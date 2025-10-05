https://sarabic.ae/20251005/أمام-مقر-الأمم-المتحدة-ببيروت-وقفة-تضامنية-تطالب-بحرية-معتقلي-أسطول-الصمود-في-إسرائيل-1105648073.html

أمام مقر الأمم المتحدة ببيروت.. وقفة تضامنية تطالب بحرية معتقلي "أسطول الصمود" في إسرائيل

احتشد العشرات من ممثلي الهيئات اللبنانية والفصائل الفلسطينية وأسرى محررون، اليوم الأحد، أمام مقر الأمم المتحدة "الإسكوا" في بيروت، في وقفة غضب وتنديد بدعوة من... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

جاءت الوقفة تحية للمشاركين ضمن "أسطول الصمود العالمي" الذي حاول كسر الحصار عن غزة، وللمطالبة بالحرية الفورية للمحامية اللبنانية الخبيرة بالقانون الدولي الدكتورة لينا الطبال وجميع رفاقها اللبنانيين والعرب والأجانب الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية.ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والفلسطينية وصور المحامية الطبال والمعتقلين، وسط هتافات تدعو إلى الحرية للأسرى وتؤكد على استمرارية النضال لدعم صمود الشعب الفلسطيني.كما حيا المتحدثون "الصمود الأسطوري لقطاع غزة في وجه الحصار والعدوان"، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري "لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة جيشه كمجرمي حرب".وفي انتقاد لاذع، استنكرت الكلمات "الصمت المريب" للحكومة اللبنانية وغياب وزارة الخارجية عن متابعة قضية المواطنة اللبنانية لينا الطبال ورفاقها المعتقلين، داعيةً إلى تحرك رسمي عاجل على كافة المستويات لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم.واختتمت الوقفة بالتأكيد على أن قضية فلسطين ستبقى البوصلة، وأن النضال من أجل كسر الحصار وتحرير الأسرى والأرض لن يتوقف، مع تجديد الدعوة للحرية للمحامية البطلة لينا الطبال وكافة رفاقها المعتقلين.

