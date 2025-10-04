https://sarabic.ae/20251004/إعلام-إيراني-إعدام-6-أشخاص-بتهمة-التخابر-مع-إسرائيل-1105601690.html
إعلام إيراني: إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم السبت، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر ينتمون إلى شبكة إرهابية انفصالية متعاونة مع إسرائيل"، بعد إدانتهم بالتخطيط... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
إيران
وذكر مركز الإعلام القضائي الإيراني أنه تم تنفيذ الحكم عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا، مبيّنًا أن "المدانين نفذوا، خلال السنوات الماضية، سلسلة من الهجمات المسلحة والتفجيرات التي استهدفت أمن المحافظة".وأوضح البيان أن "العناصر الـ6 تورطت في اغتيال عدد من رجال قوى الأمن الداخلي وحراس الأمن، كما اعترفت بالتخطيط لأعمال تخريبية، شملت زرع عبوات ناسفة وتفجير محطة غاز وتنفيذ هجمات على بنوك ومراكز عسكرية ومساجد"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأضافت السلطات الإيرانية أن "المتهمين كانوا على تواصل مباشر مع إسرائيل، وتلقوا دعمًا من جهات أجنبية معادية"، مؤكدين أن أنشطتهم شكلت "تهديدًا متكررًا لأمن واستقرار محافظة خوزستان، خلال الأعوام الماضية".
