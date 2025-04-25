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بغداد تحذر واشنطن من السجون الموجودة تحت سيطرة "قسد" في سوريا
بغداد تحذر واشنطن من السجون الموجودة تحت سيطرة "قسد" في سوريا
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في واشنطن، لتعزيز التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T19:56+0000
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وفي الشأن الإقليمي، شدد حسين لروبيو، على أهمية إطلاق تسوية سياسية شاملة في سوريا لضمان استقرار المنطقة، محذّرًا من "خطر السجون التي تضم آلاف العناصر المتطرفة في مناطق سيطرة "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية)".وأشار وزير الخارجية العراقي إلى "ضرورة التعامل بحذر مع السجون الموجودة تحت سيطرة "قسد"، حيث يوجد نحو 10 آلاف من أخطر عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".كما ناقش الجانبان العراقي والأمريكي سبل تطوير التعاون السياسي والأمني، وأشاد الوزير العراقي بدور واشنطن في قيادة التحالف الدولي ضد الإرهاب، فيما أكد روبيو التزام واشنطن بدعم استقرار العراق ومكافحة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.اقتصاديا، أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق بدأ خطوات فعلية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيًا الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.كما بحث الطرفان فرص تعزيز التعاون التجاري، خاصة بعد زيارة وفد من القطاع الخاص الأمريكي إلى العراق، وناقش الوزيران عقد اجتماع مرتقب للجنة العليا للتعاون الثنائي، في شهري يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز المقبلين.
https://sarabic.ae/20250412/قوات-تابعة-للحكومة-السورية-تدخل-سد-تشرين-تنفيذا-للاتفاق-مع-قسد-1099485429.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, قسد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, قسد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي

بغداد تحذر واشنطن من السجون الموجودة تحت سيطرة "قسد" في سوريا

19:56 GMT 25.04.2025
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
/
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أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في واشنطن، لتعزيز التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.
وفي الشأن الإقليمي، شدد حسين لروبيو، على أهمية إطلاق تسوية سياسية شاملة في سوريا لضمان استقرار المنطقة، محذّرًا من "خطر السجون التي تضم آلاف العناصر المتطرفة في مناطق سيطرة "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية)".
وأشار وزير الخارجية العراقي إلى "ضرورة التعامل بحذر مع السجون الموجودة تحت سيطرة "قسد"، حيث يوجد نحو 10 آلاف من أخطر عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
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وأكد حسين أهمية إعادة النظر في التحذيرات الأمنية الخاصة بالسفر إلى العراق، مشيرًا إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد وتأثير ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما ناقش الجانبان العراقي والأمريكي سبل تطوير التعاون السياسي والأمني، وأشاد الوزير العراقي بدور واشنطن في قيادة التحالف الدولي ضد الإرهاب، فيما أكد روبيو التزام واشنطن بدعم استقرار العراق ومكافحة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.
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اقتصاديا، أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق بدأ خطوات فعلية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيًا الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
كما بحث الطرفان فرص تعزيز التعاون التجاري، خاصة بعد زيارة وفد من القطاع الخاص الأمريكي إلى العراق، وناقش الوزيران عقد اجتماع مرتقب للجنة العليا للتعاون الثنائي، في شهري يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز المقبلين.
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