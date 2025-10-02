https://sarabic.ae/20251002/ماكرون-الطائرات-المسيرة-التي-تنتهك-الأجواء-الأوروبية-يمكن-تدميرها-1105542182.html

ماكرون: الطائرات المسيرة التي تنتهك الأجواء الأوروبية "يمكن تدميرها"

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، أن الطائرات دون طيار التي تنتهك المجال الجوي الأوروبي "يمكن تدميرها". 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ماكرون: "الطائرات المسيرة التي تنتهك أراضينا تشكل خطرا، ويمكن تدميرها. وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أمننا".في وقت سابق، صرّح الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن الحلف مستعد للنظر في تشديد قواعده للرد على انتهاكات المجال الجوي على حدوده الشرقية. ووفقًا لصحيفة "التايمز"، فإن هذا يشمل التحول من مراقبة المجال الجوي إلى دفاع جوي أكثر فعالية.وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، بأن الضجة المحيطة بما يسمى بالطائرات المسيرة الروسية مختلقة فقط لتبرير، في نظر المواطنين الأوروبيين، استعدادات بلدانهم لصراع مباشر مع موسكو.وصرح روديون ميروشنيك، السفير المتجول لدى وزارة الخارجية الروسية لجرائم نظام كييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن الظهور الجماعي للطائرات المسيرة الروسية المزعومة بالقرب من المطارات الأوروبية هو خدعة مدبّرة للضغط على الناخبين والبرلمانات لاتخاذ قرارات جذرية.ادعت إستونيا لاحقًا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتهك. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في 19 سبتمبر/أيلول، نفّذت ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ -31 رحلةً مجدولة من كاريليا إلى مطار في مقاطعة كالينينغراد.وقد أجريت الرحلة بالامتثال الصارم للوائح المجال الجوي الدولي، ولم تنتهك حدود الدول الأخرى، كما أكّدت المراقبة الموضوعية. وخلال الرحلة، لم تنحرف الطائرة الروسية عن المسار الجوي المتفق عليه، ولم تنتهك المجال الجوي الإستوني. مرّ مسار الرحلة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، على بُعد أكثر من ثلاثة كيلومترات من جزيرة فايندلو.وتتصاعد حاليا موجة من الاتهامات المغرضة ضد روسيا بـ"انتهاك" أجواء دول أوروبية مجاورة عبر طائرات مسيرة ومقاتلات، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، إذ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه "الاتهامات لم تدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".الكرملين: موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يوما بعد يومترامب يعلق على رد فعل "الناتو" تجاه مزاعم اختراق الطائرات الروسية المجال الجوي للحلف.. فيديو

