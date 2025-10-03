عربي
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
أمساليوم
بث مباشر
قطر ترحب برد حماس على خطة ترامب وتعلن تنسيقا مع مصر والولايات المتحدة بشأن غزة

21:45 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 21:46 GMT 03.10.2025)
© Photo / Unsplash/ Kenny قطر
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، أن الدوحة بدأت العمل مع شركائها في الوساطة لمواصلة النقاشات حول الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن بلاده شرعت بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة لاستكمال المحادثات الهادفة إلى وضع حد للنزاع، مؤكداً أن قطر ترحب برد حركة "حماس" على المبادرة الأمريكية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا
21:20 GMT
وأضاف المتحدث: "نؤكد دعمنا لتصريحات الرئيس ترامب الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهل عملية إطلاق سراح الرهائن ويهيئ الظروف لاستقرار دائم في المنطقة".
وأشار إلى أن بلاده ستواصل بذل جهودها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تضع حدًا للحرب وتفتح الطريق أمام سلام مستدام في الشرق الأوسط.
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
