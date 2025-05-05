https://sarabic.ae/20250505/شركات-طيران-كبرى-تلغي-رحلاتها-إلى-إسرائيل-1100190382.html

شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

ألغت عدة شركات طيران كبرى، اليوم الأحد، جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي قادم من اليمن. 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T16:51+0000

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وأعلنت شركة الطيران الأيرلندية "رايان إير" تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل ليوم غد، بسبب توتر الوضع الأمني، فيما قالت شركة الطيران "ويز إير"، إنها علقت رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح يوم الخميس.من جهتها، قررت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى الأحد المقبل، بينما ألغت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 13 مايو/ أيار الجاري.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".ودعا المتحدث كافة شركات الطيران إلى "أخذ ما ورد في البيان بعين الاعتبار"، وإلغاء كافة رحلاتها إلى المطارات الإسرائيلية.وألغت عدة شركات طيران كبرى، بينها "إير فرانس" الفرنسية و"دلتا" الأمريكية و"ويز إير" الهنغارية، اليوم الأحد، جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي قادم من اليمن.وقالت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" إن مجموعة "لوفتهانزا" - التي تشمل أيضاً الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وبروكسل - ألغت جميع رحلاتها إلى مطار بن غوريون المقرر إقلاعها يوم الأحد من فرانكفورت وفيينا وزيورخ وميونخ، حتى يوم الثلاثاء.وقالت "لوفتهانزا" في بيان: "نظرا للوضع الراهن، قررت مجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو/ أيار بما في ذلك ذلك اليوم"، وأضافت: "سيتم إخطار الضيوف المتأثرين بهذا القرار وإعادة حجزهم على رحلات بديلة حسب التوفر".

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