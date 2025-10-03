مكتب نتنياهو: إحباط خلية في ألمانيا يشتبه بارتباطها بحركة "حماس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مكتب نتنياهو: إحباط خلية في ألمانيا يشتبه بارتباطها بحركة "حماس"
سبوتنيك عربي
بنيامين نتنياهو
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الخلية، التي جرى كشفها يوم الأربعاء الماضي، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الألمانية ألقت القبض على 3 من عناصرها وضبطت بحوزتهم أسلحة يعتقد أنها معدة لتنفيذ عمليات.وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي ضمن تحرك أوسع نفذه الموساد خلال الأسابيع الأخيرة في دول أوروبية عدة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن المحلية، حيث تم العثور على مخابئ أسلحة واعتقال مشتبه بهم آخرين، بينهم عناصر في النمسا، يرجح تورطهم في أنشطة معادية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
مكتب نتنياهو: إحباط خلية في ألمانيا يشتبه بارتباطها بحركة "حماس"

13:15 GMT 03.10.2025
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، اعتقال خلية يشتبه بارتباطها بحركة "حماس" الفلسطينية في ألمانيا، وذلك بالتعاون مع جهاز الموساد.
وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الخلية، التي جرى كشفها يوم الأربعاء الماضي، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الألمانية ألقت القبض على 3 من عناصرها وضبطت بحوزتهم أسلحة يعتقد أنها معدة لتنفيذ عمليات.
وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي ضمن تحرك أوسع نفذه الموساد خلال الأسابيع الأخيرة في دول أوروبية عدة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن المحلية، حيث تم العثور على مخابئ أسلحة واعتقال مشتبه بهم آخرين، بينهم عناصر في النمسا، يرجح تورطهم في أنشطة معادية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
