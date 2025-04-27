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لافروف: روسيا ستواصل ضرب المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب
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مؤكدة التمسك بوحدة البلاد.. الرئاسة السورية تحذر "قسد" من محاولات فرض الفيدرالية
مؤكدة التمسك بوحدة البلاد.. الرئاسة السورية تحذر "قسد" من محاولات فرض الفيدرالية
سبوتنيك عربي
علقت الرئاسة السورية على الجدل المتعلق بتطورات الاتفاق مع قيادة "قسد"، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين أحمد الشرع وقيادات الحركة، شكل “خطوة إيجابية نحو... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T14:26+0000
2025-04-27T14:26+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأحد، عن الرئاسة السورية في بيان لها أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة "قسد"، والتي دعت إلى الفيدرالية، تكرس واقعا منفصلا على الأرض، ويتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق ويهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.وشددت الرئاسة السورية، على أن "أي محاولة لفرض وقائع تقسيمية أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية، أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، مرفوضة كليا وتشكل خطا أحمر، ووحدة سوريا أرضا وشعبا مسألة غير قابلة للتفاوض، وأي تجاوز لها يعد خروجا عن الصف الوطني ويضرب هوية سوريا الجامعة".وأشار البيان الرئاسي إلى أن تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، واحتكار الموارد الوطنية خارج إطار الدولة السورية، يؤدي إلى تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية، منوها إلى أنه لا يمكن لـ"قسد" أن تستأثر بالقرار في شمال شرق سوريا.وبيّن بيان الرئاسة السورية، أن التعايش بين جميع مكونات المنطقة من عرب وكرد وآشوريين وسريان ومسيحيين ولا بد أن يكون قائما على شراكة حقيقية وعدالة تمثيلية وبأن حق الأكراد محفوظ ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، ودون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.وشدد البيان على أن "الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلا سوريا وطنيا شاملا، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد".وجددت الرئاسة السورية أن بلادها ترفض بشكل قاطع أي أشكال الوصاية أو الهيمنة الأجنبية، فهي ماضية نحو بناء دولة مواطنة حقيقية تحقق العدالة والمساواة بين جميع السوريين ككل.
https://sarabic.ae/20250412/قوات-تابعة-للحكومة-السورية-تدخل-سد-تشرين-تنفيذا-للاتفاق-مع-قسد-1099485429.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

مؤكدة التمسك بوحدة البلاد.. الرئاسة السورية تحذر "قسد" من محاولات فرض الفيدرالية

14:26 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
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علقت الرئاسة السورية على الجدل المتعلق بتطورات الاتفاق مع قيادة "قسد"، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين أحمد الشرع وقيادات الحركة، شكل “خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأحد، عن الرئاسة السورية في بيان لها أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة "قسد"، والتي دعت إلى الفيدرالية، تكرس واقعا منفصلا على الأرض، ويتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق ويهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
انسحاب الدفعة الثانية من قوات قسد الموجودة في مدينة حلب شمالي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
قوات تابعة للحكومة السورية تدخل سد "تشرين" تنفيذا للاتفاق مع "قسد"
12 أبريل, 13:44 GMT
وشددت الرئاسة السورية، على أن "أي محاولة لفرض وقائع تقسيمية أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية، أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، مرفوضة كليا وتشكل خطا أحمر، ووحدة سوريا أرضا وشعبا مسألة غير قابلة للتفاوض، وأي تجاوز لها يعد خروجا عن الصف الوطني ويضرب هوية سوريا الجامعة".
وأشار البيان الرئاسي إلى أن تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، واحتكار الموارد الوطنية خارج إطار الدولة السورية، يؤدي إلى تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية، منوها إلى أنه لا يمكن لـ"قسد" أن تستأثر بالقرار في شمال شرق سوريا.
وبيّن بيان الرئاسة السورية، أن التعايش بين جميع مكونات المنطقة من عرب وكرد وآشوريين وسريان ومسيحيين ولا بد أن يكون قائما على شراكة حقيقية وعدالة تمثيلية وبأن حق الأكراد محفوظ ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، ودون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
وشدد البيان على أن "الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلا سوريا وطنيا شاملا، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد".
وجددت الرئاسة السورية أن بلادها ترفض بشكل قاطع أي أشكال الوصاية أو الهيمنة الأجنبية، فهي ماضية نحو بناء دولة مواطنة حقيقية تحقق العدالة والمساواة بين جميع السوريين ككل.
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