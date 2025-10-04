‌‏إعلام إيراني: إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251004/إعلام-إيراني-إعدام-6-أشخاص-بتهمة-التخابر-مع-إسرائيل-1105601690.html
‌‏إعلام إيراني: إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل
‌‏إعلام إيراني: إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم السبت، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر ينتمون إلى شبكة إرهابية انفصالية متعاونة مع إسرائيل"، بعد إدانتهم بالتخطيط... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T05:26+0000
2025-10-04T05:26+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101770/13/1017701381_361:0:1472:625_1920x0_80_0_0_efdf659eea823f91d9a5c704ea02bac0.jpg
وذكر مركز الإعلام القضائي الإيراني أنه تم تنفيذ الحكم عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا، مبيّنًا أن "المدانين نفذوا، خلال السنوات الماضية، سلسلة من الهجمات المسلحة والتفجيرات التي استهدفت أمن المحافظة".وأوضح البيان أن "العناصر الـ6 تورطت في اغتيال عدد من رجال قوى الأمن الداخلي وحراس الأمن، كما اعترفت بالتخطيط لأعمال تخريبية، شملت زرع عبوات ناسفة وتفجير محطة غاز وتنفيذ هجمات على بنوك ومراكز عسكرية ومساجد"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأضافت السلطات الإيرانية أن "المتهمين كانوا على تواصل مباشر مع إسرائيل، وتلقوا دعمًا من جهات أجنبية معادية"، مؤكدين أن أنشطتهم شكلت "تهديدًا متكررًا لأمن واستقرار محافظة خوزستان، خلال الأعوام الماضية".
https://sarabic.ae/20250907/إيران-تبحث-مشروع-قانون-تشديد-عقوبة-التجسس-والتعاون-مع-حكومات-أجنبية-معادية-1104585156.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101770/13/1017701381_616:0:1449:625_1920x0_80_0_0_095c6327a5808520d9dd0c97fabc1728.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

‌‏إعلام إيراني: إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل

05:26 GMT 04.10.2025
© onaegمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© onaeg
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم السبت، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر ينتمون إلى شبكة إرهابية انفصالية متعاونة مع إسرائيل"، بعد إدانتهم بالتخطيط وتنفيذ عمليات دامية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، بينها اغتيال 4 من رجال الأمن وتفجير في مدينة خرمشهر.
وذكر مركز الإعلام القضائي الإيراني أنه تم تنفيذ الحكم عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا، مبيّنًا أن "المدانين نفذوا، خلال السنوات الماضية، سلسلة من الهجمات المسلحة والتفجيرات التي استهدفت أمن المحافظة".
وأوضح البيان أن "العناصر الـ6 تورطت في اغتيال عدد من رجال قوى الأمن الداخلي وحراس الأمن، كما اعترفت بالتخطيط لأعمال تخريبية، شملت زرع عبوات ناسفة وتفجير محطة غاز وتنفيذ هجمات على بنوك ومراكز عسكرية ومساجد"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
إيران تبحث مشروع قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع حكومات أجنبية معادية
7 سبتمبر, 05:34 GMT
وأضافت السلطات الإيرانية أن "المتهمين كانوا على تواصل مباشر مع إسرائيل، وتلقوا دعمًا من جهات أجنبية معادية"، مؤكدين أن أنشطتهم شكلت "تهديدًا متكررًا لأمن واستقرار محافظة خوزستان، خلال الأعوام الماضية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала