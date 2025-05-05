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شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى إسرائيل
شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
ألغت عدة شركات طيران كبرى، اليوم الأحد، جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي قادم من اليمن. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T16:51+0000
2025-05-05T16:51+0000
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وأعلنت شركة الطيران الأيرلندية "رايان إير" تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل ليوم غد، بسبب توتر الوضع الأمني، فيما قالت شركة الطيران "ويز إير"، إنها علقت رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح يوم الخميس.من جهتها، قررت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى الأحد المقبل، بينما ألغت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 13 مايو/ أيار الجاري.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".ودعا المتحدث كافة شركات الطيران إلى "أخذ ما ورد في البيان بعين الاعتبار"، وإلغاء كافة رحلاتها إلى المطارات الإسرائيلية.وألغت عدة شركات طيران كبرى، بينها "إير فرانس" الفرنسية و"دلتا" الأمريكية و"ويز إير" الهنغارية، اليوم الأحد، جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي قادم من اليمن.وقالت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" إن مجموعة "لوفتهانزا" - التي تشمل أيضاً الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وبروكسل - ألغت جميع رحلاتها إلى مطار بن غوريون المقرر إقلاعها يوم الأحد من فرانكفورت وفيينا وزيورخ وميونخ، حتى يوم الثلاثاء.وقالت "لوفتهانزا" في بيان: "نظرا للوضع الراهن، قررت مجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو/ أيار بما في ذلك ذلك اليوم"، وأضافت: "سيتم إخطار الضيوف المتأثرين بهذا القرار وإعادة حجزهم على رحلات بديلة حسب التوفر".
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https://sarabic.ae/20250505/اليمن-أنصار-الله-تعلن-إصابة-14-مدنيا-إثر-غارات-أمريكية-على-صنعاء-1100163859.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم

شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

16:51 GMT 05.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
ألغت عدة شركات طيران كبرى، اليوم الأحد، جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي قادم من اليمن.
وأعلنت شركة الطيران الأيرلندية "رايان إير" تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل ليوم غد، بسبب توتر الوضع الأمني، فيما قالت شركة الطيران "ويز إير"، إنها علقت رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح يوم الخميس.
من جهتها، قررت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى الأحد المقبل، بينما ألغت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 13 مايو/ أيار الجاري.
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10:15 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
ودعا المتحدث كافة شركات الطيران إلى "أخذ ما ورد في البيان بعين الاعتبار"، وإلغاء كافة رحلاتها إلى المطارات الإسرائيلية.
وألغت عدة شركات طيران كبرى، بينها "إير فرانس" الفرنسية و"دلتا" الأمريكية و"ويز إير" الهنغارية، اليوم الأحد، جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي قادم من اليمن.
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وقالت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" إن مجموعة "لوفتهانزا" - التي تشمل أيضاً الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وبروكسل - ألغت جميع رحلاتها إلى مطار بن غوريون المقرر إقلاعها يوم الأحد من فرانكفورت وفيينا وزيورخ وميونخ، حتى يوم الثلاثاء.
وقالت "لوفتهانزا" في بيان: "نظرا للوضع الراهن، قررت مجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو/ أيار بما في ذلك ذلك اليوم"، وأضافت: "سيتم إخطار الضيوف المتأثرين بهذا القرار وإعادة حجزهم على رحلات بديلة حسب التوفر".
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