https://sarabic.ae/20251004/مصر-تعلن-موعد-انتخابات-مجلس-النواب-1105610522.html

مصر تعلن موعد انتخابات مجلس النواب

مصر تعلن موعد انتخابات مجلس النواب

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار حازم بدوي، المواعيد الرسمية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، إذ يبدأ تلقي طلبات الترشح من الأربعاء 8 أكتوبر... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-04T13:31+0000

2025-10-04T13:31+0000

2025-10-04T13:31+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101600/26/1016002671_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_f3bf01f70d7a809cc52daa5a7cb4ed28.jpg

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديد موعد اقتراع المصريين بالمرحلة الأولى للتصويت بالداخل في انتخابات مجلس النواب يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، بينما ستكون المرحلة الأولى لتصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 من نفس الشهر.فيما سيكون تصويت المصريين بالخارج، في المرحلة الثانية، أيام الجمعة والسبت والأحد، 28 و29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يكون التصويت داخل جمهورية مصر العربية، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين لـ 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول 2025.ويتولى رئيس الجمهورية في حال غياب مجلس الشعب مسؤولية التشريع حسبما ينص الدستور المصري، ولكن البرلمان المنتخب يراجع جميع القوانين التي أصدرها الرئيس ويقرها خلال أسبوع من انتخابه وإلا تلغى.

https://sarabic.ae/20250701/مجلس-النواب-المصري-يهاجم-حكومة-مدبولي-أتت-غير-مستعدة-وينقصها-بعض-البيانات-1102251433.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار