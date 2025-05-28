الصين تعفي 4 دول خليجية جديدة من التأشيرة لمدة عام

عربي
بوتين يؤكد أن موسكو سعيدة بزيارة الرئيس اليمني إلى روسيا... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: روسيا نجحت في بناء الفضاء الأمني الأوراسي الكبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:29 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250528/الصين-تعفي-4-دول-خليجية-جديدة-من-التأشيرة-لمدة-عام--1101055626.html
الصين تعفي 4 دول خليجية جديدة من التأشيرة لمدة عام
الصين تعفي 4 دول خليجية جديدة من التأشيرة لمدة عام
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها أضافت السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين إلى برنامج السفر دون تأشيرة، لفترة تجريبية مدتها عام، ابتداء من... 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T10:57+0000
2025-05-28T10:57+0000
الصين
الدول الخليجية
مجلس التعاون الخليجي
التأشيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104297/58/1042975800_0:23:3000:1711_1920x0_80_0_0_258e6f5c936ee36898f49db86ec46cde.jpg
ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، قولها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "ستوسع الصين نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة اعتبارا من 9 حزيران/ يونيو 2025 حتى 8 حزيران/ يونيو 2026، لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، ولمدة لا تتجاوز 30 يوما". ويأتي هذا القرار بعد انعقاد القمة الخليجية الصينية مع رابطة "آسيان"، أمس الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي ركزت على التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية. ناهيك أن قرار الإعفاء من التأشيرة، يأتي أيضا بعدما خففت الصين خلال العام الماضي بعض شروط الحصول على التأشيرة لتسهيل سفر الأجانب للعمل والتعليم والسياحة، في إطار سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.
https://sarabic.ae/20250526/قوارب-التنين-تحضيرات-مكثفة-لمهرجان-غوانغدونغ-الصيني-1100974515.html
https://sarabic.ae/20250523/بمساحة-مليون-متر-مربع-سوريا-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-الصين-لاستثمار-مناطق-حرة--1100879761.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104297/58/1042975800_2:0:2962:2220_1920x0_80_0_0_80b35b7bbffea6fdc432fc12b070c61f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الدول الخليجية, مجلس التعاون الخليجي, التأشيرة
الصين, الدول الخليجية, مجلس التعاون الخليجي, التأشيرة

الصين تعفي 4 دول خليجية جديدة من التأشيرة لمدة عام

10:57 GMT 28.05.2025
© AP Photo / Andy Wongالخطوط الجوية الصينية
الخطوط الجوية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها أضافت السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين إلى برنامج السفر دون تأشيرة، لفترة تجريبية مدتها عام، ابتداء من حزيران/ يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي.
ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، قولها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "ستوسع الصين نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة اعتبارا من 9 حزيران/ يونيو 2025 حتى 8 حزيران/ يونيو 2026، لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، ولمدة لا تتجاوز 30 يوما".

وأشارت ماو إلى أن الإمارات وقطر ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، موضحة أن "بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج".

تدريب ليلي استعدادًا لسباق قوارب التنين في مدينة فوشان بمقاطعة قوانغدونغ في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
وسائط متعددة
قوارب التنين... تحضيرات مكثفة لمهرجان غوانغدونغ الصيني
26 مايو, 11:34 GMT

وإذ دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، "مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين"، أكدت أن "بلادها ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج".

ويأتي هذا القرار بعد انعقاد القمة الخليجية الصينية مع رابطة "آسيان"، أمس الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي ركزت على التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية.
الشاحنات والحاويات في ميناء حيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
"بمساحة مليون متر مربع".. سوريا توقع مذكرة تفاهم مع الصين لاستثمار مناطق حرة
23 مايو, 05:53 GMT

وسجل الفائض التجاري بين دول الخليج والصين قرابة 17.62 مليار دولار، لحساب دول مجلس التعاون في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ناهيك أن قرار الإعفاء من التأشيرة، يأتي أيضا بعدما خففت الصين خلال العام الماضي بعض شروط الحصول على التأشيرة لتسهيل سفر الأجانب للعمل والتعليم والسياحة، في إطار سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала