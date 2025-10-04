https://sarabic.ae/20251004/مصر-تعلن-افتتاح-مقبرة-فرعونية-بعد-226-عاما-من-اكتشافها-1105604820.html
مصر تعلن افتتاح مقبرة فرعونية بعد 226 عاما من اكتشافها
مصر تعلن افتتاح مقبرة فرعونية بعد 226 عاما من اكتشافها
تفتتح مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، اليوم السبت، مقبرة ملكية بعد نحو 226 عامًا على اكتشافها. 04.10.2025, سبوتنيك عربي
المقبرة الخاصة بالملك أمنحتب الثالث والتي تقع في وادي الملوك غرب الأقصر، يفتتحها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بحضور كبار المسؤولين والمجلس الأعلى للآثار المصري، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وتم ترميم المقبرة وتجهيزها لاستقبال الزوار على مدار 20 عاما بدعم من الـ"يونسكو" والحكومة اليابانية، بعد أن اكتشفها الفرنسيان بروسبير جولواه وإدوارد دو ڤيلييه دو تيراج، عام 1799، مع وجود دلائل على معرفة سابقة بها وذكرها الرحالة البريطاني ويليام جورج براون.وشمل مشروع حماية المقبرة ترميمًا دقيقًا، وتركيب أنظمة تحكم بيئي، بالإضافة إلى جمع وترميم المقتنيات الأثرية الموجودة داخل المقبرة.
