا عن الوثيقة.ووضح المنشور مسار الطائرات المسيرة المجهولة، وحدد منشآت البنية التحتية الحيوية التي حلقت فوقها.وتشمل هذه المنشآت محطة طاقة ساحلية، وموقع قسم بناء السفن البحرية في شركة تيسنكروب، ومبنيي الحكومة والبرلمان الإقليميين، والمستشفى الجامعي في كيل، عاصمة ولاية شليسفيغ هولشتاين.
أخبار ألمانيا
أفادت مجلة دير شبيغل، نقلا عن وثيقة داخلية ومعلومات من الشرطة، أن مسار ومسار تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية رُصدت سابقا في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمال ألمانيا يشيران إلى أنها كانت على الأرجح تجري قياسات لمنشآت حيوية في البنية التحتية الألمانية.
