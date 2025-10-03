https://sarabic.ae/20251003/أطباء-بلا-حدود-تعلن-مقتل-أحد-موظفيها-في-غزة-جراء-غارة-إسرائيلية-1105557738.html

"أطباء بلا حدود" تعلن مقتل أحد موظفيها في غزة جراء غارة إسرائيلية

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، الخميس، مقتل أحد موظفيها في قطاع غزة جراء هجوم إسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المنظمة بين كوادرها إلى 14 منذ السابع من أكتوبر... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان المنظمة: "صباح اليوم، أسفر هجوم نفذته القوات الإسرائيلية في غزة عن مقتل المعالج الوظيفي في أطباء بلا حدود، عمر حايك، وإصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة".وأوضحت المنظمة أن الهجوم وقع في شارع كان يتجمع فيه فريقها بانتظار حافلة تقلهم إلى المستشفى الميداني التابع لها في دير البلح، مؤكدة أن جميع الموظفين كانوا يرتدون سترات تحمل شعار "أطباء بلا حدود" بشكل واضح يميزهم كعاملين إنسانيين في المجال الطبي.وأضاف البيان أن عمر حايك، البالغ من العمر 42 عاماً، هو الموظف الرابع عشر من كوادر المنظمة الذي يُقتل في غزة منذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023.وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى مقتل 540 موظف إغاثة على الأقل في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين على قطاع غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

