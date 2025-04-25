https://sarabic.ae/20250425/بمهمة-رسمية-وفد-حكومي-عراقي-يصل-إلى-دمشق-برئاسة-مدير-جهاز-المخابرات-1099884595.html
بمهمة رسمية.. وفد حكومي عراقي يصل إلى دمشق برئاسة مدير جهاز المخابرات
بمهمة رسمية.. وفد حكومي عراقي يصل إلى دمشق برئاسة مدير جهاز المخابرات
سبوتنيك عربي
وصل وفد رسمي حكومي عراقي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T10:48+0000
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين".وحسب ما نقلت الوكالة الأنباء العراقية "واع" عن البيان، "يضم الوفد الرسمي، مسؤولين عن قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية".كما أشار البيان إلى "بحث التوسع في فرص التبادل التجاري بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلا عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في وقت سابق، أنه وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لحضور القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد في أيار/ مايو المقبل.
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العراق, أخبار سوريا اليوم, وفد حكومي, العالم العربي
العراق, أخبار سوريا اليوم, وفد حكومي, العالم العربي
بمهمة رسمية.. وفد حكومي عراقي يصل إلى دمشق برئاسة مدير جهاز المخابرات
وصل وفد رسمي حكومي عراقي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع
، وعدد من المسؤولين الحكوميين".
وحسب ما نقلت الوكالة الأنباء العراقية "واع" عن البيان، "يضم الوفد الرسمي، مسؤولين عن قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية".
وبين أن "الوفد العراقي سيبحث مع الجانب السوري، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك ضد أي خروقات أو تهديدات محتملة".
كما أشار البيان إلى "بحث التوسع في فرص التبادل التجاري بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين
، فضلا عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".
واختتم البيان بالتأكيد أن "مباحثات الوفد العراقي في دمشق ستتضمن تأكيد دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في وقت سابق، أنه وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لحضور القمة العربية
التي تستضيفها العاصمة بغداد في أيار/ مايو المقبل.