إصابة 17 شخصا على الأقل في إطلاق نار بأستراليا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أسترالية، أن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في إطلاق نار بمدينة سيدني الأسترالية أمس الأحد. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الشرطة، أن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما اعتُقل بعد إطلاق حوالي 100 طلقة نارية في الجزء الغربي من سيدني.وأضافت الشرطة، أن إطلاق النار كان عشوائيا واستهدف المركبات المارة، بما في ذلك سيارات الشرطة.ووصفت الشرطة الحادث بأنه "خطير ومرعب"، قائلة إن الشرطة اضطرت إلى الاحتماء بينما أُطلق "وابل من الطلقات النارية" على الضباط الذين كانوا يساعدون أفرادًا من الجمهور وعلى سيارتي شرطة على الأقل.وفي حين أن دوافع مطلق النار المزعوم لم تُعرف بعد، نفت الشرطة وجود أي صلات معروفة للرجل بنشاط إرهابي أو مرتبط بالعصابات.
الأخبار
