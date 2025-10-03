أكثر المباني غرابة في العالم.. منزل حجري وقلب آلي وبيت مجنون

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بث مباشر
фото, ألبومات, مباني, غرائب, فن

أكثر المباني غرابة في العالم.. منزل حجري وقلب آلي وبيت مجنون

12:04 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 15:17 GMT 03.10.2025)
تابعنا عبر
أحينا نمل من صور المباني التي تشبه المكعبات، ونرغب في رؤية تصاميم جديدة وغربية، لذا اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أكثر صور المباني غرابة في العالم.
© Getty Images / Elizabeth W. Kearley

بناء على شكل سلة

بناء على شكل سلة - سبوتنيك عربي
1/14
© Getty Images / Elizabeth W. Kearley

بناء على شكل سلة

© Getty Images / Realy Easy Star/Maurizio Sartoretto/Mondadori Portfolio

كنيسة هالجريمسكيركيا

كنيسة هالجريمسكيركيا - سبوتنيك عربي
2/14
© Getty Images / Realy Easy Star/Maurizio Sartoretto/Mondadori Portfolio

كنيسة هالجريمسكيركيا

CC BY-SA 3.0 / Kelisi / Hang Nga's "Crazy House" in Dalat, Vietnam

"البيت المجنون" لهانغ نجا في دالات، فيتنام.

&quot;البيت المجنون&quot; لهانغ نجا في دالات، فيتنام. - سبوتنيك عربي
3/14
CC BY-SA 3.0 / Kelisi / Hang Nga's "Crazy House" in Dalat, Vietnam

"البيت المجنون" لهانغ نجا في دالات، فيتنام.

CC BY-SA 2.5 / Marion Schneider & Christoph Aistleitner / Kunsthaus in Graz, Austria; seen from Schlossberg

معرض فني في النمسا، يختلف بشكل كبير عن المباني القريبه منه، ويشبه قلب روبوت.

معرض فني في النمسا، يختلف بشكل كبير عن المباني القريبه منه، ويشبه قلب روبوت. - سبوتنيك عربي
4/14
CC BY-SA 2.5 / Marion Schneider & Christoph Aistleitner / Kunsthaus in Graz, Austria; seen from Schlossberg

معرض فني في النمسا، يختلف بشكل كبير عن المباني القريبه منه، ويشبه قلب روبوت.

© Sputnik . Ivan Rudnev / الانتقال إلى بنك الصور

مبنى المكتبة الوطنية في بيلاروسيا.. مينسيك.

مبنى المكتبة الوطنية في بيلاروسيا.. مينسيك. - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Ivan Rudnev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مبنى المكتبة الوطنية في بيلاروسيا.. مينسيك.

© Photo / Public domain/Interfase

مركز حيدر علييف الثقافي، باكو، أذربيجان

مركز حيدر علييف الثقافي، باكو، أذربيجان - سبوتنيك عربي
6/14
© Photo / Public domain/Interfase

مركز حيدر علييف الثقافي، باكو، أذربيجان

CC BY 2.0 / Feliciano Guimarães / In the montains of Fafe, Portugal.

منزل حجري، منطقة براغا، البرتغال، من تصميم المهندس البرتغالي فيكتور رودريغيز، بني هذا "المنزل الحجري" الريفي المكون من صخور ضخمة وخشب وبلاط لنفسه ولعائلته عام 1974.

منزل حجري، منطقة براغا، البرتغال، من تصميم المهندس البرتغالي فيكتور رودريغيز، بني هذا &quot;المنزل الحجري&quot; الريفي المكون من صخور ضخمة وخشب وبلاط لنفسه ولعائلته عام 1974. - سبوتنيك عربي
7/14
CC BY 2.0 / Feliciano Guimarães / In the montains of Fafe, Portugal.

منزل حجري، منطقة براغا، البرتغال، من تصميم المهندس البرتغالي فيكتور رودريغيز، بني هذا "المنزل الحجري" الريفي المكون من صخور ضخمة وخشب وبلاط لنفسه ولعائلته عام 1974.

© Sputnik . Olga Golovko / الانتقال إلى بنك الصور

مركز التسوق والترفيه "خان شاتير" في أستانا.

مركز التسوق والترفيه &quot;خان شاتير&quot; في أستانا. - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Olga Golovko
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركز التسوق والترفيه "خان شاتير" في أستانا.

CC BY-SA 3.0 / An-d / Wat Rong Khun, Chiang Rai, Nord-Thailand

"المعبد الأبيض" من أعمال الفنان التايلاندي تشاليرمتشاي كوسيتبيبات. وات رونغ خون معبد تايلاندي تقليدي بسقف متعدد الطبقات، مزين ببذخ بصور مخلوقات أسطورية. لونه الأبيض يمنح هذا المبنى الديني مظهرا فريدا. ينواجد في، مقاطعة شيانغ راي، تايلاند. سنة البناء: 1997.

 &quot;المعبد الأبيض&quot; من أعمال الفنان التايلاندي تشاليرمتشاي كوسيتبيبات. وات رونغ خون معبد تايلاندي تقليدي بسقف متعدد الطبقات، مزين ببذخ بصور مخلوقات أسطورية. لونه الأبيض يمنح هذا المبنى الديني مظهرا فريدا. ينواجد في، مقاطعة شيانغ راي، تايلاند. سنة البناء: 1997. - سبوتنيك عربي
9/14
CC BY-SA 3.0 / An-d / Wat Rong Khun, Chiang Rai, Nord-Thailand

"المعبد الأبيض" من أعمال الفنان التايلاندي تشاليرمتشاي كوسيتبيبات. وات رونغ خون معبد تايلاندي تقليدي بسقف متعدد الطبقات، مزين ببذخ بصور مخلوقات أسطورية. لونه الأبيض يمنح هذا المبنى الديني مظهرا فريدا. ينواجد في، مقاطعة شيانغ راي، تايلاند. سنة البناء: 1997.

© Sputnik . Dmitry Parshin / الانتقال إلى بنك الصور

مساحة عامة للسفن في هدسون ياردز في نيويورك.

مساحة عامة للسفن في هدسون ياردز في نيويورك. - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Dmitry Parshin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مساحة عامة للسفن في هدسون ياردز في نيويورك.

© Photo / A.Savin

البيت الراقص في براغ، جمهورية التشيك. صمم هذا المبنى المكتبي الفريد من نوعه المهندسان المعماريان فلادو ميلونيتش وفرانك جيري عام 1996. يطلق على هذا الهيكل المعماري لقب "جينيفر وفرويد"، على سبيل المزاح، نسبةً إلى الثنائي الراقص الشهير من الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه.

البيت الراقص في براغ، جمهورية التشيك. صمم هذا المبنى المكتبي الفريد من نوعه المهندسان المعماريان فلادو ميلونيتش وفرانك جيري عام 1996. يطلق على هذا الهيكل المعماري لقب &quot;جينيفر وفرويد&quot;، على سبيل المزاح، نسبةً إلى الثنائي الراقص الشهير من الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه. - سبوتنيك عربي
11/14
© Photo / A.Savin

البيت الراقص في براغ، جمهورية التشيك. صمم هذا المبنى المكتبي الفريد من نوعه المهندسان المعماريان فلادو ميلونيتش وفرانك جيري عام 1996. يطلق على هذا الهيكل المعماري لقب "جينيفر وفرويد"، على سبيل المزاح، نسبةً إلى الثنائي الراقص الشهير من الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه.

CC BY 2.0 / Chrstian Stock / The Atomium

مبنى الأتوميوم في بروكسل، بلجيكا.

مبنى الأتوميوم في بروكسل، بلجيكا. - سبوتنيك عربي
12/14
CC BY 2.0 / Chrstian Stock / The Atomium

مبنى الأتوميوم في بروكسل، بلجيكا.

CC BY-SA 3.0 / Heidas / Darmstadt-Waldspirale-Hundertwasser

هذا المجمع السكني المكون من 105 شقق هو من تصميم المهندس المعماري النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر. آمن المهندس المعماري الشهير بضرورة عيش الناس في وئام مع الطبيعة، حتى في المدن الكبرى. يتواجد في "فورست سبايرال"، دارمشتات، ألمانيا. سنة البناء: 2000.

هذا المجمع السكني المكون من 105 شقق هو من تصميم المهندس المعماري النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر. آمن المهندس المعماري الشهير بضرورة عيش الناس في وئام مع الطبيعة، حتى في المدن الكبرى. يتواجد في &quot;فورست سبايرال&quot;، دارمشتات، ألمانيا. سنة البناء: 2000. - سبوتنيك عربي
13/14
CC BY-SA 3.0 / Heidas / Darmstadt-Waldspirale-Hundertwasser

هذا المجمع السكني المكون من 105 شقق هو من تصميم المهندس المعماري النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر. آمن المهندس المعماري الشهير بضرورة عيش الناس في وئام مع الطبيعة، حتى في المدن الكبرى. يتواجد في "فورست سبايرال"، دارمشتات، ألمانيا. سنة البناء: 2000.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

كاتدرائية في مدينة برازيليا.

كاتدرائية في مدينة برازيليا. - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور

كاتدرائية في مدينة برازيليا.

