https://sarabic.ae/20251003/مكتب-نتنياهو-إحباط-خلية-في-ألمانيا-يشتبه-بارتباطها-بحركة-حماس-1105578158.html
مكتب نتنياهو: إحباط خلية في ألمانيا يشتبه بارتباطها بحركة "حماس"
مكتب نتنياهو: إحباط خلية في ألمانيا يشتبه بارتباطها بحركة "حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، اعتقال خلية يشتبه بارتباطها بحركة "حماس" الفلسطينية في ألمانيا، وذلك بالتعاون مع جهاز... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T13:15+0000
2025-10-03T13:15+0000
2025-10-03T13:15+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg
وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الخلية، التي جرى كشفها يوم الأربعاء الماضي، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الألمانية ألقت القبض على 3 من عناصرها وضبطت بحوزتهم أسلحة يعتقد أنها معدة لتنفيذ عمليات.وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي ضمن تحرك أوسع نفذه الموساد خلال الأسابيع الأخيرة في دول أوروبية عدة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن المحلية، حيث تم العثور على مخابئ أسلحة واعتقال مشتبه بهم آخرين، بينهم عناصر في النمسا، يرجح تورطهم في أنشطة معادية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251002/البيت-الأبيض-ترامب-سيضع-خطا-أحمرا-أمام-حماس-بشأن-غزة-1105545849.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_73:0:1358:964_1920x0_80_0_0_fa8c442cffba46e5f6e2e588af89de9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
مكتب نتنياهو: إحباط خلية في ألمانيا يشتبه بارتباطها بحركة "حماس"
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، اعتقال خلية يشتبه بارتباطها بحركة "حماس" الفلسطينية في ألمانيا، وذلك بالتعاون مع جهاز الموساد.
وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الخلية، التي جرى كشفها يوم الأربعاء الماضي، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الألمانية ألقت القبض على 3 من عناصرها وضبطت بحوزتهم أسلحة يعتقد أنها معدة لتنفيذ عمليات.
وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي ضمن تحرك أوسع نفذه الموساد خلال الأسابيع الأخيرة في دول أوروبية عدة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن المحلية، حيث تم العثور على مخابئ أسلحة واعتقال مشتبه بهم آخرين، بينهم عناصر في النمسا، يرجح تورطهم في أنشطة معادية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.