00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية حول خطط أوروبا لبناء "جدار المسيرات": هستيريا تهدف لتبرير زيادة الإنفاق العسكري
الخارجية الروسية حول خطط أوروبا لبناء "جدار المسيرات": هستيريا تهدف لتبرير زيادة الإنفاق العسكري
الخارجية الروسية: الموقف الأمريكي هو السبب الرئيسي لعدم دخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ
أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلنيكوف، أنه لا يزال هناك خلاف حول معايير "جدار الطائرات المسيرة" الذي يُناقش في الاتحاد الأوروبي، وأن الهستيريا المحيطة بدخول طائرات مسيّرة مجهولة الهوية إلى أراضي الاتحاد تُثار فقط لتبرير الإنفاق العسكري.
وقال ماسلنيكوف لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الهستيريا التي يبديها الاتحاد الأوروبي بشأن دخول الطائرات دون طيار إلى أراضيه والإعلان عن مشاريع دفاعية تحمل أسماء كبيرة تسعى إلى تحقيق هدف واحد: تبرير زيادة الإنفاق في عسكرة أوروبا أمام الرأي العام على حساب المشاريع الاجتماعية والاقتصادية وانخفاض مستوى معيشة السكان".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى فهمٍ واضحٍ لطول "الجدار" ومشاركة المجر وسلوفاكيا في المشروع، ما أدى إلى عدم فهم التمويل اللازم.

وأوضح ماسلنيكوف أن فكرة تمويل المبادرة طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي، والتي يُرجّح أنها تسعى إلى إظهار قيادتها الحاسمة في ضوء جلسة حجب الثقة المرتقبة.
وتابع: "من المؤسف أن الطموحات الشخصية والألعاب السياسية من جانب النخب الحاكمة في الاتحاد الأوروبي لا تؤدي في النهاية إلى انخفاض، بل إلى زيادة التوتر العسكري والسياسي في قارتنا".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "برافدا" السلوفاكية، أن سبع دول أوروبية وممثلين عن أوكرانيا والمفوضية الأوروبية سيناقشون تسريع إنشاء ما يسمى بجدار الطائرات دون طيار على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. وأشار المنشور إلى أن ممثلي سلوفاكيا وهنغاريا لم تُدعيا.
في السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع التحالف مبادراته، لمواجهة "التهديد الروسي" المزعوم. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز التحالف لقواته في أوروبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة. وبدوره أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تُشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تُشكل خطرًا على مصالحها.
