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لافروف: روسيا لم تتراجع أبدا عن الاتصالات مع أوكرانيا
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نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
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"بمساحة مليون متر مربع".. سوريا توقع مذكرة تفاهم مع الصين لاستثمار مناطق حرة
"بمساحة مليون متر مربع".. سوريا توقع مذكرة تفاهم مع الصين لاستثمار مناطق حرة
سبوتنيك عربي
وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، لمدة عشرين عاما. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T05:53+0000
2025-05-23T05:57+0000
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ونشرت الهيئة السورية بيانا، مساء الخميس، أكدت من خلاله أنها وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، من أجل استثمار كامل المنطقة الحرة في مدينة حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تُقدر بنحو 850 ألف متر مربع.ويعود الهدف من وراء توقيع تلك المذكرة إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية، حيث ضمت منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في مدينة عدرا بريف دمشق، لترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلية والإقليمية.ولفت بيان الهيئة السورية إلى أن مدة العقد مع الشركة الصينية عشرين عاما، تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن "تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".ويشار إلى أن سوريا تضم العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب، أهمها الاعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، مع إطلاق حرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، باستثناء حرية تحويل الرأسمال الأجنبي المستثمر.وتُعد مذكرة التفاهم السورية الصينية جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بهدف المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السوريين ونقل التكنولوجيا مع العمل على رفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، خلال زيارته إلى السعودية، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
https://sarabic.ae/20200714/وثيقة-سوريا-تطرح-الأسواق-الحرة-في-المطارات-والموانئ-للاستثمار-1045999256.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

"بمساحة مليون متر مربع".. سوريا توقع مذكرة تفاهم مع الصين لاستثمار مناطق حرة

05:53 GMT 23.05.2025 (تم التحديث: 05:57 GMT 23.05.2025)
© GIL COHEN-MAGENالشاحنات والحاويات في ميناء حيفا
الشاحنات والحاويات في ميناء حيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© GIL COHEN-MAGEN
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وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، لمدة عشرين عاما.
ونشرت الهيئة السورية بيانا، مساء الخميس، أكدت من خلاله أنها وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، من أجل استثمار كامل المنطقة الحرة في مدينة حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تُقدر بنحو 850 ألف متر مربع.
ويعود الهدف من وراء توقيع تلك المذكرة إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية، حيث ضمت منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في مدينة عدرا بريف دمشق، لترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلية والإقليمية.
حاويات البضائع في ميناء اللاذقية السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2020
وثيقة... سوريا تطرح الأسواق الحرة في المطارات والموانئ للاستثمار
14 يوليو 2020, 13:22 GMT
ولفت بيان الهيئة السورية إلى أن مدة العقد مع الشركة الصينية عشرين عاما، تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن "تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ويشار إلى أن سوريا تضم العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب، أهمها الاعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، مع إطلاق حرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، باستثناء حرية تحويل الرأسمال الأجنبي المستثمر.
وتُعد مذكرة التفاهم السورية الصينية جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بهدف المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السوريين ونقل التكنولوجيا مع العمل على رفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، خلال زيارته إلى السعودية، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
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