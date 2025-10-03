https://sarabic.ae/20251003/إحياء-لذاكرة-تاريخية-مشتركة-بيروت-تفتتح-نصب-البحارة-الروس-بعد-ترميمه-1105594116.html

إحياء لذاكرة تاريخية مشتركة... بيروت تفتتح نصب البحارة الروس بعد ترميمه

في حدث يجسد عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وروسيا، أقيمت اليوم مراسم افتتاح النصب التذكاري المُرمّم لقائد الفرقاطة الروسية "أوليغ"، البارون غوتهارد بيستروم،... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

وترأس المراسم مطران فولغوغراد وكاميشين ثيودور، الذي أقام صلاة الجناز على أرواح الجنود الراحلين، بحضور ممثل عن بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس صاحب السيادة المتروبوليت نيفن (صيقلي)، وسعادة سفير روسيا الإتحادية الكسندر روداكوف، وشخصيات دينية وسياسية ودبلوماسية.ويعود هذا النصب إلى حقبة مفصلية، ففي عام 1861، تمركزت سفن سرب البحر الأبيض المتوسط التابع للأسطول الإمبراطوري الروسي، ومن ضمنها الفرقاطة "أوليغ"، قبالة السواحل اللبنانية في مهمة لحفظ السلام والدفاع عن المسيحيين الأرثوذكس في أعقاب فترة من الاضطرابات الطائفية التي شهدها جبل لبنان.وتخليداً لذكراهم، تم ترميم النصب التذكاري للبارون بيستروم، ووضع لوحة تذكارية جديدة تحمل أسماء البحارة الذين قضوا في تلك الفترة، لتكون شاهداً على تضحياتهم.ولإعادة الرونق إلى هذا الأثر التاريخي، تم استدعاء المرمم الروسي الشهير أليكسي فيريتينيكوف من سانت بطرسبورغ، المعروف بخبرته الواسعة في ترميم معالم بارزة مثل كاتدرائيتي القديس إسحاق وقازان في روسيا.وبالتوازي مع ذلك، قاد جهاز الملحق العسكري في السفارة الروسية بلبنان، بالتعاون مع المنظمة الاجتماعية "لنتذكرهم جميعًا بالاسم"، جهوداً علمية وبحثية واسعة النطاق لتحديد أسماء البحارة وأماكن دفنهم.لا يمثل هذا الحدث تكريماً للبحارة فحسب، بل هو تأكيد على عمق العلاقات اللبنانية الروسية التي تعود إلى عهد القيصر إيفان الرابع ودعمه لمسيحيي الشرق. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السوفيتي كان من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال لبنان عام 1944، مما أسس لعلاقات دبلوماسية رسمية متينة.إن ترميم هذا النصب ليس مجرد حفاظ على الذكرى، بل هو إحياء لفصل مهم من الذاكرة المشتركة بين البلدين، وتأكيد على ضرورة نقل هذه الروابط التاريخية إلى الأجيال القادمة.

