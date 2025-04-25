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لحظة رفع العلم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة... فيديو
لحظة رفع العلم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة... فيديو
سبوتنيك عربي
شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، في مراسم رفع العلم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T13:59+0000
2025-04-25T14:20+0000
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وقال الوزير الشيباني لوسائل إعلام عربية: "إن رفع العلم السوري في الأمم المتحدة خطوة ستعزز دور سوريا في المنظمات الدولية".ودعا الشيباني إلى "رفع العقوبات عن سوريا والمساعدة في إنعاش اقتصادها"، وأضاف: "مع زوال سبب العقوبات يجب رفعها وألا تبقى تستهدف حياة الشعب السوري".وكان سافر وفد من المسؤولين السوريين إلى الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، واجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.ولم تعترف إدارة ترامب رسميا بعد بالحكومة السورية الحالية، برئاسة أحمد الشرع، كما أبقت العقوبات سارية حتى الآن، رغم تخفيف بعض القيود مؤقتا.
https://sarabic.ae/20250424/دمشق-ترحب-برفع-العقوبات-البريطانية-عن-12-كيانا-سوريا-1099867294.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, رفع العلم السوري
أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, رفع العلم السوري

لحظة رفع العلم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة... فيديو

13:59 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 14:20 GMT 25.04.2025)
© Photo / Social Media Imagesرفع علم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة
رفع علم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، في مراسم رفع العلم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الوزير الشيباني لوسائل إعلام عربية: "إن رفع العلم السوري في الأمم المتحدة خطوة ستعزز دور سوريا في المنظمات الدولية".
وأشار إلى أن "العالم بحاجة الآن إلى سماع متطلبات الشعب السوري بعد فقدان مقعدنا بالأمم المتحدة، ونحن منفتحون على المجتمع الدولي ونتطلع إلى معاملتنا بالمثل".
ودعا الشيباني إلى "رفع العقوبات عن سوريا والمساعدة في إنعاش اقتصادها"، وأضاف: "مع زوال سبب العقوبات يجب رفعها وألا تبقى تستهدف حياة الشعب السوري".
ومن المقرر أن يحضر الشيباني اليوم جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي، وهو أول ظهور علني لمسؤول حكومي سوري رفيع المستوى في الولايات المتحدة منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب سيلتقون بالشيباني خلال الزيارة.
وكان سافر وفد من المسؤولين السوريين إلى الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، واجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا
أمس, 18:54 GMT

وضم الوفد السوري وزير الخارجية الشيباني، ووزير المال محمد يسر برنية، ومحافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية. وتمثل هذه الزيارة أول مشاركة لمسؤولين سوريين رفيعي المستوى في اجتماعات صندوق النقد الدولي منذ أكثر من 20 عاما.

ولم تعترف إدارة ترامب رسميا بعد بالحكومة السورية الحالية، برئاسة أحمد الشرع، كما أبقت العقوبات سارية حتى الآن، رغم تخفيف بعض القيود مؤقتا.
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