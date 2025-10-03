عربي
"أطباء بلا حدود" تعلن مقتل أحد موظفيها في غزة جراء غارة إسرائيلية
"أطباء بلا حدود" تعلن مقتل أحد موظفيها في غزة جراء غارة إسرائيلية
تابعنا عبر
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، الخميس، مقتل أحد موظفيها في قطاع غزة جراء هجوم إسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المنظمة بين كوادرها إلى 14 منذ السابع من أكتوبر 2023.
وجاء في بيان المنظمة: "صباح اليوم، أسفر هجوم نفذته القوات الإسرائيلية في غزة عن مقتل المعالج الوظيفي في أطباء بلا حدود، عمر حايك، وإصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة".
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
"أطباء بلا حدود" تعرب عن غضبها لمقتل أحد موظفيها بغارة إسرائيلية في قطاع غزة
17 سبتمبر, 22:10 GMT
وأوضحت المنظمة أن الهجوم وقع في شارع كان يتجمع فيه فريقها بانتظار حافلة تقلهم إلى المستشفى الميداني التابع لها في دير البلح، مؤكدة أن جميع الموظفين كانوا يرتدون سترات تحمل شعار "أطباء بلا حدود" بشكل واضح يميزهم كعاملين إنسانيين في المجال الطبي.
وأضاف البيان أن عمر حايك، البالغ من العمر 42 عاماً، هو الموظف الرابع عشر من كوادر المنظمة الذي يُقتل في غزة منذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى مقتل 540 موظف إغاثة على الأقل في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
