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رغم التفاهمات... اشتباكات عنيفة تعيد التوتر إلى ريف حلب بين "قسد" ودمشق.. فيديو
رغم التفاهمات... اشتباكات عنيفة تعيد التوتر إلى ريف حلب بين "قسد" ودمشق.. فيديو
سبوتنيك عربي
بعد اشتباكات عنيفة، استعادت قوات من الجيش السوري نقاطا تسللت إليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ليل أمس الأحد، في محيط سد تشرين في ريف حلب. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T09:01+0000
2025-05-19T09:01+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
سد تشرين
العالم العربي
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ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري في الفرقة العسكرية التابعة للجيش السوري، والمتمركزة في المنطقة، قوله: إن "قسد" هاجمت قوات تابعة للفرقة على محور السد قرب تلة سيرياتيل خلال محاولتها التسلل إلى الموقع".كما أشار المصدر إلى "حدوث اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوري من جهة، ومجموعات تتبع لـ"قسد" من جهة أخرى"، مبينا أن "الفرقة العاملة في المنطقة دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط السد، على وقع محاولة "قسد" التسلل إلى نقاط جديدة".وبحسب وسائل الإعلام، "تعد محاولات التسلل خرقا للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قسد"، والذي يقضي بوقف العمليات العسكرية في محيط السد وتسليمه إلى إدارة مدنية من الحكومة".وذكرت مصادر سورية حينها، أن "بيان الإدارة الذاتية يمهد لتسليم إدارة السد إلى الحكومة السورية، إلا أنه من تاريخه لم يحدث أي تعديل على خريطة السيطرة والإدارة في السد".وتوصل اتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، إلى تسلم الأخيرة إدارة السد، بعد مفاوضات برعاية قوات "التحالف الدولي" .
https://sarabic.ae/20250505/الإدارة-الذاتية-الكردية-في-سوريا-تعلن-انتهاء-القتال-في-سد-تشرين-1100185273.html
https://sarabic.ae/20250402/سوريا-أبرز-بنود-الاتفاق-الأمني-بين-حكومة-دمشق-وقسد-في-مدينة-حلب-1099150114.html
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أخبار سوريا اليوم, قسد, سد تشرين, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, قسد, سد تشرين, العالم العربي

رغم التفاهمات... اشتباكات عنيفة تعيد التوتر إلى ريف حلب بين "قسد" ودمشق.. فيديو

09:01 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoعناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
بعد اشتباكات عنيفة، استعادت قوات من الجيش السوري نقاطا تسللت إليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ليل أمس الأحد، في محيط سد تشرين في ريف حلب.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري في الفرقة العسكرية التابعة للجيش السوري، والمتمركزة في المنطقة، قوله: إن "قسد" هاجمت قوات تابعة للفرقة على محور السد قرب تلة سيرياتيل خلال محاولتها التسلل إلى الموقع".
وأوضح المصدر أن "المجموعات المتسللة سيطرت على نقطتين عسكريتين قبل أن يتمكن الجيش السوري من استعادتهما".
كما أشار المصدر إلى "حدوث اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوري من جهة، ومجموعات تتبع لـ"قسد" من جهة أخرى"، مبينا أن "الفرقة العاملة في المنطقة دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط السد، على وقع محاولة "قسد" التسلل إلى نقاط جديدة".

بالتوازي، تداول ناشطون مقاطع مصورة، تظهر رتلا عسكريا يضم آليات وعناصر من الفرقة، تتجه إلى محاور الاشتباكات في محيط سد تشرين في ريف حلب الشرقي.

وبحسب وسائل الإعلام، "تعد محاولات التسلل خرقا للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قسد"، والذي يقضي بوقف العمليات العسكرية في محيط السد وتسليمه إلى إدارة مدنية من الحكومة".
سد تشرين في ريف حلب السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
الإدارة الذاتية الكردية في سوريا تعلن انتهاء القتال في سد "تشرين"
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وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، في بيان أصدرته بتاريخ 5 أيار/ مايو الجاري، عن إنهاء حالة التعبئة في سد تشرين، مؤكدة "استمرار اليقظة والنضال في وجه أي خطر جديد".

أبرز بنود الاتفاق الأمني بين حكومة دمشق وقسد في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
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سوريا.. أبرز بنود الاتفاق الأمني بين حكومة دمشق و"قسد" في مدينة حلب
2 أبريل, 07:53 GMT
وذكرت مصادر سورية حينها، أن "بيان الإدارة الذاتية يمهد لتسليم إدارة السد إلى الحكومة السورية، إلا أنه من تاريخه لم يحدث أي تعديل على خريطة السيطرة والإدارة في السد".
وتوصل اتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، إلى تسلم الأخيرة إدارة السد، بعد مفاوضات برعاية قوات "التحالف الدولي" .
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