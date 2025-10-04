إغلاق مطار ميونيخ مجددا بعد رصد طائرات مسيرة في أجوائه

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251004/إغلاق-مطار-ميونيخ-مجددا-بعد-رصد-طائرات-مسيرة-في-أجوائه-1105603082.html
إغلاق مطار ميونيخ مجددا بعد رصد طائرات مسيرة في أجوائه
إغلاق مطار ميونيخ مجددا بعد رصد طائرات مسيرة في أجوائه
سبوتنيك عربي
اضطر مطار ميونيخ الألماني لإيقاف عملياته مجددا، مساء أمس الجمعة، بسبب رصد طائرات مسيرة، بعد أن تسبب الحادث ذاته أول أمس الخميس، في إلغاء أكثر من 30 رحلة،... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T06:13+0000
2025-10-04T06:43+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105602908_0:32:1752:1018_1920x0_80_0_0_2f8369ae32f878c7b68a4016c9dc7694.jpg
وشملت المشاهدات مناطق قريبة من المطار، مثل فريسينغ وإردينغ، بما فيها قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الألمانية، فيما لم تتمكن الشرطة من تأكيد عدد أو نوع الطائرات المسيرة.ووفّر المطار، في الإغلاق الأول، للركاب المتضررين أسرّة وبطانيات ووجبات خفيفة، فيما استؤنفت العمليات صباح أمس الجمعة، لكنها شهدت إلغاء وتأخير بعض الرحلات المسائية.وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، أن الحادث الأول شكل "جرس إنذار ويعكس صعوبة الدفاع ضد تهديد الطائرات المسيرة"، داعيًا إلى "زيادة التمويل والبحوث على المستويين الوطني والأوروبي"، على حد قوله.وفي ردود فعل رسمية، تسعى ألمانيا لتعديل القوانين للسماح للجيش والشرطة بإسقاط الطائرات المسيّرة، بينما ناقش الاتحاد الأوروبي تعزيز دفاعاته وإنشاء "جدار للطائرات المسيرة" بمشاركة أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البلطيق.
https://sarabic.ae/20251003/إعادة-فتح-مطار-ميونخ-في-ألمانيا-بعد-إغلاقه-إثر-رصد-طائرات-مسيرة-1105560626.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105602908_179:0:1736:1168_1920x0_80_0_0_9593c69d7c1d497806cd8b4c84a43f60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إغلاق مطار ميونيخ مجددا بعد رصد طائرات مسيرة في أجوائه

06:13 GMT 04.10.2025 (تم التحديث: 06:43 GMT 04.10.2025)
© AP Photo / Matthias Schraderمطار ميونيخ الدولي، ألمانيا
مطار ميونيخ الدولي، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
اضطر مطار ميونيخ الألماني لإيقاف عملياته مجددا، مساء أمس الجمعة، بسبب رصد طائرات مسيرة، بعد أن تسبب الحادث ذاته أول أمس الخميس، في إلغاء أكثر من 30 رحلة، واحتجاز نحو 3000 مسافر، بحسب وسائل إعلام غربية.
وشملت المشاهدات مناطق قريبة من المطار، مثل فريسينغ وإردينغ، بما فيها قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الألمانية، فيما لم تتمكن الشرطة من تأكيد عدد أو نوع الطائرات المسيرة.
ووفّر المطار، في الإغلاق الأول، للركاب المتضررين أسرّة وبطانيات ووجبات خفيفة، فيما استؤنفت العمليات صباح أمس الجمعة، لكنها شهدت إلغاء وتأخير بعض الرحلات المسائية.
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
إعادة فتح مطار ميونخ في ألمانيا بعد إغلاقه إثر رصد طائرات مسيرة
أمس, 05:29 GMT
وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، أن الحادث الأول شكل "جرس إنذار ويعكس صعوبة الدفاع ضد تهديد الطائرات المسيرة"، داعيًا إلى "زيادة التمويل والبحوث على المستويين الوطني والأوروبي"، على حد قوله.

ويأتي هذا التوتر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان "أكتوبرفست" واحتفالات يوم الوحدة الألمانية، وسط ارتفاع المخاوف الأوروبية من توسع تهديد الطائرات المسيرة، بعد تسجيل حوادث مماثلة في الدنمارك والنرويج وبولندا وإستونيا.

وفي ردود فعل رسمية، تسعى ألمانيا لتعديل القوانين للسماح للجيش والشرطة بإسقاط الطائرات المسيّرة، بينما ناقش الاتحاد الأوروبي تعزيز دفاعاته وإنشاء "جدار للطائرات المسيرة" بمشاركة أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البلطيق.
