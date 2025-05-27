https://sarabic.ae/20250527/الصين-تطلق-أول-سفينة-ذكية-في-العالم-لتربية-الأسماك-1101017771.html
الصين تطلق أول سفينة ذكية في العالم لتربية الأسماك
الصين تطلق أول سفينة ذكية في العالم لتربية الأسماك
سبوتنيك عربي
أطلقت الصين أول سفينة ذاتية الدفع في العالم مخصصة لتربية الكائنات البحرية في أعماق البحار، تتميز بقدرتها على الجمع بين حماية البيئة واستخدام التقنيات المطورة. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
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السفينة تم إطلاقها على سواحل مدينة جيانغمن في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الصحيفة إلى أن السفينة بما تحمله من تقنيات متطورة ستحدث نقلة نوعية في تربية الأسماك والكائنات البحرية في أعماق البحر.تحمل السفينة اسم "باي إيريا لينغدينغ" وتتميز بتصميم مبتكر وتعد خطوة مهمة لحماية البيئة البحرية في المنطقة.يصل طول السفينة إلى 155.8 متر وعرض 44 مترا، وتحتوي على 12 حجرة تربية مستقلة، توفر مساحة إجمالية تقارب 80 ألف متر مكعب.وتمتلك السفينة نظام دفع كهربائي متكامل، إضافة إلى نظام توليد طاقة رياح بقدرة 20 كيلوواط، وتستخدم أنظمة تحديد المواقع لتحديد المواقع بدقة وتوجيه السفينة وفقا لبيانات البيئة البحرية.وتقول الصحيفة إنه من المتوقع أن تنتج السفينة حوالي 5 آلاف طن من الأسماك سنويا، مما يسهم في تلبية احتياجات السكان المحليين في المنطقة.
https://sarabic.ae/20200625/ظاهرة-غريبة-مئات-الأسماك-تقفر-فوق-سطح-البحيرة-في-الصين-فيديو-1045831734.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
الصين تطلق أول سفينة ذكية في العالم لتربية الأسماك
أطلقت الصين أول سفينة ذاتية الدفع في العالم مخصصة لتربية الكائنات البحرية في أعماق البحار، تتميز بقدرتها على الجمع بين حماية البيئة واستخدام التقنيات المطورة.
السفينة تم إطلاقها على سواحل مدينة جيانغمن في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن السفينة بما تحمله من تقنيات متطورة ستحدث نقلة نوعية في تربية الأسماك والكائنات البحرية
في أعماق البحر.
تحمل السفينة اسم "باي إيريا لينغدينغ" وتتميز بتصميم مبتكر وتعد خطوة مهمة لحماية البيئة البحرية
في المنطقة.
يصل طول السفينة إلى 155.8 متر وعرض 44 مترا، وتحتوي على 12 حجرة تربية مستقلة، توفر مساحة إجمالية تقارب 80 ألف متر مكعب.
وتمتلك السفينة نظام دفع كهربائي متكامل، إضافة إلى نظام توليد طاقة رياح بقدرة 20 كيلوواط، وتستخدم أنظمة تحديد المواقع لتحديد المواقع بدقة وتوجيه السفينة وفقا لبيانات البيئة البحرية.
وتقول الصحيفة إنه من المتوقع أن تنتج السفينة حوالي 5 آلاف طن من الأسماك
سنويا، مما يسهم في تلبية احتياجات السكان المحليين في المنطقة.