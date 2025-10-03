أكثر المباني غرابة في العالم.. منزل حجري وقلب آلي وبيت مجنون

بناء على شكل سلة
بناء على شكل سلة
كنيسة هالجريمسكيركيا
كنيسة هالجريمسكيركيا
"البيت المجنون" لهانغ نجا في دالات، فيتنام.
"البيت المجنون" لهانغ نجا في دالات، فيتنام.
معرض فني في النمسا، يختلف بشكل كبير عن المباني القريبه منه، ويشبه قلب روبوت.
معرض فني في النمسا، يختلف بشكل كبير عن المباني القريبه منه، ويشبه قلب روبوت.
مبنى المكتبة الوطنية في بيلاروسيا.. مينسيك.
مركز حيدر علييف الثقافي، باكو، أذربيجان
منزل حجري، منطقة براغا، البرتغال، من تصميم المهندس البرتغالي فيكتور رودريغيز، بني هذا "المنزل الحجري" الريفي المكون من صخور ضخمة وخشب وبلاط لنفسه ولعائلته عام 1974.
منزل حجري، منطقة براغا، البرتغال، من تصميم المهندس البرتغالي فيكتور رودريغيز، بني هذا "المنزل الحجري" الريفي المكون من صخور ضخمة وخشب وبلاط لنفسه ولعائلته عام 1974.
مركز التسوق والترفيه "خان شاتير" في أستانا.
"المعبد الأبيض" من أعمال الفنان التايلاندي تشاليرمتشاي كوسيتبيبات. وات رونغ خون معبد تايلاندي تقليدي بسقف متعدد الطبقات، مزين ببذخ بصور مخلوقات أسطورية. لونه الأبيض يمنح هذا المبنى الديني مظهرا فريدا. ينواجد في، مقاطعة شيانغ راي، تايلاند. سنة البناء: 1997.
"المعبد الأبيض" من أعمال الفنان التايلاندي تشاليرمتشاي كوسيتبيبات. وات رونغ خون معبد تايلاندي تقليدي بسقف متعدد الطبقات، مزين ببذخ بصور مخلوقات أسطورية. لونه الأبيض يمنح هذا المبنى الديني مظهرا فريدا. ينواجد في، مقاطعة شيانغ راي، تايلاند. سنة البناء: 1997.
مساحة عامة للسفن في هدسون ياردز في نيويورك.
البيت الراقص في براغ، جمهورية التشيك. صمم هذا المبنى المكتبي الفريد من نوعه المهندسان المعماريان فلادو ميلونيتش وفرانك جيري عام 1996. يطلق على هذا الهيكل المعماري لقب "جينيفر وفرويد"، على سبيل المزاح، نسبةً إلى الثنائي الراقص الشهير من الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه.
البيت الراقص في براغ، جمهورية التشيك. صمم هذا المبنى المكتبي الفريد من نوعه المهندسان المعماريان فلادو ميلونيتش وفرانك جيري عام 1996. يطلق على هذا الهيكل المعماري لقب "جينيفر وفرويد"، على سبيل المزاح، نسبةً إلى الثنائي الراقص الشهير من الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه.
مبنى الأتوميوم في بروكسل، بلجيكا.
هذا المجمع السكني المكون من 105 شقق هو من تصميم المهندس المعماري النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر. آمن المهندس المعماري الشهير بضرورة عيش الناس في وئام مع الطبيعة، حتى في المدن الكبرى. يتواجد في "فورست سبايرال"، دارمشتات، ألمانيا. سنة البناء: 2000.
هذا المجمع السكني المكون من 105 شقق هو من تصميم المهندس المعماري النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر. آمن المهندس المعماري الشهير بضرورة عيش الناس في وئام مع الطبيعة، حتى في المدن الكبرى. يتواجد في "فورست سبايرال"، دارمشتات، ألمانيا. سنة البناء: 2000.
كاتدرائية في مدينة برازيليا.