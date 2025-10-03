أكثر المباني غرابة في العالم.. منزل حجري وقلب آلي وبيت مجنون

البيت الراقص في براغ، جمهورية التشيك. صمم هذا المبنى المكتبي الفريد من نوعه المهندسان المعماريان فلادو ميلونيتش وفرانك جيري عام 1996. يطلق على هذا الهيكل المعماري لقب "جينيفر وفرويد"، على سبيل المزاح، نسبةً إلى الثنائي الراقص الشهير من الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه.