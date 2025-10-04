ماكرون يكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة بحلول مساء اليوم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون يكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة بحلول مساء اليوم
ماكرون يكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة بحلول مساء اليوم
2025-10-04T23:07+0000
2025-10-04T23:07+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
الحكومة الفرنسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
موسكو –سبوتنيك. ووفقًا للمصدر نفسه، من المتوقع أن يُعلن ليكورنو عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة في موعد أقصاه صباح الاثنين.وأشارت القناة إلى أن ماكرون طالب بتشكيل حكومة مُستعدة للحوار مع اليسار في البلاد.وفي وقت سابق، عين ماكرون وزير الدفاع ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء، وسيكلف الآن بتشكيل حكومة جديدة.وكان رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، قد استقال بعد أن صوت البرلمان على سحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف المقترحة.
أخبار فرنسا
ماكرون يكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة بحلول مساء اليوم

23:07 GMT 04.10.2025
كلف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو بتشكيل حكومة بحلول مساء الأحد، وفقا لما ذكرته قناة وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصدر في حزب النهضة الذي ينتمي إليه ماكرون.
موسكو –سبوتنيك. ووفقًا للمصدر نفسه، من المتوقع أن يُعلن ليكورنو عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة في موعد أقصاه صباح الاثنين.
وأشارت القناة إلى أن ماكرون طالب بتشكيل حكومة مُستعدة للحوار مع اليسار في البلاد.
وفي وقت سابق، عين ماكرون وزير الدفاع ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء، وسيكلف الآن بتشكيل حكومة جديدة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
ماكرون: الطائرات المسيرة التي تنتهك الأجواء الأوروبية "يمكن تدميرها"
2 أكتوبر, 13:51 GMT
وكان رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، قد استقال بعد أن صوت البرلمان على سحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف المقترحة.
