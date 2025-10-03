https://sarabic.ae/20251003/إعادة-فتح-مطار-ميونخ-في-ألمانيا-بعد-إغلاقه-إثر-رصد-طائرات-مسيرة-1105560626.html

إعادة فتح مطار ميونخ في ألمانيا بعد إغلاقه إثر رصد طائرات مسيرة

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بإعادة فتح مطار ميونيخ في ألمانيا، بعد إغلاقه ليلًا، بسبب رصد طائرات مسيرة. 03.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن الرحلات الجوية توقفت لفترة زمنية، مساء أمس الخميس، بعد رصد طائرات مسيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات وتعطيل حركة ما يقرب من 3000 مسافر.وأعلنت الشرطة الألمانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إلغاء نحو 20 رحلة جوية في مطار ميونيخ، فور مشاهدة الطائرات المسيرة، مؤكدة أن "عددا من الأشخاص شاهدوا طائرة مسيرة قرب المطار، ثم شوهدت لاحقا فوق أرض المطار، ولم يتضح في البداية ما إذا كانت الطائرة المسيرة واحدة أم عدة مسيرات".وأوضحت الشرطة الألمانية أن "مدارج المطار أُغلقت في وقت متأخر من مساء الخميس، كإجراء احترازي"، بينما أشار مطار ميونيخ إلى أنه "عند رصد طائرة مسيرة، تكون سلامة المسافرين هي الأولوية القصوى".ولفت المطار، في بيان له، إلى أن "17 رحلة طيران لم تتمكن من المغادرة، ما أثّر على ما يقرب من 3 آلاف مسافر"، مضيفًا أنه وشركات الطيران اهتموا "على الفور" بالمسافرين داخل مبنى الركاب، حيث "تم تركيب أسرة ميدانية، وتم توفير البطانيات والمشروبات والوجبات الخفيفة".ويشار إلى أن أوروبا تشهد حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من حوادث الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك مشاهدات لطائرات مسيرة تحلق فوق بنية تحتية حساسة في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي ألمانيا، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

