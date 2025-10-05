الإدارة بالأهداف كأداة فعالة للتميز المؤسساتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251005/الإدارة-بالأهداف-كأداة-فعالة-للتميز-المؤسساتي-1105655186.html
الإدارة بالأهداف كأداة فعالة للتميز المؤسساتي
الإدارة بالأهداف كأداة فعالة للتميز المؤسساتي
سبوتنيك عربي
يشير مصطلح الإدارة بالأهداف إلى نموذج إداري قائم بشكل أساسي على تحديد الأهداف، والتي يتم بناءً عليها وضع خطة العمل وقياس الأداء ونسب النجاح من عدمه. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T18:12+0000
2025-10-05T18:12+0000
المدونات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102552/24/1025522456_0:207:2906:1842_1920x0_80_0_0_7f2514498220422d4d71b855c2585a9f.jpg
يشجع النموذج أيضا اتباع أسلوب تشاركي تتضمن من خلاله مختلف مستويات العاملين في المنظمة في تحديد أهدافهم الفرديّة ورسم خطّة العمل وتنفيذها. تسهم تلك الأهداف بدورها في تحقيق الأهداف التنفيذيّة الكبرى للمنظمّة.كما يتضّح من اسمه، يولي هذا النموذج أهميّة وأولويّة لتحقيق الأهداف الموضوعة ويصبُّ تركيزه على الأداء الفردي للموظفين وتحقيقهم لأهدافهم باعتبارهما سبيل تحقيق رؤية ومهمّة المنظمة.ما خصائص نموذج الإدارة بالأهداف؟يتّسم نموذج الإدارة بالأهداف ببعض الصفات التي تجعله أداة فعالة في تحسين أداء المؤسسات من خلال تعزيز التزام الموظفين على كافة المستويات الوظيفية، وتحفيزهم على تحقيق النتائج المرجوة، لهذا نجيب عن ما هي مبادئ الإدارة بالأهداف؟ خلال السطور القادمة:- دقة الهدف: حيث يقوم نجاح النموذج عمليًّا بأكمله عليه، لهذا يجب أن تكون أهداف نموذج الإدارة واضحة وقابلة للقياس، ومحددة، مما يساعد على فهم الموظفين لما هو متوقع منهم، ويساعدهم على تكثيف جهودهم صوب الأهداف المرجوة.- المشاركة والتعاون: أحد أهم الخصائص الأساسية لنموذج الإدارة بالأهداف هو المشاركة بين مختلف مستويات المنظمة، سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو اتخاذ القرارات، مما يعزز التواصل الفعال ويسهم في خلق بيئة عمل إيجابية.- الديناميكيّة: يجب أن يتصف نموذج الإدارة بالأهداف بالمرونة والقدرة على استيعاب و ملائمة التغيّرات الحادثة والمؤثرة على المنظمة، سواء كانت تغيّرات داخليّة أو خارجيّة، لهذا يجب أن تكون أهداف نموذج الإدارة قابلة للتعديل لضمان استمرارية نجاح المنظمة.- الإطار الزمني:- يجب ارتباط أهداف نموذج الإدارة بإطار زمني محدّد يتوافق مع ما يحتاجه تحقيق الهدف واقعيًا، ويساعد هذا الإطار الزمني على توجيه الجهود بكفاءة وفاعلية، وتقييم الأداء الإداري للمنظمة في تحقيق الأهداف المحددة خلال فترة زمنية معينة.- البساطة: يجب أن يتسم نموذج الإدارة بالأهداف بالسلاسة والسهولة التي تجعله نموذجًا صالحًا للتطبيق في المنظمّات المختلفة بغض النظر عن طبيعة نشاطها.- المسؤوليّة المشتركة: تنبع هذه المسؤولية نتيجة تضمين مختلف مستويات المنظمة في صنع القرار وتحديد الأهداف، مما يشعر الموظفين بأنهم جزء من العملية الإدارية ويعزز التزامهم ودوافعهم نحو تحقيق النجاح المهني الشخصي والمؤسسي.- الاستمراريّة: بمجرد انتهاء الجدول الزمني للأهداف يبدأ بعده جدول زمني جديد بأهداف جديدة، مما يحافظ على تعزيز الأداء المستدام للمنشأة.- التقييم والنقد البنّاء: يعتبر النقد البناء لنموذج الإدارة بالأهداف من العناصر الأساسية التي تساعد على التطوير وتحسين الأداء من خلال تطبيق استراتيجيات وإجراءات إدارية ناجحة وفعالة.ما هي أهداف تطبيق نموذج الإدارة بالأهداف؟مثل نماذج الإدارة المختلفة، تهدف الإدارة بالأهداف إلى تحسين أداء العاملين بالشركة وتحقيق أهدافها الوظيفيّة، وذلك من خلال التوازن بين الأهداف الفردية والجماعية التي تُعزز من فاعلية الأداء التنظيمي، مما يسهم في تحقيق النجاح المستدام، فيما يلي أبرز العوامل التي توضح أهداف ووظائف نموذج الإدارة بالأهداف:1- تحقيق نتائج محددةيهدف نموذج الإدارة بالأهداف إلى تحقيق أهداف واضحة ومحددة تعزز من أداء المؤسسة وتدعم مكانتها التنافسية في مجال العمل.2- دعم وتعزيز التواصلتسعى نظرية الإدارة بالأهداف إلى تحسين التواصل بين الإدارة والموظفين، مما يساعد على فهم الأهداف المشتركة، ويُحسن التعاون بين الأطراف المعنية، فضلاً عن أن هذا التواصل الذي يخلقه نموذج الإدارة بالأهداف يكون له دور حيوي في تعزيز مشاعر الانتماء والولاء للمؤسسة.3- تقييم الأداءالأهداف الواضحة في أسلوب الإدارة بالأهداف تساعد على وضع معايير تقييم واضحة لتقييم الأداء، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير.4- تعزيز الرقابة والمساءلةيهدف نموذج الإدارة بالأهداف إلى تعزيز الرقابة والمساءلة، وذلك بناءً على الأهداف والمسؤوليات المحددة في النموذج.5- زيادة كفاءة العملياتيساعد نموذج الإدارة بالأهداف في تحسين فعالية العمليات التشغيلية والإنتاجية، وتحسين توزيع الموارد.6- تعزيز الابتكار والإبداعيشجع أسلوب الإدارة بالأهداف على تطوير مهارات الابتكار والإبداع لدى الموظفين ومساعدتهم على التفكير خارج الصندوق لتحقيق الأهداف المرجوة.7- تكامل الرؤيةتكمن أهمية نموذج الإدارة بالأهداف في تحقيق التوافق بين الأهداف الفردية للعاملين بالمنظمة والأهداف المؤسسية العامة، مما يسهم في تكامل الرؤية بين مختلف الفرق والإدارات.ما هو الفرق بين الإدارة بالمشاركة والإدارة بالأهداف؟الفارق بين الإدارة بالمشاركة والإدارة بالأهداف يكمن في استخدام كلاً منهم، حيث تستخدم الادارة بالمشاركة في تحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم وانتمائهم للمؤسسة من خلال المشاركة في صنع القرار، أما الإدارة بالأهداف تستخدم بشكل أكبر في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال أهداف واضحة ومعايير مُحددة.ما هو الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج؟الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج يظهر على مستوى التركيز، حيث تركز الإدارة بالأهداف على تحسين الأداء الداخلي للمؤسسة بشكل أكبر، أما الإدارة بالنتائج تركز على نطاق أوسع وأشمل وهو تقييم الأداء العام للمؤسسة والمقارنة بين المنافسين في نفس المجال.ما هو الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستثناء؟الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستثناء تكمن في عنصر المتابعة حيث تُركز الإدارة بالأهداف على متابعة الإدارة العليا بشكل دوري وتقييم الأداء في إطار تحقيق الأهداف المحددة، أما الإدارة بالاستثناء تقتصر المتابعة أو التدخل فيها من قبل الإدارة العليا عند الابتعاد أو الانحراف عن الأداء المتوقع فقط.ما الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستراتيجيات؟الفرق الأساسي بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستراتيجيات هو الإطار الزمني، حيث أن الإدارة بالأهداف تركز على تحقيق أهداف قصيرة المدى لمدة لا تزيد عن عام غالبًا، أما الادارة بالاستراتيجيات تركز على تحقيق أهداف طويلة المدى قد تمتد لسنوات طويلة.مثل العديد من النظريات ونماذج الإدارة المختلفة، تواجه الإدارة بالأهداف العديد من التحديّات عند محاولة تطبيقها على أرض الواقع، رغم كونها نموذجًا منطقيًا للإدارة يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفرديّة للموظفين كما الاحتياجات التنفيذيّة للمنظمة.وعلى الرغم من ذلك يمتلك هذا النموذج العديد من المميزات التي تستحق استخدامه للبناء عليه على أقل تقدير، أو لاستلهام نماذج إدارة أخرى تحقّق التواصل الفعّال والشفافيّة، وتوازن بين نمو الأفراد ونمو المنظمات.المقال يعبر عن رأي كاتبه..
https://sarabic.ae/20251004/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-المتينة-تبطئ-الشيخوخة-1105622080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد الحناش
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098059556_0:0:853:854_100x100_80_0_0_ce81ff2ffb4106f5ee0a70a8c58c6df3.jpg
أحمد الحناش
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098059556_0:0:853:854_100x100_80_0_0_ce81ff2ffb4106f5ee0a70a8c58c6df3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102552/24/1025522456_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_7f747c81e256179766280b825438a679.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المدونات
المدونات

الإدارة بالأهداف كأداة فعالة للتميز المؤسساتي

18:12 GMT 05.10.2025
© AP Photo / Jens Meyerشركة غوغل
شركة غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Jens Meyer
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد الحناش
كل المواضيع
يشير مصطلح الإدارة بالأهداف إلى نموذج إداري قائم بشكل أساسي على تحديد الأهداف، والتي يتم بناءً عليها وضع خطة العمل وقياس الأداء ونسب النجاح من عدمه.
يشجع النموذج أيضا اتباع أسلوب تشاركي تتضمن من خلاله مختلف مستويات العاملين في المنظمة في تحديد أهدافهم الفرديّة ورسم خطّة العمل وتنفيذها. تسهم تلك الأهداف بدورها في تحقيق الأهداف التنفيذيّة الكبرى للمنظمّة.
كما يتضّح من اسمه، يولي هذا النموذج أهميّة وأولويّة لتحقيق الأهداف الموضوعة ويصبُّ تركيزه على الأداء الفردي للموظفين وتحقيقهم لأهدافهم باعتبارهما سبيل تحقيق رؤية ومهمّة المنظمة.

ما خصائص نموذج الإدارة بالأهداف؟

يتّسم نموذج الإدارة بالأهداف ببعض الصفات التي تجعله أداة فعالة في تحسين أداء المؤسسات من خلال تعزيز التزام الموظفين على كافة المستويات الوظيفية، وتحفيزهم على تحقيق النتائج المرجوة، لهذا نجيب عن ما هي مبادئ الإدارة بالأهداف؟ خلال السطور القادمة:
- دقة الهدف: حيث يقوم نجاح النموذج عمليًّا بأكمله عليه، لهذا يجب أن تكون أهداف نموذج الإدارة واضحة وقابلة للقياس، ومحددة، مما يساعد على فهم الموظفين لما هو متوقع منهم، ويساعدهم على تكثيف جهودهم صوب الأهداف المرجوة.
- التطوير المستمر: يتطلب نموذج الإدارة بالأهداف مراجعة دورية، لتجنّب تكرار الأخطاء، والوقوف على نقاط القوة والضعف، وتحسين الأداء، والبناء على الدروس المستفادة من هذه الأخطاء.
- المشاركة والتعاون: أحد أهم الخصائص الأساسية لنموذج الإدارة بالأهداف هو المشاركة بين مختلف مستويات المنظمة، سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو اتخاذ القرارات، مما يعزز التواصل الفعال ويسهم في خلق بيئة عمل إيجابية.
- الديناميكيّة: يجب أن يتصف نموذج الإدارة بالأهداف بالمرونة والقدرة على استيعاب و ملائمة التغيّرات الحادثة والمؤثرة على المنظمة، سواء كانت تغيّرات داخليّة أو خارجيّة، لهذا يجب أن تكون أهداف نموذج الإدارة قابلة للتعديل لضمان استمرارية نجاح المنظمة.
- الإطار الزمني:- يجب ارتباط أهداف نموذج الإدارة بإطار زمني محدّد يتوافق مع ما يحتاجه تحقيق الهدف واقعيًا، ويساعد هذا الإطار الزمني على توجيه الجهود بكفاءة وفاعلية، وتقييم الأداء الإداري للمنظمة في تحقيق الأهداف المحددة خلال فترة زمنية معينة.
- البساطة: يجب أن يتسم نموذج الإدارة بالأهداف بالسلاسة والسهولة التي تجعله نموذجًا صالحًا للتطبيق في المنظمّات المختلفة بغض النظر عن طبيعة نشاطها.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مجتمع
دراسة: العلاقات الاجتماعية المتينة تبطئ الشيخوخة
أمس, 19:48 GMT
- المسؤوليّة المشتركة: تنبع هذه المسؤولية نتيجة تضمين مختلف مستويات المنظمة في صنع القرار وتحديد الأهداف، مما يشعر الموظفين بأنهم جزء من العملية الإدارية ويعزز التزامهم ودوافعهم نحو تحقيق النجاح المهني الشخصي والمؤسسي.
- الاستمراريّة: بمجرد انتهاء الجدول الزمني للأهداف يبدأ بعده جدول زمني جديد بأهداف جديدة، مما يحافظ على تعزيز الأداء المستدام للمنشأة.
- التقييم والنقد البنّاء: يعتبر النقد البناء لنموذج الإدارة بالأهداف من العناصر الأساسية التي تساعد على التطوير وتحسين الأداء من خلال تطبيق استراتيجيات وإجراءات إدارية ناجحة وفعالة.

ما هي أهداف تطبيق نموذج الإدارة بالأهداف؟

مثل نماذج الإدارة المختلفة، تهدف الإدارة بالأهداف إلى تحسين أداء العاملين بالشركة وتحقيق أهدافها الوظيفيّة، وذلك من خلال التوازن بين الأهداف الفردية والجماعية التي تُعزز من فاعلية الأداء التنظيمي، مما يسهم في تحقيق النجاح المستدام، فيما يلي أبرز العوامل التي توضح أهداف ووظائف نموذج الإدارة بالأهداف:
1- تحقيق نتائج محددة
يهدف نموذج الإدارة بالأهداف إلى تحقيق أهداف واضحة ومحددة تعزز من أداء المؤسسة وتدعم مكانتها التنافسية في مجال العمل.
2- دعم وتعزيز التواصل
تسعى نظرية الإدارة بالأهداف إلى تحسين التواصل بين الإدارة والموظفين، مما يساعد على فهم الأهداف المشتركة، ويُحسن التعاون بين الأطراف المعنية، فضلاً عن أن هذا التواصل الذي يخلقه نموذج الإدارة بالأهداف يكون له دور حيوي في تعزيز مشاعر الانتماء والولاء للمؤسسة.
3- تقييم الأداء
الأهداف الواضحة في أسلوب الإدارة بالأهداف تساعد على وضع معايير تقييم واضحة لتقييم الأداء، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير.
4- تعزيز الرقابة والمساءلة
يهدف نموذج الإدارة بالأهداف إلى تعزيز الرقابة والمساءلة، وذلك بناءً على الأهداف والمسؤوليات المحددة في النموذج.
5- زيادة كفاءة العمليات
يساعد نموذج الإدارة بالأهداف في تحسين فعالية العمليات التشغيلية والإنتاجية، وتحسين توزيع الموارد.
6- تعزيز الابتكار والإبداع
يشجع أسلوب الإدارة بالأهداف على تطوير مهارات الابتكار والإبداع لدى الموظفين ومساعدتهم على التفكير خارج الصندوق لتحقيق الأهداف المرجوة.
7- تكامل الرؤية
تكمن أهمية نموذج الإدارة بالأهداف في تحقيق التوافق بين الأهداف الفردية للعاملين بالمنظمة والأهداف المؤسسية العامة، مما يسهم في تكامل الرؤية بين مختلف الفرق والإدارات.

ما هو الفرق بين الإدارة بالمشاركة والإدارة بالأهداف؟

الفارق بين الإدارة بالمشاركة والإدارة بالأهداف يكمن في استخدام كلاً منهم، حيث تستخدم الادارة بالمشاركة في تحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم وانتمائهم للمؤسسة من خلال المشاركة في صنع القرار، أما الإدارة بالأهداف تستخدم بشكل أكبر في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال أهداف واضحة ومعايير مُحددة.

ما هو الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج؟

الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج يظهر على مستوى التركيز، حيث تركز الإدارة بالأهداف على تحسين الأداء الداخلي للمؤسسة بشكل أكبر، أما الإدارة بالنتائج تركز على نطاق أوسع وأشمل وهو تقييم الأداء العام للمؤسسة والمقارنة بين المنافسين في نفس المجال.

ما هو الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستثناء؟

الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستثناء تكمن في عنصر المتابعة حيث تُركز الإدارة بالأهداف على متابعة الإدارة العليا بشكل دوري وتقييم الأداء في إطار تحقيق الأهداف المحددة، أما الإدارة بالاستثناء تقتصر المتابعة أو التدخل فيها من قبل الإدارة العليا عند الابتعاد أو الانحراف عن الأداء المتوقع فقط.

ما الفرق بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستراتيجيات؟

الفرق الأساسي بين الإدارة بالأهداف والإدارة بالاستراتيجيات هو الإطار الزمني، حيث أن الإدارة بالأهداف تركز على تحقيق أهداف قصيرة المدى لمدة لا تزيد عن عام غالبًا، أما الادارة بالاستراتيجيات تركز على تحقيق أهداف طويلة المدى قد تمتد لسنوات طويلة.
مثل العديد من النظريات ونماذج الإدارة المختلفة، تواجه الإدارة بالأهداف العديد من التحديّات عند محاولة تطبيقها على أرض الواقع، رغم كونها نموذجًا منطقيًا للإدارة يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفرديّة للموظفين كما الاحتياجات التنفيذيّة للمنظمة.
وعلى الرغم من ذلك يمتلك هذا النموذج العديد من المميزات التي تستحق استخدامه للبناء عليه على أقل تقدير، أو لاستلهام نماذج إدارة أخرى تحقّق التواصل الفعّال والشفافيّة، وتوازن بين نمو الأفراد ونمو المنظمات.
المقال يعبر عن رأي كاتبه..
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала