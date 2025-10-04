https://sarabic.ae/20251004/الجيش-اللبناني-يهاجم-منازل-أشخاص-أطلقوا-النار-على-معسكراته-1105628936.html
الجيش اللبناني يهاجم منازل أشخاص أطلقوا النار على معسكراته
الجيش اللبناني يهاجم منازل أشخاص أطلقوا النار على معسكراته
سبوتنيك عربي
قال الجيش اللبناني، أمس السبت، إنه داهم منازل أشخاص أطلقوا النار على مراكز عسكرية في بعلبك واعتقل عددا منهم. 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T21:43+0000
2025-10-04T21:43+0000
2025-10-04T21:43+0000
الجيش اللبناني
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273766_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5d7736d6305fd42ae826d6d3d6872f6d.jpg
وأضاف الجيش، في بيان نشره على حسابه بموقع :إكس"، "إلحاقا للبيان المتعلق بإطلاق نار باتجاه مراكز الجيش في منطقة الشراونة بعلبك، نفذت وحدات من الجيش عمليات تطويق للمنطقة ودهم لمنازل مطلقي النار وأوقفت عدداً منهم وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش، في بيان، إن أحد مراكزه في منطقة الشراونة تعرض لإطلاق قذيفة صاروخية، كما استهدفت مراكز أخرى برشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين.وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد قالت إنها ساعدت الجيش اللبناني في الانتشار في أكثر من 120 موقعاً في جنوب البلاد، مما يعزز سلطة الدولة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
https://sarabic.ae/20250930/الـيونيفيل-ندعم-الجيش-اللبناني-في-إعادة-انتشاره-جنوبا-1105471884.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273766_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_968df34a1a3fe88575bd085fadef703a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش اللبناني, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
الجيش اللبناني, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
الجيش اللبناني يهاجم منازل أشخاص أطلقوا النار على معسكراته
قال الجيش اللبناني، أمس السبت، إنه داهم منازل أشخاص أطلقوا النار على مراكز عسكرية في بعلبك واعتقل عددا منهم.
وأضاف الجيش، في بيان نشره على حسابه بموقع :إكس"، "إلحاقا للبيان المتعلق بإطلاق نار باتجاه مراكز الجيش في منطقة الشراونة بعلبك، نفذت وحدات من الجيش عمليات تطويق للمنطقة ودهم لمنازل مطلقي النار وأوقفت عدداً منهم وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش، في بيان، إن أحد مراكزه في منطقة الشراونة تعرض لإطلاق قذيفة صاروخية، كما استهدفت مراكز أخرى برشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين.
وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد قالت إنها ساعدت الجيش اللبناني في الانتشار في أكثر من 120 موقعاً في جنوب البلاد، مما يعزز سلطة الدولة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.