https://sarabic.ae/20250528/الصين-تعفي-4-دول-خليجية-جديدة-من-التأشيرة-لمدة-عام--1101055626.html
الصين تعفي 4 دول خليجية جديدة من التأشيرة لمدة عام
الصين تعفي 4 دول خليجية جديدة من التأشيرة لمدة عام
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها أضافت السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين إلى برنامج السفر دون تأشيرة، لفترة تجريبية مدتها عام، ابتداء من... 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T10:57+0000
2025-05-28T10:57+0000
2025-05-28T10:57+0000
الصين
الدول الخليجية
مجلس التعاون الخليجي
التأشيرة
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ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، قولها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "ستوسع الصين نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة اعتبارا من 9 حزيران/ يونيو 2025 حتى 8 حزيران/ يونيو 2026، لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، ولمدة لا تتجاوز 30 يوما". ويأتي هذا القرار بعد انعقاد القمة الخليجية الصينية مع رابطة "آسيان"، أمس الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي ركزت على التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية. ناهيك أن قرار الإعفاء من التأشيرة، يأتي أيضا بعدما خففت الصين خلال العام الماضي بعض شروط الحصول على التأشيرة لتسهيل سفر الأجانب للعمل والتعليم والسياحة، في إطار سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.
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الصين, الدول الخليجية, مجلس التعاون الخليجي, التأشيرة
الصين, الدول الخليجية, مجلس التعاون الخليجي, التأشيرة
الصين تعفي 4 دول خليجية جديدة من التأشيرة لمدة عام
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها أضافت السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين إلى برنامج السفر دون تأشيرة، لفترة تجريبية مدتها عام، ابتداء من حزيران/ يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي.
ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، قولها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "ستوسع الصين نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة اعتبارا من 9 حزيران/ يونيو 2025 حتى 8 حزيران/ يونيو 2026، لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة
لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، ولمدة لا تتجاوز 30 يوما".
وأشارت ماو إلى أن الإمارات وقطر ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، موضحة أن "بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج".
وإذ دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، "مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين"، أكدت أن "بلادها ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج".
ويأتي هذا القرار بعد انعقاد القمة الخليجية الصينية مع رابطة "آسيان"، أمس الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي ركزت على التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية.
وسجل الفائض التجاري بين دول الخليج والصين قرابة 17.62 مليار دولار، لحساب دول مجلس التعاون في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ناهيك أن قرار الإعفاء من التأشيرة، يأتي أيضا بعدما خففت الصين خلال العام الماضي بعض شروط الحصول على التأشيرة لتسهيل سفر الأجانب للعمل والتعليم والسياحة، في إطار سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ
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