إغلاق مطار ميونيخ مجددا بعد رصد طائرات مسيرة في أجوائه
إغلاق مطار ميونيخ مجددا بعد رصد طائرات مسيرة في أجوائه
اضطر مطار ميونيخ الألماني لإيقاف عملياته مجددا، مساء أمس الجمعة، بسبب رصد طائرات مسيرة، بعد أن تسبب الحادث ذاته أول أمس الخميس، في إلغاء أكثر من 30 رحلة،...
ويأتي هذا التوتر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان "أكتوبرفست" واحتفالات يوم الوحدة الألمانية، وسط ارتفاع المخاوف الأوروبية من توسع تهديد الطائرات المسيرة، بعد تسجيل حوادث مماثلة في الدنمارك والنرويج وبولندا وإستونيا.
06:13 GMT 04.10.2025 (تم التحديث: 06:43 GMT 04.10.2025)
اضطر مطار ميونيخ الألماني لإيقاف عملياته مجددا، مساء أمس الجمعة، بسبب رصد طائرات مسيرة، بعد أن تسبب الحادث ذاته أول أمس الخميس، في إلغاء أكثر من 30 رحلة، واحتجاز نحو 3000 مسافر، بحسب وسائل إعلام غربية.
وشملت المشاهدات مناطق قريبة من المطار، مثل فريسينغ وإردينغ، بما فيها قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الألمانية، فيما لم تتمكن الشرطة من تأكيد عدد أو نوع الطائرات المسيرة.
ووفّر المطار، في الإغلاق الأول، للركاب المتضررين أسرّة وبطانيات ووجبات خفيفة، فيما استؤنفت العمليات صباح أمس الجمعة، لكنها شهدت إلغاء وتأخير بعض الرحلات المسائية.
وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، أن الحادث الأول شكل "جرس إنذار ويعكس صعوبة الدفاع ضد تهديد الطائرات المسيرة"، داعيًا إلى "زيادة التمويل والبحوث على المستويين الوطني والأوروبي"، على حد قوله.
ويأتي هذا التوتر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان "أكتوبرفست" واحتفالات يوم الوحدة الألمانية، وسط ارتفاع المخاوف الأوروبية من توسع تهديد الطائرات المسيرة، بعد تسجيل حوادث مماثلة في الدنمارك والنرويج وبولندا وإستونيا.
وفي ردود فعل رسمية، تسعى ألمانيا لتعديل القوانين للسماح للجيش والشرطة بإسقاط الطائرات المسيّرة، بينما ناقش الاتحاد الأوروبي تعزيز دفاعاته وإنشاء "جدار للطائرات المسيرة" بمشاركة أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البلطيق.