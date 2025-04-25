https://sarabic.ae/20250425/بمهمة-رسمية-وفد-حكومي-عراقي-يصل-إلى-دمشق-برئاسة-مدير-جهاز-المخابرات-1099884595.html

بمهمة رسمية.. وفد حكومي عراقي يصل إلى دمشق برئاسة مدير جهاز المخابرات

بمهمة رسمية.. وفد حكومي عراقي يصل إلى دمشق برئاسة مدير جهاز المخابرات

سبوتنيك عربي

وصل وفد رسمي حكومي عراقي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T10:48+0000

2025-04-25T10:48+0000

2025-04-25T10:48+0000

العراق

أخبار سوريا اليوم

وفد حكومي

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097843762_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6234f8862911aa705457d2771f3d29f.jpg

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين".وحسب ما نقلت الوكالة الأنباء العراقية "واع" عن البيان، "يضم الوفد الرسمي، مسؤولين عن قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية".كما أشار البيان إلى "بحث التوسع في فرص التبادل التجاري بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلا عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في وقت سابق، أنه وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لحضور القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد في أيار/ مايو المقبل.

https://sarabic.ae/20250424/بعد-الجدل-حول-دعوة-الشرع-لحضور-القمة-العربية-في-بغدادما-مستقبل-العلاقة-بين-سوريا-والعراق-1099867637.html

https://sarabic.ae/20250316/ما-أهمية-الزيارة-التي-قام-بها-وزير-الخارجية-السوري-إلى-العراق-وتأثيرها-على-العلاقات-بين-البلدين؟-1098704964.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار سوريا اليوم, وفد حكومي, العالم العربي