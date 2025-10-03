https://sarabic.ae/20251003/دولة-عربية-تحدد-الدخل-الشهري-المطلوب-لإصدار-تأشيرة-زيارة-1105586936.html
دولة عربية تحدد الدخل الشهري المطلوب لإصدار تأشيرة زيارة
وينص القرار الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العربية المتحدة، على أن يكون دخل الضامن أو المستضيف لا يقل عن 4 آلاف درهم شهريا إذا كان القادم قريبا من الدرجة الأولى، و8 آلاف درهم للدرجة الثانية أو الثالثة، فيما يشترط أن يكون دخل المستضيف 15 ألف درهم شهريا إذا كان القادم صديقا لمقيم، وفقا لصحيفة "الإمارت اليوم".كما حدد القرار جدول المدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول ومدة البقاء المصرح بها، شمل 6 أنواع من المدد والصلاحيات، بهدف تعزيز حوكمة الإجراءات، وترسيخ الشفافية والنزاهة، وتمكين جميع المتعاملين من الاستفادة من التأشيرات وفق احتياجاتهم وأهمية التأشيرة للدولة والمستفيد.
