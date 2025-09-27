https://sarabic.ae/20250927/الخارجية-الروسية-حول-خطط-أوروبا-لبناء-جدار-المسيرات-هستيريا-تهدف-لتبرير-زيادة-الإنفاق-العسكري-1105322181.html

الخارجية الروسية حول خطط أوروبا لبناء "جدار المسيرات": هستيريا تهدف لتبرير زيادة الإنفاق العسكري

الخارجية الروسية حول خطط أوروبا لبناء "جدار المسيرات": هستيريا تهدف لتبرير زيادة الإنفاق العسكري

وقال ماسلنيكوف لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الهستيريا التي يبديها الاتحاد الأوروبي بشأن دخول الطائرات دون طيار إلى أراضيه والإعلان عن مشاريع دفاعية تحمل أسماء كبيرة تسعى إلى تحقيق هدف واحد: تبرير زيادة الإنفاق في عسكرة أوروبا أمام الرأي العام على حساب المشاريع الاجتماعية والاقتصادية وانخفاض مستوى معيشة السكان".وأوضح ماسلنيكوف أن فكرة تمويل المبادرة طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي، والتي يُرجّح أنها تسعى إلى إظهار قيادتها الحاسمة في ضوء جلسة حجب الثقة المرتقبة.وتابع: "من المؤسف أن الطموحات الشخصية والألعاب السياسية من جانب النخب الحاكمة في الاتحاد الأوروبي لا تؤدي في النهاية إلى انخفاض، بل إلى زيادة التوتر العسكري والسياسي في قارتنا".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "برافدا" السلوفاكية، أن سبع دول أوروبية وممثلين عن أوكرانيا والمفوضية الأوروبية سيناقشون تسريع إنشاء ما يسمى بجدار الطائرات دون طيار على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. وأشار المنشور إلى أن ممثلي سلوفاكيا وهنغاريا لم تُدعيا.في السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع التحالف مبادراته، لمواجهة "التهديد الروسي" المزعوم. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز التحالف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة. وبدوره أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تُشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تُشكل خطرًا على مصالحها.الخارجية الروسية: موسكو تعتزم الرد بقوة وحزم على الجهود التي تبذلها لندن لعزل روسياالخارجية الروسية: روسيا قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"

