الجيش اللبناني يهاجم منازل أشخاص أطلقوا النار على معسكراته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251004/الجيش-اللبناني-يهاجم-منازل-أشخاص-أطلقوا-النار-على-معسكراته-1105628936.html
الجيش اللبناني يهاجم منازل أشخاص أطلقوا النار على معسكراته
الجيش اللبناني يهاجم منازل أشخاص أطلقوا النار على معسكراته
سبوتنيك عربي
قال الجيش اللبناني، أمس السبت، إنه داهم منازل أشخاص أطلقوا النار على مراكز عسكرية في بعلبك واعتقل عددا منهم. 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T21:43+0000
2025-10-04T21:43+0000
الجيش اللبناني
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273766_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5d7736d6305fd42ae826d6d3d6872f6d.jpg
وأضاف الجيش، في بيان نشره على حسابه بموقع :إكس"، "إلحاقا للبيان المتعلق بإطلاق نار باتجاه مراكز الجيش في منطقة الشراونة بعلبك، نفذت وحدات من الجيش عمليات تطويق للمنطقة ودهم لمنازل مطلقي النار وأوقفت عدداً منهم وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش، في بيان، إن أحد مراكزه في منطقة الشراونة تعرض لإطلاق قذيفة صاروخية، كما استهدفت مراكز أخرى برشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين.وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد قالت إنها ساعدت الجيش اللبناني في الانتشار في أكثر من 120 موقعاً في جنوب البلاد، مما يعزز سلطة الدولة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
https://sarabic.ae/20250930/الـيونيفيل-ندعم-الجيش-اللبناني-في-إعادة-انتشاره-جنوبا-1105471884.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273766_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_968df34a1a3fe88575bd085fadef703a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجيش اللبناني, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
الجيش اللبناني, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

الجيش اللبناني يهاجم منازل أشخاص أطلقوا النار على معسكراته

21:43 GMT 04.10.2025
© Sputnik . Ahmad Gerendizerالجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت
الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تابعنا عبر
قال الجيش اللبناني، أمس السبت، إنه داهم منازل أشخاص أطلقوا النار على مراكز عسكرية في بعلبك واعتقل عددا منهم.
وأضاف الجيش، في بيان نشره على حسابه بموقع :إكس"، "إلحاقا للبيان المتعلق بإطلاق نار باتجاه مراكز الجيش في منطقة الشراونة بعلبك، نفذت وحدات من الجيش عمليات تطويق للمنطقة ودهم لمنازل مطلقي النار وأوقفت عدداً منهم وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش، في بيان، إن أحد مراكزه في منطقة الشراونة تعرض لإطلاق قذيفة صاروخية، كما استهدفت مراكز أخرى برشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين.
قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
الـ"يونيفيل": ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره جنوبا
30 سبتمبر, 18:45 GMT
وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد قالت إنها ساعدت الجيش اللبناني في الانتشار في أكثر من 120 موقعاً في جنوب البلاد، مما يعزز سلطة الدولة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала