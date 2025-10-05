https://sarabic.ae/20251005/ألف-شخص-يحاصرون-على-قمة-إيفريست-فيديو-1105646484.html
ألف شخص يحاصرون على قمة إيفريست... فيديو
ألف شخص يحاصرون على قمة إيفريست... فيديو
سبوتنيك عربي
علق نحو ألف شخص على المنحدر الشرقي لجبل إيفرست في التبت بسبب تساقط ثلوج كثيفة. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T14:27+0000
2025-10-05T14:27+0000
2025-10-05T14:27+0000
العالم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105646144_0:100:1125:733_1920x0_80_0_0_e1a94b37a0fb5bd9cc411998a43f64c3.jpg
وتعقد الثلوج الكثيفة جهود الإنقاذ، حيث لا يتمكن السياح من النزول، وفقا لوسائل الإعلام الصينية. وبدأت أسوأ عاصفة ثلجية في السنوات الأخيرة في أوائل أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض حاد في الرؤية إلى أقل من متر واحد. وتساقطت ثلوج كثيفة على أجزاء رئيسية من الطريق. وفي بعض المناطق، دفنت الثلوج خيام السياح بالكامل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105646144_9:0:1118:832_1920x0_80_0_0_c1de7c5b9c27179733bae5e9a0c081a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
ألف شخص يحاصرون على قمة إيفريست... فيديو
علق نحو ألف شخص على المنحدر الشرقي لجبل إيفرست في التبت بسبب تساقط ثلوج كثيفة.
وتعقد الثلوج الكثيفة جهود الإنقاذ، حيث لا يتمكن السياح من النزول، وفقا لوسائل الإعلام الصينية.
وبدأت أسوأ عاصفة ثلجية في السنوات الأخيرة في أوائل أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض حاد في الرؤية إلى أقل من متر واحد.
وتساقطت ثلوج كثيفة على أجزاء رئيسية من الطريق. وفي بعض المناطق، دفنت الثلوج خيام السياح بالكامل.