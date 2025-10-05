https://sarabic.ae/20251005/الإدارة-بالأهداف-كأداة-فعالة-للتميز-المؤسساتي-1105655186.html

الإدارة بالأهداف كأداة فعالة للتميز المؤسساتي

يشير مصطلح الإدارة بالأهداف إلى نموذج إداري قائم بشكل أساسي على تحديد الأهداف، والتي يتم بناءً عليها وضع خطة العمل وقياس الأداء ونسب النجاح من عدمه. 05.10.2025, سبوتنيك عربي

يشجع النموذج أيضا اتباع أسلوب تشاركي تتضمن من خلاله مختلف مستويات العاملين في المنظمة في تحديد أهدافهم الفرديّة ورسم خطّة العمل وتنفيذها. تسهم تلك الأهداف بدورها في تحقيق الأهداف التنفيذيّة الكبرى للمنظمّة.كما يتضّح من اسمه، يولي هذا النموذج أهميّة وأولويّة لتحقيق الأهداف الموضوعة ويصبُّ تركيزه على الأداء الفردي للموظفين وتحقيقهم لأهدافهم باعتبارهما سبيل تحقيق رؤية ومهمّة المنظمة.ما خصائص نموذج الإدارة بالأهداف؟يتّسم نموذج الإدارة بالأهداف ببعض الصفات التي تجعله أداة فعالة في تحسين أداء المؤسسات من خلال تعزيز التزام الموظفين على كافة المستويات الوظيفية، وتحفيزهم على تحقيق النتائج المرجوة، لهذا نجيب عن ما هي مبادئ الإدارة بالأهداف؟ خلال السطور القادمة:- دقة الهدف: حيث يقوم نجاح النموذج عمليًّا بأكمله عليه، لهذا يجب أن تكون أهداف نموذج الإدارة واضحة وقابلة للقياس، ومحددة، مما يساعد على فهم الموظفين لما هو متوقع منهم، ويساعدهم على تكثيف جهودهم صوب الأهداف المرجوة.- المشاركة والتعاون: أحد أهم الخصائص الأساسية لنموذج الإدارة بالأهداف هو المشاركة بين مختلف مستويات المنظمة، سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو اتخاذ القرارات، مما يعزز التواصل الفعال ويسهم في خلق بيئة عمل إيجابية.- الديناميكيّة: يجب أن يتصف نموذج الإدارة بالأهداف بالمرونة والقدرة على استيعاب و ملائمة التغيّرات الحادثة والمؤثرة على المنظمة، سواء كانت تغيّرات داخليّة أو خارجيّة، لهذا يجب أن تكون أهداف نموذج الإدارة قابلة للتعديل لضمان استمرارية نجاح المنظمة.- الإطار الزمني:- يجب ارتباط أهداف نموذج الإدارة بإطار زمني محدّد يتوافق مع ما يحتاجه تحقيق الهدف واقعيًا، ويساعد هذا الإطار الزمني على توجيه الجهود بكفاءة وفاعلية، وتقييم الأداء الإداري للمنظمة في تحقيق الأهداف المحددة خلال فترة زمنية معينة.- البساطة: يجب أن يتسم نموذج الإدارة بالأهداف بالسلاسة والسهولة التي تجعله نموذجًا صالحًا للتطبيق في المنظمّات المختلفة بغض النظر عن طبيعة نشاطها.- المسؤوليّة المشتركة: تنبع هذه المسؤولية نتيجة تضمين مختلف مستويات المنظمة في صنع القرار وتحديد الأهداف، مما يشعر الموظفين بأنهم جزء من العملية الإدارية ويعزز التزامهم ودوافعهم نحو تحقيق النجاح المهني الشخصي والمؤسسي.- الاستمراريّة: بمجرد انتهاء الجدول الزمني للأهداف يبدأ بعده جدول زمني جديد بأهداف جديدة، مما يحافظ على تعزيز الأداء المستدام للمنشأة.- التقييم والنقد البنّاء: يعتبر النقد البناء لنموذج الإدارة بالأهداف من العناصر الأساسية التي تساعد على التطوير وتحسين الأداء من خلال تطبيق استراتيجيات وإجراءات إدارية ناجحة وفعالة.ما هي أهداف تطبيق نموذج الإدارة بالأهداف؟مثل نماذج الإدارة المختلفة، تهدف الإدارة بالأهداف إلى تحسين أداء العاملين بالشركة وتحقيق أهدافها الوظيفيّة، وذلك من خلال التوازن بين الأهداف الفردية والجماعية التي تُعزز من فاعلية الأداء التنظيمي، مما يسهم في تحقيق النجاح المستدام، فيما يلي أبرز العوامل التي توضح أهداف ووظائف نموذج الإدارة بالأهداف:1- تحقيق نتائج محددةيهدف نموذج الإدارة بالأهداف إلى تحقيق أهداف واضحة ومحددة تعزز من أداء المؤسسة وتدعم مكانتها التنافسية في مجال العمل.2- دعم وتعزيز التواصلتسعى نظرية الإدارة بالأهداف إلى تحسين التواصل بين الإدارة والموظفين، مما يساعد على فهم الأهداف المشتركة، ويُحسن التعاون بين الأطراف المعنية، فضلاً عن أن هذا التواصل الذي يخلقه نموذج الإدارة بالأهداف يكون له دور حيوي في تعزيز مشاعر الانتماء والولاء للمؤسسة.3- تقييم الأداءالأهداف الواضحة في أسلوب الإدارة بالأهداف تساعد على وضع معايير تقييم واضحة لتقييم الأداء، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير.4- تعزيز الرقابة والمساءلةيهدف نموذج الإدارة بالأهداف إلى تعزيز الرقابة والمساءلة، وذلك بناءً على الأهداف والمسؤوليات المحددة في النموذج.5- زيادة كفاءة العملياتيساعد نموذج الإدارة بالأهداف في تحسين فعالية العمليات التشغيلية والإنتاجية، وتحسين توزيع الموارد.6- تعزيز الابتكار والإبداعيشجع أسلوب الإدارة بالأهداف على تطوير مهارات الابتكار والإبداع لدى الموظفين ومساعدتهم على التفكير خارج الصندوق لتحقيق الأهداف المرجوة.7- تكامل الرؤيةتكمن أهمية نموذج الإدارة بالأهداف في تحقيق التوافق بين الأهداف الفردية للعاملين بالمنظمة والأهداف المؤسسية العامة، مما يسهم في تكامل الرؤية بين مختلف الفرق والإدارات.ما هو الفرق بين الإدارة بالمشاركة والإدارة بالأهداف؟الفارق بين الإدارة بالمشاركة والإدارة بالأهداف يكمن في استخدام كلاً منهم، حيث تستخدم الادارة بالمشاركة في تحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم وانتمائهم للمؤسسة من خلال المشاركة في صنع القرار، أما الإدارة بالأهداف تستخدم بشكل أكبر في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال أهداف واضحة ومعايير مُحددة.ما هو الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج؟الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج يظهر على مستوى التركيز، حيث تركز الإدارة بالأهداف على تحسين الأداء الداخلي للمؤسسة بشكل أكبر، أما الإدارة بالنتائج تركز على نطاق أوسع وأشمل وهو تقييم الأداء العام للمؤسسة والمقارنة بين المنافسين في نفس المجال.ما هو الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستثناء؟الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستثناء تكمن في عنصر المتابعة حيث تُركز الإدارة بالأهداف على متابعة الإدارة العليا بشكل دوري وتقييم الأداء في إطار تحقيق الأهداف المحددة، أما الإدارة بالاستثناء تقتصر المتابعة أو التدخل فيها من قبل الإدارة العليا عند الابتعاد أو الانحراف عن الأداء المتوقع فقط.ما الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستراتيجيات؟الفرق الأساسي بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستراتيجيات هو الإطار الزمني، حيث أن الإدارة بالأهداف تركز على تحقيق أهداف قصيرة المدى لمدة لا تزيد عن عام غالبًا، أما الادارة بالاستراتيجيات تركز على تحقيق أهداف طويلة المدى قد تمتد لسنوات طويلة.مثل العديد من النظريات ونماذج الإدارة المختلفة، تواجه الإدارة بالأهداف العديد من التحديّات عند محاولة تطبيقها على أرض الواقع، رغم كونها نموذجًا منطقيًا للإدارة يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفرديّة للموظفين كما الاحتياجات التنفيذيّة للمنظمة.وعلى الرغم من ذلك يمتلك هذا النموذج العديد من المميزات التي تستحق استخدامه للبناء عليه على أقل تقدير، أو لاستلهام نماذج إدارة أخرى تحقّق التواصل الفعّال والشفافيّة، وتوازن بين نمو الأفراد ونمو المنظمات.المقال يعبر عن رأي كاتبه..

