https://sarabic.ae/20250412/قوات-تابعة-للحكومة-السورية-تدخل-سد-تشرين-تنفيذا-للاتفاق-مع-قسد-1099485429.html

قوات تابعة للحكومة السورية تدخل سد "تشرين" تنفيذا للاتفاق مع "قسد"

قوات تابعة للحكومة السورية تدخل سد "تشرين" تنفيذا للاتفاق مع "قسد"

سبوتنيك عربي

دخلت قوات الجيش السوري وقوى الأمن العام إلى منطقة سد "تشرين" في ريف حلب الشرقي، امتثالا للاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والحكومة السورية. 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T13:44+0000

2025-04-12T13:44+0000

2025-04-12T13:44+0000

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وذكرت "الإخبارية السورية" نقلا عن مصادر مطلعة، أن طائرة هليكوبتر تابعة لوزارة الدفاع السورية هبطت بالقرب من السد، تزامن ذلك مع انتشار القوات الأمنية والعسكرية في المنطقة.وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق المعلن بين "قسد" والسلطات السورية، والذي بدأت ملامحه تظهر مؤخرًا عبر انسحاب "قسد" من أحياء في شرق حلب، بالإضافة إلى الحديث عن تسليم سد تشرين وبدء أعمال الصيانة فيه، تمهيدا لإعادة تشغيل محطة التحويل الكهربائية بشكل آمن وكامل.وخلال حوار مع "المجلة"، سُئل عبدي عن استعداده لانضمام "قسد" في الجيش السوري، فأجاب: "المبدأ الأساسي الذي نتفق عليه أن لا يكون هناك جيشان، بل فقط جيش واحد".في الإطار، قال عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء "ميثاق دمشق الوطني"، في حديثه مع "سبوتنيك"، "إن الاتفاق الذي تم بين رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع مع "قسد" هو اتفاق يعبر عن الإحساس بالمسوؤلية العالية للدولة السورية مع مكون قرر فك ارتباطه بالغير وأقصد (Pkk)".وكان ممثلو رئاسة الجمهورية السورية والمجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود شمالي مدينة حلب، قد وقعوا اتفاقية في 1 أبريل الجاري، نصت على "انسحاب القوات العسكرية التابعة لـ"قسد" بشكل تدريجي، من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ودخول الأمن العام إليهما، وحصر السلاح بيد الدولة، وبحث مصير المعتقلين من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير"، وفق الاتفاقية.و‌يقضي ‏الاتفاق بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة ، مشيرًا إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.وأوضح أن "الاتفاق نص أيضا على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة التي تضمن حقوقه الدستورية"، مشيرًا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.انسحاب الدفعة الثانية من قوات "قسد" الموجودة في مدينة حلب شمالي سوريا... فيديوحكومة دمشق و"قسد" تعقدان اتفاقا أمنيا لتنظيم الأوضاع في حلب

https://sarabic.ae/20250403/بدء-عملية-تبييض-السجون-بين-قسد-والحكومة-السورية-المؤقتة-1099192221.html

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