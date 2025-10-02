https://sarabic.ae/20251002/البيت-الأبيض-ترامب-سيضع-خطا-أحمرا-أمام-حماس-بشأن-غزة-1105545849.html
البيت الأبيض: ترامب سيضع خطا أحمر أمام حماس بشأن غزة
أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضع ما وصفه بـ "الخطر الأحمر" أمام حماس فيما يتعلق بردها على خطته المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضع ما وصفه بـ "الخطر الأحمر" أمام حماس فيما يتعلق بردها على خطته المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
جاء ذلك وفقا لتصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الخميس، لوسائل إعلام غربية.
وأشارت ليفيت إلى أن الولايات المتحدة تأمل في موافقة حركة حماس على خطة ترامب
، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ومنح ترامب حماس
مهلة عدة أيام، لقبول خطته، بينما أبدت الحركة تحفظها على بعض البنود، التي وصفتها بـ "الغامضة" إضافة إلى تأكيدها على صعوبة تنفيذ البند الخاص بإطلاق جميع الأسرى، رغم أنها تعهدت بدراسة الخطة ومواصلة المشاورات بشأن ردها مطالبة بمزيد من الوقت.
كما طالبت حماس بضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب جداول زمنية لانسحابها من القطاع.
وكانت فصائل فلسطينية
أخرى، قد أكدت أن تنفيذ البندق الخاص بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية "مستحيلا"، رغم تعهداتها بدراسة الخطة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.