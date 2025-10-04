https://sarabic.ae/20251004/-إعلام-إسرائيلي-المستوى-السياسي-أصدر-تعليمات-للجيش-بتقليص-نشاطه-بغزة-لكي-يقتصر-على-أغراض-دفاعية-1105599431.html

إعلام إسرائيلي: القيادة السياسية تأمر الجيش بتحويل عملياته في غزة إلى طابع دفاعي

إعلام إسرائيلي: القيادة السياسية تأمر الجيش بتحويل عملياته في غزة إلى طابع دفاعي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن القيادة السياسية في إسرائيل أصدرت تعليمات للجيش بوقف العملية العسكرية الرامية إلى السيطرة على مدينة غزة، وذلك عقب... 04.10.2025

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القرار جاء بعد تقييمات ليلية للوضع الأمني ومشاورات مع ممثلين أمريكيين، موضحة أن "القيادة السياسية أوعزت لجيش الدفاع الإسرائيلي بتقليص نشاطه في قطاع غزة إلى الحد الأدنى، والاكتفاء بتنفيذ عمليات دفاعية داخل القطاع".وبحسب الإذاعة، فإن هذه التعليمات تعني عمليًا وقف عملية السيطرة على مدينة غزة، في خطوة تعكس التزامًا مبدئيًا من جانب تل أبيب بالتجاوب مع المسار الأمريكي لإنهاء الحرب.وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركز على إعادة الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.وجاء في البيان:وفي وقت سابق، صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين.وأضاف الرئيس الأمريكي أن حركة حماس أظهرت استعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، مشدداً على أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تركز على حماية المدنيين وإنهاء التصعيد.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.وكان الرئيس الأمريكي، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

