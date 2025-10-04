https://sarabic.ae/20251004/مصر-تعلن-موعد-انتخابات-مجلس-النواب-1105610522.html
مصر تعلن موعد انتخابات مجلس النواب
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار حازم بدوي، المواعيد الرسمية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، إذ يبدأ تلقي طلبات الترشح من الأربعاء 8 أكتوبر
مصر تعلن موعد انتخابات مجلس النواب
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار حازم بدوي، المواعيد الرسمية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، إذ يبدأ تلقي طلبات الترشح من الأربعاء 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين الأولية يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديد موعد اقتراع المصريين
بالمرحلة الأولى للتصويت بالداخل في انتخابات مجلس النواب يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، بينما ستكون المرحلة الأولى لتصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 من نفس الشهر.
فيما سيكون تصويت المصريين بالخارج، في المرحلة الثانية، أيام الجمعة والسبت والأحد، 28 و29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يكون التصويت داخل جمهورية مصر العربية، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين لـ 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
ويتولى رئيس الجمهورية في حال غياب مجلس الشعب مسؤولية التشريع حسبما ينص الدستور المصري، ولكن البرلمان المنتخب يراجع جميع القوانين التي أصدرها الرئيس ويقرها خلال أسبوع من انتخابه وإلا تلغى.