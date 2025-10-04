https://sarabic.ae/20251004/ماكرون-يكلف-رئيس-الوزراء-الجديد-بتشكيل-حكومة-بحلول-مساء-اليوم-1105629489.html
ماكرون يكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة بحلول مساء اليوم
كلف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو بتشكيل حكومة بحلول مساء الأحد، وفقا لما ذكرته قناة وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصدر... 04.10.2025
موسكو –سبوتنيك. ووفقًا للمصدر نفسه، من المتوقع أن يُعلن ليكورنو عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة في موعد أقصاه صباح الاثنين.وأشارت القناة إلى أن ماكرون طالب بتشكيل حكومة مُستعدة للحوار مع اليسار في البلاد.وفي وقت سابق، عين ماكرون وزير الدفاع ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء، وسيكلف الآن بتشكيل حكومة جديدة.وكان رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، قد استقال بعد أن صوت البرلمان على سحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف المقترحة.
